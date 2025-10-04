Мирра идёт в четвертьфинале на непобедимую для неё Гауфф. Обзор сетки Уханя

В Ухане в ближайший понедельник стартует последний в сезоне турнир категории WTA-1000. В женском туре этих соревнований теперь не девять, а 10, в отличие от стоящих на той же ступеньке по уровню престижа и рейтинговым очкам мужских «Мастерсов». Произошло это за счёт февральских Дохи и Дубая, которые поначалу чередовались – то один был «тысячником», а другой «пятисотником», то наоборот – а затем оба получили топовую категорию на постоянной основе.

Кстати, раз Ухань – последний старт такого уровня в сезоне, самое время вспомнить чемпионок всех завершившихся турниров WTA-1000. В Дохе первенствовала Аманда Анисимова, в Дубае и Индиан-Уэллсе победила Мирра Андреева, взяв два крупных титула подряд. Майами остался за Ариной Соболенко, как и Мадрид – это сделало белоруску единственной чемпионкой «тысячников» в этом сезоне на разных покрытиях (хард и грунт). Домашний турнир в Риме выиграла Жасмин Паолини, в Монреале сенсационно победила Виктория Мбоко, а в Цинциннати – Ига Швёнтек. Пекин же завершится в воскресенье, 5 октября, и там либо Анисимова завоюет второй крупный трофей в сезоне, либо свою первую победу на таком уровне одержит Линда Носкова. А мы пока что изучим историю Уханя и его сетку. Турнир стартует уже в понедельник, 6 октября.

Турнир появился в 2014 году, но из-за пандемии (если кто-то забыл, началась она как раз в этом городе) пройдёт только в восьмой раз – с 2020-го по 2023-й включительно соревнования были отменены. За семь розыгрышей в одиночном разряде были всего четыре чемпионки – по разу победили Винус Уильямс и Каролин Гарсия, дважды подняла над головой кубок Петра Квитова, а последние три турнира (2018, 2019 и 2024) остались за Соболенко. Арина и сейчас приехала защищать титул, при этом пропустив пекинский турнир. Интересно, что в столице Китая, в отличие от Уханя, белоруска не побеждала ни разу. Что касается парного разряда, то здесь трижды успела победить Мартина Хингис (причём с тремя разными напарницами), а в 2019-м и 2024-м выигрывали россиянки – Вероника Кудерметова вместе с местной Дуань Инъин и Ирина Хромачёва в паре с выступающей за Казахстан Анной Данилиной соответственно.

Арина Соболенко с трофеем Уханя Фото: Wang He/Getty Images

Конечно, первый номер посева получила Арина, которая начнёт турнир матчем либо с Анной Калинской, либо с Ребеккой Шрамковой. Нужно отметить, что, в отличие от Пекина (и сейчас уже от большинства других «тысячников»), сетка здесь рассчитана на шесть кругов, а не на семь. Турнир продлится одну неделю, а не полторы, а со второго круга начинают только топ-8 посева, а не все сеяные игроки. Помимо Соболенко, эту привилегию получили Швёнтек, Гауфф, Анисимова, Андреева, Пегула, Паолини и Рыбакина. А вот существовавшие одно время performance bye отменены, так что Носковой сразу придётся играть в первом круге, несмотря на участие в финале Пекина. Раньше выход в полуфинал пекинского турнира освобождал теннисисток от поединка в первом круге Уханя.

Мирра попала в нижнюю половину сетки и сыграет на старте либо с Даяной Ястремской, либо с Лаурой Зигемунд. В третьем круге теоретически может состояться дерби с Вероникой Кудерметовой, однако сетка плотная – Вероника встретится сначала с Магдаленой Френх, а затем с Каролиной Муховой или Мартой Костюк. А в четвертьфинале Андреева идёт на Гауфф, которой пока что проиграла все четыре матча, взяв лишь одну партию – причём ещё в 2023 году. Впрочем, три из четырёх поединков между ними состоялись не на харде, а на грунте.

Кроме Андреевой-младшей и Кудерметовой-старшей, россиянок в этой половине сетки нет. Нижнюю четверть же в целом не назвать выдающейся. Помимо Швёнтек и Паолини, там можно выделить Таусон, но у Клары после полуфинала Монреаля ни одного хорошего выступления не было. Здесь же оказалась Белинда Бенчич, однако олимпийская чемпионка Токио неудачно играет ещё дольше – с момента выхода в полуфинал Уимблдона.

В верхней половине сетки мы уже отметили Калинскую, которая может сыграть с Соболенко во втором круге. Ещё три россиянки попали в посев, однако стартуют тоже с первого круга: Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (15) и Людмила Самсонова (16). Александрова сразится с той самой Мбоко, которая завоевала титул на домашнем «тысячнике» в Монреале, а соперницы двух других российских теннисисток пока что неизвестны – это будет кто-то из квалификации. Кстати, во второй и одновременно финальный круг отборочных соревнований вышли Анастасия Захарова, Полина Кудерметова и Анна Блинкова.

Людмила Самсонова Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Если взглянуть чуть дальше по сетке, то Самсонова в третьем круге идёт на Соболенко, Шнайдер там может сыграть с Анисимовой (если Аманда не снимется и не выдохнется после Пекина), а Александрова – с Пегулой. При этом во втором круге Екатерине «светит» матч с Эммой Радукану, а Диана может снова встретиться с Майей Джойнт, которой уступила на аналогичной стадии в Пекине. Заглядывать дальше третьего круга сейчас смысла нет – отметим только, что из топ-сеяных в четверти Соболенко оказалась Рыбакина, а у Анисимовой, соответственно, Пегула.

После Уханя пройдут ещё пятисотники в Нинбо и Токио (на разных неделях), и только после Токио начнётся Итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде. Мирра и Диана уже отобрались на него в паре, так же, как и Вероника Кудерметова вместе с Элисе Мертенс, а вот в одиночке Андреева ещё не гарантировала себе путёвку. 18-летняя россиянка идёт в Чемпионской гонке седьмой, опережая Елену Рыбакину (8) на 513 очков, а Жасмин Паолини (9) – на 568. Занимающая 10-ю строчку Александрова отстаёт слишком сильно, чтобы угрожать позициям Мирры – на 1183 очка. Скорее всего, дебют Андреевой на Итоговом состоится сразу в обоих разрядах, но ей нужно показать хороший результат в Ухане, чтобы не переживать по этому поводу.