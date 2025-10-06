«Они хотят замучить нас на корте». Теннисисты в шоке от условий игры на турнире в Шанхае

На «Мастерсе» в Шанхае ещё не закончились матчи третьего круга, но турнирная сетка уже лишилась половины из топ-10 сеяных. Янник Синнер, Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Карен Хачанов, Каспер Рууд прекратили борьбу на ранних стадиях.

Проблемы фаворитов связаны в том числе и с ужасными погодными условиями в Шанхае. Сейчас в городе температура постоянно превышает 30°С, а влажность воздуха держится примерно на уровне 80%.

Вторая ракетка мира и действующий чемпион китайского «Мастерса» Синнер не смог доиграть матч с 27-м номером рейтинга ATP Таллоном Грикспором (7:6, 5:7, 2:3) из-за судорог. До этого Синнер и Грикспор оба страдали на корте из-за жары и влажности.

Янник и Таллон встречались в вечернее время, однако на термометре всё равно было 34°С, а влажность воздуха составляла 80%. Пот в буквальном смысле тёк рекой с теннисистов. Обслуживающий персонал в паузах постоянно протирал корт от капель влаги. Встреча перешла в третий сет, что стало настоящим испытанием и для Синнера, и для Грикспора. В таких условиях первым сломался Янник, на фоне истощения страдавший от судорог и в итоге снявшийся.

Янник Синнер страдал от жары и судорог в Шанхае Фото: Кадр из трансляции

«Конечно, это не тот способ, которым хотелось бы победить. Условия здесь жестокие. И так всю неделю. Думаю, нам ещё повезло, что игра была вечером, без солнца… 2 часа 36 минут, середина третьего сета. Мне очень жаль Янника, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Грикспор в интервью на корте после матча.

Встреча Синнера и Грикспора завершилась в 00:40 по шанхайскому времени. Вполне можно согласиться со словами Таллона, что в ранних матчах игрокам приходилось страдать ещё сильнее.

11-я ракетка мира Хольгер Руне начал встречу с французом Уго Умбером (6:4, 6:4) в 12:40. Датчанин справился с соперником за полтора часа, однако за это время успел взять медицинский перерыв и прочувствовать на себя все «прелести» игры в Шанхае.

«Почему у ATP нет правила, касающегося жары? Похоже, они хотят замучить нас прямо на корте», — сказал Хольгер после матча.

Хольгер Руне взял медицинский перерыв на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Hu Chengwei/Getty Images

Следующим запуском в разгар обеденной жары на центральном корте француз Джованни Мпетчи Перрикар добыл первую в карьере победу над игроком топ-10 – его жертвой стал пятая ракетка мира Тейлор Фриц (6:4, 7:5). Радость от успеха Джованни несколько омрачили условия, в которых пришлось его достигать.

«Условия были тяжёлыми – очень влажно. В гейме при счёте 5:5 это было ужасно. Мне казалось, что я умираю на корте. Я просто пытался оставаться стабильным, держать мяч в игре, сыграть ещё один удар, ещё один и выиграть очко. Это были сложные розыгрыши один за другим, поэтому счастлив, что вообще стою на ногах», — заявил Мпетчи Перрикар.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в течение 2 часов 43 минут вымучивал победу над 150-й ракеткой мира Янником Ханфманом (4:6, 7:5, 6:3). Легендарного серба дважды вырвало во время матча. Стоит отдать должное 38-летнему Джоковичу, который в некомфортных обстоятельствах пересилил себя и дожал Ханфмана.

«Это была отличная битва. Думаю, Янник заслуживает огромного уважения и аплодисментов за то, как он сыграл. Он был близок к победе. Он, на мой взгляд, был лучшим игроком, контролировал ход матча. Я действительно держался из последних сил, приходилось «копать» глубоко, чтобы остаться в игре, остаться «живым» — и мне это удалось.

Честно говоря, здесь безумно влажно. Не помню, чтобы в Китае так было. Не помню, когда в последний раз играл при такой влажности. Что есть, то есть. Это одинаково для меня, для соперника и для всех остальных. Нужно просто принять это и смириться. Пот льётся ручьём, думаю, счета за стирку на этой неделе будут очень большими», — сказал Джокович в интервью на корте.

Выше упомянуты случаи из игрового дня воскресенья, однако ужасные условия в Шанхае были до этого на постоянной основе. Россиянин Даниил Медведев в субботу за час разгромил чеха Далибора Срвчину (6:1, 6:1), но за такой короткий отрезок тоже успел вспотеть. В одной из пауз Даниил хотел сменить майку, однако очень долго не смог снять её с себя из-за того, что был полностью мокрым. С подобной ситуацией сталкиваются все теннисисты – даже через новую форму сразу же проступает влага.

Даниил Медведев долго не мог снять с себя майку из-за пота Фото: Кадр из трансляции

В начале этой недели Медведев снялся с полуфинала «пятисотника» в Пекине с Лёнером Тьеном из-за судорог. Во втором круге Шанхая он легко разобрался с Срвчиной, но на длинной дистанции состояние Даниила вызывает беспокойство. Его следующий соперник Алехандро Давидович-Фокина способен затянуть игру больше чем на час, так что россиянину определённо придётся непросто в условиях шанхайской жары и влажности. Хотя турнирная сетка у Медведева хорошая – она расчистилась после снятия первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который поступил довольно дальновидно и вообще не приехал в Шанхай под предлогом отдыха.

Можно вспомнить случай из матча первого круга, когда француз Теренс Атман при счёте 4:4 снялся со встречи с аргентинцем Камило Уго Карабельи.

«Сегодня, после первого розыгрыша, у меня задрожали обе руки. Я сказал себе: «Ладно, может, я более напряжён, чем обычно». После второго гейма сразу почувствовал, как всё моё тело дрожит, а дыхание стало затруднённым. В какой-то момент я практически не мог дышать, и у меня сильно заболела голова. Мне казалось, что я просто не мог вдохнуть. Сразу позвал физиотерапевта, но не мог сказать ни слова. Я запаниковал. Не мог вспомнить, где нахожусь, и не мог сказать, какой сегодня день недели. Моё тело послало сигнал – немедленно остановиться. До сих пор не понимаю, что сегодня произошло. Я почти ничего не помню. Стресс из-за жары и физической нагрузки, с которым я столкнулся сегодня, мог быть опаснее, чем потеря сознания на час или просто учащённое сердцебиение. Пора взять немного отдыха перед последними турнирами сезона», – написал Атман в соцсетях.

«Подтверждаю – дышать на корте очень тяжело. Не знаю, насколько это заметно по телевизору, но на корте трудно уже с разминки. Безумная влажность. Здесь хуже, чем в США летом», — высказал, по сути, общее мнение об игре в Шанхае ещё один француз Артур Риндеркнеш.

Погода в Шанхае останется неизменной до конца недели. Сегодня вообще прогнозируется палящее солнце со средней температурой 35°С в течение дня. Сложно сказать, кто лучше приспособится к таким условиям, но можно предположить, что сенсации на турнире продолжатся, а фавориты даже в случае прохода дальше изрядно намучатся на корте.