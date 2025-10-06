Скидки
Онлайн-трансляция Шанхая и Уханя 2025: Медведев, Шнайдер, Александрова, Кудерметова, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Шнайдер рвётся во 2-й круг Уханя! Кудерметова тоже сражается, ещё сыграет Медведев. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Диана Шнайдер
На хардовых «тысячниках» в Китае встречаются сильнейшие. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В понедельник на «Мастерсе» в Шанхае завершится третий круг. А у женщин стартует заключительный в сезоне «тысячник» — в Ухане. На корты среди прочих выйдут и россияне – Даниил Медведев (16-й номер посева), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (15) и Полина Кудерметова (Q). Даниил сразится за выход в 1/8 финала с хорошо ему знакомым Алехандро Давидович-Фокиной, с которым у него счёт личных встреч – 5-1. Следите за нашим лайвом дня.

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
WTA 1000. Ухань. Сетка
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:30 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 07:30 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Сенсационно сошёл с дистанции в Шанхае 4-кратный чемпион ТБШ Янник Синнер. Он не смог доиграть матч из-за судорог. Читайте подробности.

01:10 Даниил Сальников

Накануне победой Аманды Анисимовой завершился «тысячник» в Пекине. Читайте подробности в нашем обзоре.

01:02 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник стартует женский «тысячник» в Ухане и приближается к середине мужской «Мастерс» в Шанхае. Вот как выглядит расписание дня.

