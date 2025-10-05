Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне

А Джокович в Шанхае более 2,5 часа мучился со 150-й ракеткой мира, но одержал волевую победу и прорвался в четвёртый круг.

В воскресенье, 5 октября, на «Мастерсе» в Шанхае российские теннисисты не играли. В одиночной сетке наши парни сегодня и не должны были выступать: Андрей Рублёв и Карен Хачанов ранее уступили во втором круге, а Даниил Медведев свой матч третьего круга проведёт в понедельник, 6 октября. А в парном разряде Рублёв и Хачанов должны были играть в 1/8 финала, но снялись ещё до выхода на корт.

Интригующих противостояний тем не менее хватало — на турнире начался третий круг. В матче 32-го сеяного Джованни Мпетчи Перрикара и Тейлора Фрица (5) состоялась сенсация. Битва лучших подающих тура — в соответствующем рейтинге ATP француз и американец занимают первое и второе места соответственно — завершилась победой менее опытного теннисиста. 22-летний Мпетчи Перрикар за два сета ни разу не дал Фрицу выйти на брейк-пойнты и с двумя брейками (по одному в каждой из партий) одержал победу — 6:4, 7:5 за 1 час 26 минут. Француз 12 раз подал навылет, а двойных ошибок у него было всего две. За выход в 1/4 финала Джованни сразится с Хольгером Руне (10), победившим Уго Умбера (6:4, 6:4).

«Было тяжело, правда. Сложные условия, высокая влажность. Гейм при счёте 5:5 был ужасный. Я думал, что умру на корте. Я пытался уверенно бить по мячу, отбиваться, старался выиграть очко. Было несколько тяжёлых розыгрышей подряд, так что я рад, что всё ещё на ногах», — приводит слова Мпетчи Перрикара Punto de Break.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный четвёртым, вышел на корт с немцем Янником Ханфманом — 150-й номер рейтинга ATP пробился на турнир через квалификацию. Ханфман к поединку с грозным соперником подходил на серии из четырёх побед. После двух успехов в отборе Янник выиграл два матча в основной сетке — у Лоренцо Сонего и Фрэнсиса Тиафо. Что касается Джоковича, то он в «югославском» дерби ветеранов победил чемпиона US Open — 2014 Марина Чилича.

Джоковичу и Ханфману 71 год на двоих, однако сегодня они лишь во второй раз играли друг с другом. В прошлом году серб победил немца на грунте Женевы — 6:3, 6:3. В этот раз Новак победил, но не без труда.

Первый сет выиграл Ханфман. Немец забрал партию благодаря брейку, сделанному в третьем гейме. На третьем брейк-пойнте Янник, отвечая на атаку пошедшего к сетке Джоковича, провёл удар, который поначалу казался срывом, однако свеча эта улетела за спину Новаку и каким-то чудом попала в корт. Взяв этот розыгрыш, Ханфман даже извинился перед соперником.

С подачей у Янника был порядок (67% попадания первой), и в стартовом сете он не подарил Джоковичу ни одного брейк-пойнта, сделав восемь эйсов при отсутствии двойных ошибок. В 10-м гейме немецкий теннисист со второго сетбола закончил партию — 6:4 за 50 минут.

Второй сет проходил сравнительно спокойно. Оба теннисиста брали свои геймы, однако чуть впереди всё время был Джокович, подававший первым. Возможно, это и сказалось в самом конце, в 12-м гейме, когда Ханфман обязан был брать подачу, чтобы перевести партию в тай-брейк. Не получилось: Янник неуверенно проводил ключевые розыгрыши, и Новак, отдав лишь одно очко, этим воспользовался — 7:5 за 1 час 2 минуты.

В решающем сете Джокович после 1:1 выдал мощный отрезок из трёх геймов, на котором отдал лишь три очка. Такого удара Ханфман не вынес. Новак же, поведя 4:1 с брейком, спокойно довёл встречу до победы — 4:6, 7:5, 6:3 за 2 часа 43 минуты.

Так Джокович вышел в четвёртый круг Шанхая. Новак, которому 38 лет 4 месяца, стал самым возрастным участником 1/8 финала в истории китайского «Мастерса». Теперь у серба 23 победы в 23 матчах до стадии 1/4 финала в Шанхае. В четвёртом круге он сразится с испанцем Хауме Мунаром, остановившим Йосихито Нисиоку (6:4, 5:7, 6:1).

Вторая ракетка мира Янник Синнер (2) играл с Таллоном Грикспором (27). В предыдущих шести встречах с четырёхкратным чемпионом ТБШ теннисист из Нидерландов не одержал ни одной победы.

На момент публикации матч ещё не начался.

А в столице Китая Пекине завершился турнир WTA-1000. За титул сражались американка русского происхождения Аманда Анисимова (3) и Линда Носкова (26).

Выход Анисимовой в финал сюрпризом не стал, особенно если вспомнить, как она выступала в этом сезоне — титул на «тысячнике» в Дохе, два выхода в финал турниров «Большого шлема». На пути к решающему матчу Аманда выбила таких топовых спортсменок, как Каролина Мухова, Жасмин Паолини, Кори Гауфф (двукратная чемпионка ТБШ в полуфинале взяла у соотечественницы лишь три гейма!).

А вот Носкова удивила. 20-летняя чешка впервые дошла до титульного поединка на WTA-1000. Хотя сетка у неё была всё же попроще. В полуфинале Линда отыграла три матчбола и на тай-брейке в третьем сете дожала Джессику Пегулу (6:3, 1:6, 7:6 (8:6)).

Линда Носкова и Аманда Анисимова перед финалом Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Первый сет стал катастрофой для Носковой, получившей в итоге «баранку». На приёме у чешки вообще не было шансов: всего три выигранных очка за три гейма. И ладно бы только это! На подаче Линда каждый гейм начинала с 30:0 (а последний — даже с 40:0), однако Анисимова во всех этих случаях отвечала серией из пяти выигранных очков, использовав три брейк-пойнта из трёх. На первой подаче Носкова взяла всего 41% очков (семь из 17), а на второй — всего 29% (два из семи). Партия, закончившаяся со счётом 6:0 в пользу Анисимовой, заняла всего 23 минуты.

Носковой было некуда отступать, и второй сет она начала с брейка. Момент истины настал для неё в шестом гейме, когда Анисимова заработала двойной брейк-пойнт и имела прекрасную возможность сравнять счёт. Однако Линда удержала подачу, в следующем гейме добилась второго брейка, после чего подала на партию — 6:2 за 45 минут.

В решающем сете Анисимова и Носкова дошли до 2:2, упустив по одному брейк-пойнту. А потом американка взяла четыре гейма подряд и завоевала титул. Ключевым на этом финальном отрезке стал седьмой гейм, в котором чешка, уступая 2:4, заработала брейк-пойнт, но не использовала его. После этого Аманду было не остановить — 6:0, 2:6, 6:2 за 1 час 48 минут.

Анисимова взяла второй титул в сезоне и четвёртый — в карьере, в том числе второй — на «тысячнике» (после Дохи-2025). Несмотря на победу, американка не сможет подняться в рейтинге WTA и останется четвёртой, уступая Арине Соболенко, Иге Швёнтек и Кори Гауфф и опережая Мирру Андрееву. А Носкова благодаря выходу в финал впервые в карьере станет 17-й ракеткой мира. Аманда как чемпионка заработала $ 596 тыс. призовых, а Линда как финалистка — $ 351 003.

Теперь ведущие теннисистки сыграют на «тысячнике» в Ухане. В одиночную сетку попали восемь россиянок (шесть напрямую и две — через квалификацию) во главе с первой ракеткой страны Миррой Андреевой. Этот турнир пройдёт с 6 по 12 октября. Тогда же закончится и «Мастерс» в Шанхае. За всеми событиями турниров в Китае следите на «Чемпионате».