Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем

Жара и влажность не остановили Даниила, который пока не побеждал Лёнера Тьена. Александрова вышла во второй круг Уханя, а Шнайдер проиграла.

В понедельник, 6 октября, на «Мастерсе» в Шанхае завершились матчи третьего круга. В эту стадию вышел только один российский теннисист. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, имевший 16-й номер при посеве, играл с испанцем русского происхождения Алехандро Давидович-Фокиной (18). Оба теннисиста, начавшие путь на турнире со второго круга, не потеряли ни партии в стартовых встречах. Давидович-Фокина прошёл Маттео Арнальди (6:4, 6:4), а Медведев отдал лишь два гейма Далибору Сврчине — 6:1, 6:1.

После разгромной победы во втором круге Даниил не стал делать громких заявлений. «Идеальная форма? Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, надо выигрывать турниры, играть так каждый день, подавать на матч. Поэтому я выступаю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч, я играл в нужный теннис в нужные моменты. Где-то надо было атаковать — я атаковал. Где-то надо было сыграть глубоко — я играл глубоко. Если надо было просто подождать — ждал. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказал он в интервью «Больше!».

Из первых шести матчей с Давидович-Фокиной Медведев выиграл пять. Единственную победу испанец одержал в Монреале в прошлом году (6:4, 1:6, 6:2). А последняя встреча состоялась совсем недавно, на «пятисотнике» в Пекине. Тогда Даниил прошёл Алехандро в двух партиях — 6:3, 6:3.

Начало матча стало словно бы продолжением предыдущей встречи, когда у Медведева получалось почти всё. Давидович-Фокина классом повыше, чем Сврчина, и потому оказывал Даниилу больше сопротивления, но тот не упускал своих шансов. Россиянин взял свой гейм, затем сделал брейк, после чего подтвердил его, несмотря на проблемы с подачей (всего 27% попадания первой на стартовом отрезке и одна двойная ошибка), — 3:0. Всё это уместилось в 10 минут.

После этого Медведев контролировал ход игры — теннисисты забирали свои геймы. А в восьмом гейме Даниил, принимая при 5:2, попытался не доводить дело до подачи на сет — и чуть было не преуспел в этом. Он заработал семь (!) сетболов, однако ни одного из них не использовал. На пятом сетболе, к примеру, Давидович-Фокина подал с руки — Медведев не смог наказать его за это. В итоге испанец, продравшись через кучу «ровно», удержал-таки подачу, а гейм этот продолжался 16 минут.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: кадр из трансляции

Как бы то ни было, Даниилу предстояло подавать на партию. Обошлось без драмы: гейм под ноль — и 6:3 за 45 минут. Медведев закончил сет с пятью эйсами. Процент попадания первой подачи у него подрос, но всё же не дотянул до половины (48%). А Давидович-Фокине насчитали аж 21 невынужденную ошибку при всего шести активно выигранных очках. (У Медведева на 10 виннерсов пришлось семь невынужденных.) Сразу после окончания первой партии измотанные теннисисты ушли в подтрибунные помещения — жара и влажность никуда не делись из Шанхая.

Во втором сете Медведев починил первую подачу, но при этом, как ни странно, Давидович-Фокина впервые в матче сумел добраться до брейк-пойнтов. Было это в четвёртом гейме, когда несколько ошибок в розыгрышах в исполнении россиянина создали опасную ситуацию. Однако в нужный момент Даниил сыграл точно и сравнял счёт — 2:2.

В оставшейся части партии не было ни намёка на брейк-пойнты — теннисисты даже на «ровно» не выбирались. Задача игроков осложнялась тем, что форму на них (особенно это касается Медведева) ближе к концу партии можно было выжимать — настолько всё было пропитано влагой и по́том. На тай-брейке всё перевернулось с ног на голову: многие яркие розыгрыши оставались за принимающей стороной. Когда Медведев вышел на матчболы, Давидович-Фокина со злост швырнул ракетку. И со второго матчбола Даниил дожал соперника — 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 52 минуты.

Так Медведев одержал четвёртую победу подряд над теннисистами из топ-20. Причём на этом отрезке он сражался только с двумя игроками. Даниил по два раза одолел Давидович-Фокину (здесь и в Пекине) и Александра Зверева (в полуфинале Галле в июне и в 1/4 финала Пекина).

В четвёртом круге Медведев в третий раз за сезон и во второй — за последние пару недель сразится с Лёнером Тьеном, который победил Кэмерона Норри — 7:6 (7:4), 6:3. Пока Даниил не обыгрывал 19-летнего американца, уступив ему на Australian Open и в полуфинале Пекина.

Главная сенсация дня состоялась в поединке третьей ракетки мира Александра Зверева и 54-го номера рейтинга ATP Артура Риндеркнеша. Французский теннисист одержал волевую победу над немцем — 4:6, 6:3, 6:2. Напомним, этим летом Зверев проиграл 30-летнему Риндеркнешу пятисетовик в первом круге Уимблдона. Артур одержал третью в карьере победу над теннисистом из первой десятки, благодаря чему впервые с начала 2023 года вернётся в топ-50.

«На Уимблдоне у меня была первая победа над игроком из топ-5 на турнире «Большого шлема» — над Сашей. И вот это повторилось. Думаю, мне везёт против него и я могу показывать свой лучший теннис. Чтобы выиграть у такого игрока, как Саша, который много лет держится на третьем месте, очень стабильный и сильный теннисист, мне нужно играть на своём лучшем уровне. Очень доволен», — приводит слова Риндеркнеша официальный сайт ATP.

В другом китайском городе Ухане стартовал турнир категории WTA-1000. Этот «тысячник» появился в календаре в 2014 году, и первой чемпионкой стала Петра Квитова, завершившая карьеру после US Open — 2025. В 2016-м Квитова завоевала второй титул в Ухане, а в последних трёх розыгрышах сильнейшей становилась Арина Соболенко. Первые два трофея белоруска взяла в 2018 и 2019 годах, то есть ещё до пандемии, а в минувшем сезоне, когда турнир вернулся в календарь, снова защитила титул, победив в финале местную любимицу Чжэн Циньвэнь (6:3, 5:7, 6:3).

В этот раз первые два номера посева получили Соболенко и Ига Швёнтек — в соответствии с положением в рейтинге WTA. В основную сетку попали восемь россиянок. Шесть из них во главе с первой ракеткой страны Миррой Андреевой прошли на турнир по рейтингу, а ещё две — через квалификацию. Андреева-младшая, будучи пятой сеяной, получила bye в первом круге.

Как и мужчины в Шанхае, женщины в Ухане тоже страдают от жары, хотя влажность здесь всё-таки не такая высокая. Тем не менее матчи (и с участием россиянок тоже) приходилось прерывать, и во время вынужденных пауз теннисистки прятались в тени. Особенно долгим перерыв был во встрече с участием Полины Кудерметовой, сражавшейся с Элисе Мертенс, — между первой и второй партией прошло более часа.

Полина Кудерметова спасается от жары и прячется в тени Фото: кадры из трансляции

Первой свой матч закончила Диана Шнайдер (15), игравшая с 62-й ракеткой мира Катержиной Синяковой, пробившейся на турнир через отбор. На турнире в Аделаиде в начале этого года Шнайдер обыграла Синякову с интересным счётом 6:3, 0:6, 6:0. Сегодня Диана потерпела поражение в двух партиях.

В начале первого сета инициативой владела Синякова. Шнайдер под ноль взяла подачу в первом гейме, но потом отдала четыре гейма подряд. После 1:1 россиянка не удержала свой гейм с 40:0, а потом проиграла восемь очков подряд, и чешка повела 4:1 с двумя брейками. На следующем отрезке Диана восстановила равенство в счёте, ответив двумя брейками, — 4:4. Однако концовка партии осталась за Катержиной — 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Шнайдер сразу же проиграла подачу, а во втором гейме упустила двойной брейк-пойнт. Других шансов отыграться у Дианы не было; более того, по ходу партии у россиянки возникали проблемы с ногой, из-за чего к ней выходил физиотерапевт.

Диана Шнайдер Фото: кадр из трансляции

В 10-м гейме Синякова подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 27 минут. Для Шнайдер же это поражение стало уже третьим подряд.

73-я ракетка мира Полина Кудерметова (Q) противостояла 21-му номеру рейтинга WTA Элисе Мертенс. Первый сет стал качельным: Кудерметова-младшая уступала с брейком (а могла и с двумя, но Мертенс не использовала ещё три брейк-пойнта), отыгралась, а в 10-м и 12-м геймах упустила все пять сетболов на приёме, в том числе тройной. На тай-брейке Мертенс уступала с мини-брейком, потом сравняла счёт, а на 12-м мяче сделала второй мини-брейк и реализовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 13 минут.

Во второй партии брейк-пойнты заработали обе теннисистки — во второй половине сета, — однако воспользовалась этим только Мертенс. В восьмом гейме бельгийка сделала ключевой брейк, после чего ушла с двойного брейк-пойнта и со второго матчбола закрыла встречу — 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 1 минуту.

А Екатерина Александрова (9) встречалась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко, занимающей 24-е место в мировой классификации. Первый сет выиграла Александрова. Россиянка забрала первые пять геймов с двумя брейками, но говорить, что она была близка к «баранке», всё-таки нельзя. У Мбоко были проблемы на подаче (менее 50% попадания первой), однако после 0:5 она взяла три гейма подряд, отыграв один брейк. Екатерина с первой попытки не подала на партию, но со второй добилась своей цели — 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете Александрова не позволила сопернице помечтать о камбэке. Легко Екатерине не было, несмотря на вроде бы комфортный счёт по ходу партии — 5:1. Как и в первом сете, россиянка выиграла пять геймов подряд с двумя брейками, однако у Мбоко на этом отрезке был брейк-пойнт; да и за брейки Александровой пришлось посражаться. А вот с подачей на матч она справилась без проблем, под ноль взяв последний гейм, — 6:3, 6:2 за 1 час 21 минуту. Соперница российской теннисистки определится в завтрашнем противостоянии чемпионки US Open 2021 года Эммы Радукану и американки Энн Ли.

«Мастерс» в Шанхае и «тысячник» в Ухане завершатся 12 октября. За всеми событиями турниров в Китае следите на «Чемпионате».