«Я и так жертвую всем». Медведев — о том, на что готов пойти ради возвращения в топ-5

В Шанхае набирает обороты турнир категории ATP Masters 1000. В нём принимает участие и Даниил Медведев, который посеян под 16-м номером. Свой путь на соревнованиях он начал в субботу с матча второго круга с чехом Далибором Сврчиной. Россиянин одержал уверенную победу в двух сетах — 6:1, 6:1 всего за один час. В интервью после встречи Медведев рассказал об изменениях в своей игре, скорости кортов на «Мастерсе» в Китае и о том, чем готов пожертвовать ради возвращения в топ-5 рейтинга.

О своей текущей форме и эмоциях после выигрыша теннисист поведал изданию «БОЛЬШЕ!»:

— Час практически на корте, насколько это идеальная форма Даниила Медведева прямо сейчас, если в процентном соотношении?

— Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, надо выигрывать турниры, играть так каждый день, подавать на матч. Поэтому я выступаю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч, я играл в нужный теннис в нужные моменты. Где-то надо было атаковать — я атаковал. Где-то надо было сыграть глубоко — я играл глубоко, где-то если надо было просто подождать — ждал. Надеюсь продолжать в том же духе.

— Это идёт от тебя или всё-таки от соперника, который сегодня явно был не в лучшей своей форме?

— Мне кажется, больше от меня. Если вспомнить мой год, даже первые встречи — это был Тьен [в Мельбурне], Беллуччи в Роттердаме и Грикспор — в Дубае. Мне казалось, они во все линии попадают, твиннеры, какие-то ещё удары у них получаются. И в один момент я понял, что да, это так, но я им даю это сделать. Сегодня я не дал сопернику ничего сделать, поэтому это всё зависит от меня. И если я могу показывать хороший теннис, что я умею, то люди не смогут попадать в линии и играть в свой лучший теннис. Это и есть моя сила.

— Ты сегодня улыбался на корте, показалось, даже больше, чем обычно. Это хороший знак?

— Я старался не думать про жару. В Пекине у меня это до турнира началось — я нервничал немного, хотя и действовал хорошо. Проиграл опять обидный матч. И я вспомнил, как играл до этого. Я всегда очень серьёзный на корте, однако иногда можно один какой-то розыгрыш себе позволить, повеселиться. Сегодня я даже твиннер попытался сыграть, потому что счёт был 40:15. Думаю, нужно это делать в меру. Понятное дело, надо на 99% быть собранным, но если на один мяч где-то ты расслабился, это тоже идёт на пользу.

— Ты поменял не только тренера по теннису, но ещё и тренера по физподготовке — у тебя полностью новая команда. Показалось, может быть, потому что соперник был не самый быстрый, ты очень круто передвигался, с какой-то лёгкостью, как мы любим. Это всё уже результат новой работы или пока рано об этом говорить?

— Мне кажется, это про ощущение себя на корте, потому что в 2021 году я работал с Эриком [Эрнандесом] и двигался нереально. Поэтому это полное ощущение, что ты контролируешь игру, контролируешь корт, контролируешь соперника. И если ты этого не делаешь, тебе кажется, что тебе все забивают, все попадают в линии, всем везёт. Как только ты начинаешь играть лучше, ничего этого не происходит. В этом и заключается теннис. Это обмен энергиями между спортсменами, как и любой вид спорта. Нужно, чтобы моя энергия была сильнее.

А в разговоре с BB Tennis Даниил поделился, чем готов пожертвовать ради того, чтобы снова войти в топ-5:

— Первый вопрос, конечно же, по кортам как специалисту по харду. Говорят, что он здесь стал медленнее. Действительно ли это так? Помогло ли тебе это сегодня выиграть? И Александр Зверев после своего матча высказался, что сейчас вообще все корты делают медленнее для того, чтобы Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас] выигрывали. Согласен ли ты с этим?

— Нет, я думаю, никто этого не делает специально для Яника и Карлоса. Факт в том, что в последние годы стало просто больше медленных кортов, чем раньше. Корты меняются. Допустим, в Ханчжоу был очень быстрый, в Пекине и в Шанхае — медленный. Здесь страшно медленно. Раньше я это ненавидел, а сейчас, в принципе, у меня получается играть.

— Ты сказал, что даже если плохо играешь из-за появления второй дочки, то всё равно счастлив, тебя это не волнует. А давай представим, что твои новые тренеры поставили тебе условия, что предсезонку ты проводишь без семьи и первые несколько месяцев тура — тоже. Однако ты возвращаешь прежние позиции, может быть, даже становишься первым в мире снова. Согласился бы ты на такие условия?

— Нет, не готов. Семья важнее тенниса, но мою фразу вырвали из контекста. Я знаю, что выступаю так не из-за этого. Просто я плохо играл в теннис. Сейчас я начинаю играть лучше, начинаю выигрывать матчи. Вот и всё.

— А чем ты вообще готов пожертвовать, чтобы снова стать первым?

— Я и так всем жертвую. Поэтому чем-то новым, кроме того,

чем я уже жертвую, наверное, не готов. Скорее, наоборот, надо какую-то новую цель себе поставить, новую машину какую-нибудь выбрать. Буду первым, куплю. Надо цели по чуть-чуть ставить. Если в топ-5 войду, что-нибудь, да, куплю.

Медведев постепенно начинает возвращаться к своему лучшему теннису, хотя перед началом турнира в Шанхае признавался, что ничего не ожидает от своей игры: «Я всё еще далёк от того, где хочу быть.Ничего не ожидаю от себя. Хочу попробовать сыграть в хороший теннис, как мне удалось в Ханчжоу и Пекине. Мне нужно шаг за шагом продвигаться вперёд, чтобы вернуться туда, где я хочу быть. Я люблю Китай как страну, мне здесь хорошо. Это может мне помочь», — сказал он на пресс-конференции.

Также Даниил объяснил причины смены своего тренера Жиля Сервара, с которым работал почти 10 лет: «Это было непростое решение. Но в то же время мне 29 лет, скоро почти 30, и я хотел попробовать что-то новое во взрослой карьере. Даже когда мы начинали с Жилем, я был слишком молод. В 20 и 30 лет ищешь разное. Потому что в 20 лет ты всё ещё молодой теннисист, и тебе, вероятно, нужен кто-то, кто укажет тебе путь. В 30 лет нужен кто-то, кто не укажет тебе путь, а поможет найти его заново. Тот, кто умеет тебя слушать, с кем точно нужно найти общий язык. Думаю, это очень важно в тренерской работе. Сейчас я нашёл Томаса и Рохана, это здорово. Мы весело проводим время как на корте, так и за его пределами. Если им нужно что-то сказать, они не боятся это сделать».

Отправной точкой стал проигрыш в стартовом круге US Open — 2025, когда теннисист по окончании поединка длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломилась практически на две части: «Это было из чувства отчаяния. И в то же время я подумал: «Фанам это, наверное, понравится». На самом деле в сумке осталась одна ракетка, о чём я не знал. Конечно, был разочарован результатом, тем, как чувствовал себя на корте, тем, как вёл себя на корте. Хотел выплеснуть разочарование, наверное, не прямо на корте, но у меня судороги, и я не мог встать. Это точно был акт отчаяния и знак того, что мне нужно начать всё сначала.

Я знал, что мне нужно попробовать что-то новое. Как ни странно, моему теннису нужно не так уж и много. Когда мы завершили работу с Жилем, я не притрагивался к ракетке две недели после US Open, а потом играл в свой лучший теннис в сезоне, с которым не уступил бы многим игрокам в туре. Это придало мне уверенности. Я подумал: «Ладно, во мне ещё что-то есть, мне просто нужно найти способ перенести это на корт».

«Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».