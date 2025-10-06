Шнайдер рвётся во 2-й круг Уханя! Кудерметова тоже сражается, ещё сыграет Медведев. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В понедельник на «Мастерсе» в Шанхае завершится третий круг. А у женщин стартует заключительный в сезоне «тысячник» — в Ухане. На корты среди прочих выйдут и россияне – Даниил Медведев (16-й номер посева), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (15) и Полина Кудерметова (Q). Даниил сразится за выход в 1/8 финала с хорошо ему знакомым Алехандро Давидович-Фокиной, с которым у него счёт личных встреч – 5-1. Следите за нашим лайвом дня.
Сенсационно сошёл с дистанции в Шанхае 4-кратный чемпион ТБШ Янник Синнер. Он не смог доиграть матч из-за судорог. Читайте подробности.
Накануне победой Аманды Анисимовой завершился «тысячник» в Пекине. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание понедельника
В понедельник стартует женский «тысячник» в Ухане и приближается к середине мужской «Мастерс» в Шанхае. Вот как выглядит расписание дня.
