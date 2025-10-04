Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде

В субботу, 4 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) проходили заключительные матчи второго круга. В этот день в борьбу на турнире вступили российские теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев, посеянные девятым, 13-м и 16-м соответственно.

Матч Рублёва поставили первым запуском. Его соперником был Йосихито Нисиока, занимающий 173-е место в рейтинге ATP. Нисиока, который два года назад ненадолго заскочил в топ-25, попал в сетку Шанхая через отбор. В первом круге японский теннисист разгромил Александра Шевченко — 6:1, 6:2.

Рублёв уже в шестой раз играл с Нисиокой. В предыдущих пяти встречах минимальный перевес был у Андрея: 3-2. Россиянин выиграл последние два матча, состоявшиеся ещё в 2023 году. Но сегодня потерпел поражение. В первой партии, правда, Рублёв был хорош, несмотря на всего 50% попадания первой подачи. На первом мяче россиянин выиграл вообще все очки — 10 из 10. У Нисиоки не было ни одного брейк-пойнта, и Андрей после счёта 1:2 забрал пять геймов подряд, сделав два брейка, — 6:2 за 37 минут. Он превзошёл соперника как по активно выигранным очкам (13 против семи), так и по невынужденным ошибкам (восемь против 11).

Второй сет Рублёв провалил, взяв лишь один гейм. У россиянина резко увеличилось количество ошибок в розыгрышах. Уступая 1:4, Андрей на переходе попросил, чтобы ему принесли новые кроссовки, поскольку пара, в которой он играл, напиталась влагой. Теперь уже серией из пяти выигранных геймов отметился Нисиока — после 1:1. В седьмом гейме японский теннисист сравнял счёт по партиям — 6:1 всего за 27 минут. Йосихито чисто провёл этот сет (семь виннеров и одна невынужденная), чего не скажешь о его сопернике (4/13).

Перед решающей партией Марат Сафин, один из тренеров Рублёва, принёс подопечному свежую пару носков.

В первой половине сета теннисисты уверенно держали каждый свою подачу. Особенно силён в этом компоненте был Рублёв, чей показатель попадания первой подачи в этой партии составил космические 93%. Однако победу, как ни странно, одержал Нисиока. Японец в седьмом гейме добился брейка, потом удержал преимущество, отыграв брейк-пойнт, и подал на матч в 10-м гейме — 2:6, 6:1, 6:4 за 1 час 49 минут.

После игры Рублёв прокомментировал поражение. «Немножко подсело внимание [во втором сете], двигаться стал не так активно, как, возможно, в первом сете. Это сказалось всё вместе. Он почувствовал уверенность, что можно зацепиться, и у него это получилось. У меня, наоборот, стало ещё меньше уверенности, ещё больше ошибок появилось и так далее, и в итоге в секунду второй сет ушёл. И всё. На третий уже он уже на уверенности [вышел], я наоборот, нужно заново начинать, пытаться играть без уверенности. Были какие-то моменты, какие-то шансы. В итоге на 3:3 свой не реализовал, где были небольшие возможности на его подаче. Он на моей в итоге реализовал. Потом был ещё шанс вернуться — не вернулся.

Не то что меня раскусили и прочитали, просто уровень игры изжил себя. Либо оставаться и мешкаться в топ-20, пока там не будет всё больше молодых, которые тебя будут дальше откидывать, либо пробовать кардинально всё менять и вот такой не последний, но какой-то шанс себе дать на остаток карьеры. Что менять? Делать что-то похожее, что Синнер и Алькарас. Больше их матчей нужно смотреть, получается (смеётся)», — сказал он в интервью «Больше!».

Андрей потерпел четвёртое поражение подряд. Эта его серия началась ещё на US Open.

А Даниил Медведев ещё перед стартом на турнире пообщался с прессой и вновь прокомментировал решение уйти от Жиля Сервара и сделать своим тренером Томаса Юханссона. «Это было непростое решение. Но в то же время мне 29 лет, скоро будет 30, и я хотел попробовать что-то новое в своей взрослой карьере. Когда мы начинали с Жилем, я был слишком молод, так что это было скорее решение моих родителей. Академия, в которую я ходил, формировала [мою команду]… Сделать это самостоятельно было приятно, потому что это было что-то новое в моей жизни», — приводит слова россиянина пресс-служба «Мастерса» в Шанхае.

Даниил вышел на корт с квалифаером Далибором Сврчиной, 91-й ракеткой мира. В первом круге чешский теннисист прошёл У Ибина — китаец проиграл первый сет со счётом 5:7 и снялся. Впервые Медведев и Сврчина встретились на «Мастерсе» в Торонто в этом сезоне, и тогда россиянин одержал непростую победу — 7:6 (7:3), 6:4. В этот раз Даниил уверенно одолел оппонента.

Медведев хорошо вошёл в матч, уверенно смотрелся на задней линии, когда нужно было, выходил в хафкорт и к сетке, не стеснялся укорачивать — по ситуации; да и соперник своими ошибками помогал. В первых трёх геймах Даниил отдавал по очку и всего за семь-восемь минут повёл 3:0 с брейком.

После этого Сврчина размочил счёт, но это было единственное, чего он добился в первой партии. Россиянин выиграл ещё три гейма подряд, а вместе с ними и весь сет — 6:1 за 31 минуту. В шестом гейме Медведев упирался на приёме и с четвёртого брейк-пойнта дожал соперника, а оба своих гейма на этом отрезке взял под ноль. Процент попадания первой подачи у Даниила почти весь сет держался на максимуме — 100%! И лишь по итогам последнего гейма упал до 89%. В этой партии россиянин собрал 12 активно выигранных очков при трёх невынужденных ошибках.

Второй сет Медведев начал с брейка под ноль, после чего подтвердил преимущество, несмотря на двойную ошибку в начале гейма, — 2:0. Россиянин до конца матча сохранил требуемый уровень, хотя его задача облегчалась тем, что у Сврчины почти ничего не получалось.

В пятом гейме чех ещё раз под ноль отдал подачу, и счёт стал 4:1 в пользу Даниила. Этот брейк он тоже подтвердил, пусть и с ещё одной двойной ошибкой. На следующем очке Медведев на укороченный соперника удачно ответил своим укороченным и избежал брейк-пойнтов — 30:30 вместо 15:40. А следующий гейм стал последним. Россиянин отдал лишь очко на приёме и победил, затратив, что немаловажно, минимум нервов, — 6:1, 6:1 за 1 час.

Так Медведев пробился в третий круг Шанхая. В этом году у него уже 20 побед на харде. Таким образом, восьмой сезон подряд Даниил выигрывает не менее 20 встреч на своём любимом покрытии.

Сезон Победы Поражения 2018 38 15 2019 46 13 2020 28 8 2021 51 8 2022 34 14 2023 49 12 2024 29 14 2025* 20 13

* Сезон продолжается.

В третьем круге Медведев сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18), который прошёл Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

Вторая ракетка мира Янник Синнер (2) провёл матч с немцем Даниэлем Альтмайером, 49-м номером рейтинга. Первый сет остался за Синнером. Итальянец довольно рано оформил брейк, уже в третьем гейме, после чего подтвердил его — 3:1. У Янника лишь однажды возникли проблемы на подаче, однако он отыграл оба брейк-пойнта в восьмом гейме, а сразу после этого взял ещё один гейм на приёме и закрыл партию — 6:3 за 44 минуты. На первом мяче Синнер редко делал сопернику подарки, взяв 13 очков из 15 (87%).

Во втором сете Синнер повёл с ранним брейком, после чего подтвердил его — 3:0. Альтмайер не отдавал геймов без борьбы, но до брейк-пойнтов так и не добрался. Поединок, возможно, закончился бы быстрее, если бы Янник в шестом гейме не упустил брейк-пойнт — тогда он подавал бы на матч после этого. Но на итоговом результате эта локальная неудача итальянца не сказалась. В девятом гейме он удачно отподавал и закончил встречу — 6:3, 6:3 за 1 час 35 минут. В третьем раунде «Мастерса» в Шанхае соперником Янника станет Таллон Грикспор, 27-й сеяный из Нидерландов.

Карен Хачанов сражался с 237-м номером рейтинга ATP Цзюнчэн Шаном — китайскому теннисисту дали уайлд-кард на домашний турнир. В первом круге он оказался сильнее Александра Ковачевича — 6:4, 3:6, 6:3.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

