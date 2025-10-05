«Лучшие 30 минут за день». Шарапова вышла на корт спустя два года и пережила массу эмоций

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. Мария сосредоточилась на личной жизни и бизнес-проектах, но продолжала поддерживать спортивную форму.

Периодически Шарапова намекала на возможное возвращение в WTA-тур, однако всё это было не слишком серьёзно и скорее выглядело как заигрывание с любителями тенниса.

Полтора месяца назад Марию включили в Международный зал славы тенниса, что пробудило в россиянке ностальгию по любимому виду спорта. Шарапова даже взяла в руки ракетку и вышла на корт впервые за два года.

«Потренировалась впервые больше чем за два года. Не могла найти кроссовки. Натяжка струн стоит $ 78. Это теперь норма? В теннисном магазине сказали, что я, должно быть, очень хорошо играю, если у меня натяжка 61-59 фунтов (27,7-26,8 кг). Сочту за комплимент. Это были лучшие 30 минут за день. Никакого телефона. Ничего не отвлекает. Только ты и мяч», – поделилась впечатлениями Шарапова в свежем посте в соцсетях.

Публикация Марии сделана в шутливой форме, особенно по части натяжки струн, однако есть в ней и доля серьёзности. Шарапова действительно получила удовольствие от пребывания на корте. Мария отложила в сторону гаджеты и на какое-то время забыла про все повседневные дела, что ей очень понравилось.

Вероятно, Шарапова теперь будет куда чаще тренироваться – перерыв до следующей игры на корте наверняка составит менее двух лет. Конечно, о полноценном возвращении в WTA-тур речь не идёт. Шараповой сейчас 38 лет. В таком же возрасте мать двоих детей немка Татьяна Мария недавно выиграла крупнейший титул на «пятисотнике» в Лондоне и является 44-й ракеткой мира, а итальянка Сара Эррани берёт «Шлемы» в парном разряде. Винус Уильямс вообще продолжает выходить на корт в 45 лет и даже периодически одерживает победы.

Разница в том, что Шарапова привыкла проводить много времени со своим возлюбленным Александром Гилксом и трёхлетним сыном Теодором, заниматься бизнес-проектами. Бросать всё это ради туманных перспектив камбэка она не собирается, хотя болельщики восприняли бы её возвращение с огромным энтузиазмом.

Хотя активизация тренировок может свидетельствовать о намерении Марии активно участвовать в ветеранских выставочных турнирах. Примерно пару лет назад она играла в пиклбол с легендарными Джоном Макинроем, Андре Агасси и Штеффи Граф. Почему бы теперь не сделать то же самое, но уже на соревнованиях по классическому большому теннису?