«Я как цунами — не хожу, а бегаю». С кем Медведев сразится на «Мастерсе» в Шанхае

Даниил Медведев в стартовом поединке «Мастерса» в Шанхае одержал одну из своих самых лёгких побед за год – 6:1, 6:1 с Далибором Сврчиной ровно за час. На один уровень с такой «прогулкой» можно поставить лишь два победных поединка Медведева в этом сезоне – 6:2, 6:1 с Зизу Бергсом во втором круге Дохи за 56,5 минуты и 6:2, 6:2 с Хуан-Мануэлем Серундоло в третьем круге Мадрида за 63 минуты. Конечно, это пока лишь один матч и делать далеко идущие выводы не стоит, но позитивные моменты после смены команды и начала работы с Томасом Юханссоном (и Роханом Гётцке) явно есть.

В третьем круге Даниила ждёт старый знакомый – Алехандро Давидович-Фокина. С испанским теннисистом он играл уже шесть раз, одержав пять побед. Последний поединок состоялся совсем недавно, буквально неделю назад – во втором круге «пятисотника» в Пекине Медведев победил со счётом 6:3 6:3 чуть меньше чем за полтора часа. Алехандро тогда здорово провёл несколько отдельных геймов, однако в целом слишком много ошибался, нервничал и во многом поэтому не смог создать Даниилу какие-то проблемы. А вот когда атаки испанца чаще летят в корт, чем в аут или сетку, тут уже любому сопернику приходится тяжело.

Лучший результат Давидович-Фокины в рейтинге – 18-я строчка, на которую он забирался в начале августа этого года. Сейчас испанец находится совсем недалеко от этой позиции, являясь 20-й ракеткой мира – а 18-ю позицию занимает как раз Медведев. Алехандро 26 лет, и хотя родился он на юге Испании, корни у него, конечно, отнюдь не местные. Отец теннисиста – Эдуард Марк Давидович, бывший боксёр с русским происхождением, живший в Швеции. Маму Алехандро зовут Татьяной, и Фокина – это как раз её фамилия. В Испании двойные фамилии – вещь привычная, но большинство спортсменов оставляют только одну (а так и Рафаэль Надаль изначально был Надаль-Парера). Алехандро же отказываться от «половинки» фамилии не стал, а записана материнская, согласно местным правилам, без изменений в разных родах – поэтому Давидович-Фокина, а не Фокин.

Испанец отличается нестандартным внешним видом на корте – точнее, носками разного цвета. На одну ногу он всегда надевает чёрный носок, а на другую – белый, делая так с 15 лет. При этом в обычной жизни Алехандро всё-таки ходит в одинаковых носках. Ещё у него набиты различные татуировки, в том числе цунами на левом предплечье. Давидович-Фокина так объяснял это: «Мы с командой говорим, что я словно цунами – не хожу, а бегаю. Мне захотелось зафиксировать это на своём теле. Раньше я был цунами и вне корта – более нетерпеливым, мне хотелось делать всё и сразу. Сейчас я тише, терпеливее и могу перенести это на корт».

Свадьба Алехандро Давидович-Фокины Фото: Из личного архива теннисиста

Этим летом между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном Алехандро сыграл свадьбу со своей возлюбленной из Италии – Паломе Аметист. Среди получивших приглашение на торжество был Карлос Алькарас, однако время для важного события было выбрано не самое удобное с точки зрения теннисного календаря, поэтому Карлитос ограничился поздравлениями в адрес соотечественника.

А вот с победами на турнирах Фокине везёт куда меньше, чем в личной жизни. В нынешнем сезоне он проиграл уже три финальных поединка (всего за карьеру таких было четыре). Два из них, в Делрэй-Бич и в Вашингтоне, получились особенно обидными. В финале первого турнира Алехандро вёл 5:2 в решающем сете у Миомира Кецмановича и заработал двойной матчбол на приёме, но не реализовал этот шанс и, больше ни разу не добравшись до матч-пойнтов, отдал пять геймов подряд. В столице США испанец снова вёл 5:2 в третьем сете (теперь уже у Алекса де Минора), снова не подал на матч, матчболы теперь заработал уже в 10-м гейме, при 5:4, упустил все три и проиграл на тай-брейке. Единственное небольшое утешение для Алехандро – эти турниры шли не подряд, между ними было почти полгода, так что испанец получил время на то, чтобы переварить обе неудачи по отдельности.

Кстати, в Вашингтоне по пути к финалу Давидович-Фокина победил двух американцев из топ-10 (Тейлора Фрица и Бена Шелтона), а также хорошо знакомого Медведеву Лёнера Тьена – этот американский теннисист уже дважды одолел Даниила в нынешнем сезоне. Это как раз отлично иллюстрирует фразу, что с Алехандро любому оппоненту тяжело, если игра у испанца идёт и мячи ложатся в корт. Медведеву пока удавалось почти каждый раз побеждать его – отчасти за счёт своего стиля игры, вынуждающего соперников атаковать снова и снова, пока не промахнутся, отчасти, возможно, за счёт некоторой доли удачи в виде встреч с Фокиной в подходящие моменты. Посмотрим, как всё сложится на этот раз – тем более что после снятия Алькараса с Шанхая эта часть турнирной сетки стала достаточно «открытой».

Личные встречи Медведева и Давидович-Фокины

Турнир Результат Мадрид-2021, второй круг 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева Роттердам-2023, первый круг 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Медведева Индиан-Уэллс-2023, четвертьфинал 6:3, 7:5 в пользу Медведева Дубай-2024, четвертьфинал 6:2, 6:3 в пользу Медведева Монреаль-2024, второй круг 6:4, 1:6, 6:2 в пользу Давидович-Фокины Пекин-2025, второй круг 6:3, 6:3 в пользу Медведева Шанхай-2025, третий круг ?

Поединок Даниила и Алехандро состоится в понедельник, 6 октября. Финал шанхайского «Мастерса» будет сыгран в следующее воскресенье, 12-го. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».