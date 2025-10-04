Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде

В субботу, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) проходили заключительные матчи второго круга. В этот день в борьбу на турнире вступили российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев, посеянные девятым, 13-м и 16-м соответственно.
Матч Рублёва поставили первым запуском. Его соперником был Йосихито Нисиока, занимающий 173-е место в рейтинге ATP. Нисиока, который два года назад ненадолго заскочил в топ-25, попал в сетку Шанхая через отбор. В первом круге японский теннисист разгромил Александра Шевченко — 6:1, 6:2.
Рублёв уже в шестой раз играл с Нисиокой. В предыдущих пяти встречах минимальный перевес был у Андрея: 3-2. Россиянин выиграл последние два матча, состоявшиеся ещё в 2023 году. Но сегодня потерпел поражение. В первой партии, правда, Рублёв был хорош, несмотря на всего 50% попадания первой подачи. На первом мяче россиянин выиграл вообще все очки — 10 из 10. У Нисиоки не было ни одного брейк-пойнта, и Андрей после счёта 1:2 забрал пять геймов подряд, сделав два брейка, — 6:2 за 37 минут. Он превзошёл соперника как по активно выигранным очкам (13 против семи), так и по невынужденным ошибкам (восемь против 11).
Второй сет Рублёв провалил, взяв лишь один гейм. У россиянина резко увеличилось количество ошибок в розыгрышах. Уступая 1:4, Андрей на переходе попросил, чтобы ему принесли новые кроссовки, поскольку пара, в которой он играл, напиталась влагой. Теперь уже серией из пяти выигранных геймов отметился Нисиока — после 1:1. В седьмом гейме японский теннисист сравнял счёт по партиям — 6:1 всего за 27 минут. Йосихито чисто провёл этот сет (семь виннеров и одна невынужденная), чего не скажешь о его сопернике (4/13).
Перед решающей партией Марат Сафин, один из тренеров Рублёва, принёс подопечному свежую пару носков.
В первой половине сета теннисисты уверенно держали каждый свою подачу. Особенно силён в этом компоненте был Рублёв, чей показатель попадания первой подачи в этой партии составил космические 93%. Однако победу, как ни странно, одержал Нисиока. Японец в седьмом гейме добился брейка, потом удержал преимущество, отыграв брейк-пойнт, и подал на матч в 10-м гейме — 2:6, 6:1, 6:4 за 1 час 49 минут.
После игры Рублёв прокомментировал поражение. «Немножко подсело внимание [во втором сете], двигаться стал не так активно, как, возможно, в первом сете. Это сказалось всё вместе. Он почувствовал уверенность, что можно зацепиться, и у него это получилось. У меня, наоборот, стало ещё меньше уверенности, ещё больше ошибок появилось и так далее, и в итоге в секунду второй сет ушёл. И всё. На третий уже он уже на уверенности [вышел], я наоборот, нужно заново начинать, пытаться играть без уверенности. Были какие-то моменты, какие-то шансы. В итоге на 3:3 свой не реализовал, где были небольшие возможности на его подаче. Он на моей в итоге реализовал. Потом был ещё шанс вернуться — не вернулся.
Не то что меня раскусили и прочитали, просто уровень игры изжил себя. Либо оставаться и мешкаться в топ-20, пока там не будет всё больше молодых, которые тебя будут дальше откидывать, либо пробовать кардинально всё менять и вот такой не последний, но какой-то шанс себе дать на остаток карьеры. Что менять? Делать что-то похожее, что Синнер и Алькарас. Больше их матчей нужно смотреть, получается (смеётся)», — сказал он в интервью «Больше!».
Андрей потерпел четвёртое поражение подряд. Эта его серия началась ещё на US Open.
А Даниил Медведев ещё перед стартом на турнире пообщался с прессой и вновь прокомментировал решение уйти от Жиля Сервара и сделать своим тренером Томаса Юханссона. «Это было непростое решение. Но в то же время мне 29 лет, скоро будет 30, и я хотел попробовать что-то новое в своей взрослой карьере. Когда мы начинали с Жилем, я был слишком молод, так что это было скорее решение моих родителей. Академия, в которую я ходил, формировала [мою команду]… Сделать это самостоятельно было приятно, потому что это было что-то новое в моей жизни», — приводит слова россиянина пресс-служба «Мастерса» в Шанхае.
Даниил вышел на корт с квалифаером Далибором Сврчиной, 91-й ракеткой мира. В первом круге чешский теннисист прошёл У Ибина — китаец проиграл первый сет со счётом 5:7 и снялся. Впервые Медведев и Сврчина встретились на «Мастерсе» в Торонто в этом сезоне, и тогда россиянин одержал непростую победу — 7:6 (7:3), 6:4. В этот раз Даниил уверенно одолел оппонента.
Медведев хорошо вошёл в матч, уверенно смотрелся на задней линии, когда нужно было, выходил в хафкорт и к сетке, не стеснялся укорачивать — по ситуации; да и соперник своими ошибками помогал. В первых трёх геймах Даниил отдавал по очку и всего за семь-восемь минут повёл 3:0 с брейком.
После этого Сврчина размочил счёт, но это было единственное, чего он добился в первой партии. Россиянин выиграл ещё три гейма подряд, а вместе с ними и весь сет — 6:1 за 31 минуту. В шестом гейме Медведев упирался на приёме и с четвёртого брейк-пойнта дожал соперника, а оба своих гейма на этом отрезке взял под ноль. Процент попадания первой подачи у Даниила почти весь сет держался на максимуме — 100%! И лишь по итогам последнего гейма упал до 89%. В этой партии россиянин собрал 12 активно выигранных очков при трёх невынужденных ошибках.
Второй сет Медведев начал с брейка под ноль, после чего подтвердил преимущество, несмотря на двойную ошибку в начале гейма, — 2:0. Россиянин до конца матча сохранил требуемый уровень, хотя его задача облегчалась тем, что у Сврчины почти ничего не получалось.
В пятом гейме чех ещё раз под ноль отдал подачу, и счёт стал 4:1 в пользу Даниила. Этот брейк он тоже подтвердил, пусть и с ещё одной двойной ошибкой. На следующем очке Медведев на укороченный соперника удачно ответил своим укороченным и избежал брейк-пойнтов — 30:30 вместо 15:40. А следующий гейм стал последним. Россиянин отдал лишь очко на приёме и победил, затратив, что немаловажно, минимум нервов, — 6:1, 6:1 за 1 час.
Так Медведев пробился в третий круг Шанхая. В этом году у него уже 20 побед на харде. Таким образом, восьмой сезон подряд Даниил выигрывает не менее 20 встреч на своём любимом покрытии.
Результаты Даниила Медведева на харде
|Сезон
|Победы
|Поражения
|2018
|38
|15
|2019
|46
|13
|2020
|28
|8
|2021
|51
|8
|2022
|34
|14
|2023
|49
|12
|2024
|29
|14
|2025*
|20
|13
* Сезон продолжается.
В третьем круге Медведев сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18), который прошёл Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.
Вторая ракетка мира Янник Синнер (2) провёл матч с немцем Даниэлем Альтмайером, 49-м номером рейтинга. Первый сет остался за Синнером. Итальянец довольно рано оформил брейк, уже в третьем гейме, после чего подтвердил его — 3:1. У Янника лишь однажды возникли проблемы на подаче, однако он отыграл оба брейк-пойнта в восьмом гейме, а сразу после этого взял ещё один гейм на приёме и закрыл партию — 6:3 за 44 минуты. На первом мяче Синнер редко делал сопернику подарки, взяв 13 очков из 15 (87%).
Во втором сете Синнер повёл с ранним брейком, после чего подтвердил его — 3:0. Альтмайер не отдавал геймов без борьбы, но до брейк-пойнтов так и не добрался. Поединок, возможно, закончился бы быстрее, если бы Янник в шестом гейме не упустил брейк-пойнт — тогда он подавал бы на матч после этого. Но на итоговом результате эта локальная неудача итальянца не сказалась. В девятом гейме он удачно отподавал и закончил встречу — 6:3, 6:3 за 1 час 35 минут. В третьем раунде «Мастерса» в Шанхае соперником Янника станет Таллон Грикспор, 27-й сеяный из Нидерландов.
Карен Хачанов сражался с 237-м номером рейтинга ATP Цзюнчэн Шаном — китайскому теннисисту дали уайлд-кард на домашний турнир. В первом круге он оказался сильнее Александра Ковачевича — 6:4, 3:6, 6:3.
На момент публикации материала матч ещё не начался.
