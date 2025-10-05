Синнера доконали жара и влажность Шанхая. Был в 2 очках от победы, но снялся из-за судорог

Нынешний «Мастерс» в Шанхае запомнится не только игрой в исполнении лучших теннисистов мира, но и тяжелейшими погодными условиями. Жару и высокую влажность отмечали все. Даже зрителям на трибунах в таких условиях непросто. А что говорить о спортсменах?!

Даниил Медведев в своём матче не мог снять футболку — она просто-напросто прилипла к телу. Кроссовки Андрея Рублёва по ходу игры так напитались влагой, что выступать в них стало почти невозможно. А сегодня жертвой погодных условий стал четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, игравший с Таллоном Грикспором в матче третьего круга. В предыдущих шести очных встречах итальянец одержал шесть побед.

На протяжении почти всего первого сета Грикспор, 27-й сеяный, ни в чём не уступал Синнеру (2). Но, как выяснилось впоследствии, для победы в партии этого не хватило. Таллон подавал первым и за счёт этого постоянно выходил вперёд в счёте, однако Янник не отпускал его. Брейк-пойнтов и тем более брейков зрители так и не увидели, и сет закономерно завершился тай-брейком. Грикспор провалил его начало (0:4), после чего рассчитывать на что-то было сложно. Синнер так и не отдал ни одного своего мяча и после 6:1 с третьей попытки реализовал этот пятерной сетбол — 7:6 (7:3) за 58 минут.

В начале второй партии Синнер нервничал и злился — не всё получалось. В первом гейме итальянцу пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а во втором он сам упустил все три шанса взять подачу соперника. После этого общая картина приобрела привычный вид: оба теннисиста без вопросов брали свои геймы. По ходу восьмого гейма стало казаться, что победа Янника неизбежна, — особенно после того, как Грикспор допустил первую в матче двойную ошибку и получил 0:40. Однако Таллон отыгрался и всё-таки удержал подачу — 4:4.

В 10-м гейме Синнер пребывал в двух мячах от победы — 5:4 и «ровно» на приёме. Однако Грикспор и тут сравнял счёт, а в последних двух геймах отдал лишь одно очко и внезапно выиграл сет — 7:5 за 1 час 12 минут. Итальянца совершенно измотала жара в сочетании с высокой влажностью — главная примета нынешнего «Мастерса»; кроме того, в одном из моментов Янник неловко дёрнулся, после чего стал испытывать проблемы с правым коленом.

Янник Синнер держится за колено Фото: Кадр из трансляции

«Мне очень понравилось, как Грикспор сыграл во втором сете. Синнер мог легко разгромить его, когда вёл в счете, но Грикспор не сдался», — отметил журналист Скотт Барклай в соцсети X.

«Боже мой, в Шанхае развернулась настоящая битва. Грикспор вынуждает Синнера играть третий сет. В этих медленных условиях игра идет очень жёстко. Тот форхенд, который Грикспор совершил в конце второго сета, был просто потрясающим», — писал журналист Бен Ротенберг.

Так Грикспор получил возможность одержать сенсационную победу, при том что до этого турнира у него было семь поражений подряд. А для Синнера задача осложнялась ещё и тем, что в начале решающей партии его накрыли судороги, и в паузе между розыгрышами он еле двигался, хромая. Физиотерапевт Грикспора говорил подопечному: «Он [Синнер] чувствует себя некомфортно. Дави на него!» А в паузах с корта вытирали… пот игроков.

Янник Синнер Фото: Кадр из трансляции

На переходах Синнер даже не садился — просто не мог.

После 2:2 Янник под ноль проиграл свою подачу, после чего стало ясно, что продолжать игру нет никакой возможности. Итальянец снялся.

Янник Синнер снялся Фото: Кадр из трансляции

А Грикспор проследовал в 1/8 финала, где сразится с монегаском Валентеном Вашеро, не входящим в топ-200.

«Большей, чем Грикспор, проблемой является удушающая влажность Шанхая, которая после 2 часов 10 минут даёт о себе знать», — отметил итальянский журналист Джорджо Спаллуто.

Синнер, прошлогодний чемпион Шанхая, не смог защитить титул. Теперь ему ещё сложнее будет отобрать первую строчку рейтинга у Карлоса Алькараса.

По ходу турнира то и дело говорили, что корты специально замедлили, чтобы у Алькараса и Синнера было больше шансов на победу над соперниками и они чаще выходили друг на друга в финалах. Особенно откровенно на эту тему высказывался Александр Зверев, третья ракетка мира. «Я ненавижу, когда корты всё время одинаковые по скорости. И я знаю, что директоры турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, они хотят, чтобы Янник и Карлос хорошо играли на каждом турнире. У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», — говорил он.

Янник достойно ответил (ещё до отчётного матча): «Знаете, ни я, ни Карлос не делаем корты — это не наше решение. Мы просто стараемся адаптироваться к любым условиям. Мне кажется, каждая неделя немного отличается. Я показывал хороший теннис и на более быстрых кортах. Повторюсь, не делаю покрытия. Просто стараюсь приспособиться и играть наилучшим образом. Вот и всё».

В Шанхае корты стали медленнее, да. Но парадокс в том, что на более быстрых кортах у Синнера было бы больше шансов победить уступающего в классе соперника. А такие «болотные» условия как раз и приводят к уравниловке. И вот уже Грикспор затягивает Янника в третий сет — как по заказу!

«В Шанхае 23:00, температура по-прежнему 28°C, влажность – 85%. Пару дней назад Шанхай занял шестое место в рейтинге «самых загрязнённых городов мира» по индексу AQI. С тех пор показатель немного снизился. Даже девушка, подающая мячи, промокла до нитки, — её спина была полностью мокрой», — писала по ходу матча журналистка Стефани Майлз.

А по окончании встречи добавила: «Думаю, Синнер не считает, что покрытие корта было подготовлено так, чтобы благоприятствовать ему».