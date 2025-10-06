На хардовых «тысячниках» в Китае встречаются сильнейшие. На кортах появятся и четыре россиянина.

Шнайдер рвётся во 2-й круг Уханя! Кудерметова тоже сражается, ещё сыграет Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В понедельник на «Мастерсе» в Шанхае завершится третий круг. А у женщин стартует заключительный в сезоне «тысячник» — в Ухане. На корты среди прочих выйдут и россияне – Даниил Медведев (16-й номер посева), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (15) и Полина Кудерметова (Q). Даниил сразится за выход в 1/8 финала с хорошо ему знакомым Алехандро Давидович-Фокиной, с которым у него счёт личных встреч – 5-1. Следите за нашим лайвом дня.