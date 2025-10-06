Скидки
Мирра Андреева в Ухане 2025: стиль игры Лауры Зигемунд, главное о сопернице, победы над топами, сетка, расписание, где смотреть

«Выходя на матч с ней, надо выгрызать каждое очко». С кем сразится Мирра на старте в Ухане
Анна Агапова
Лаура Зигемунд и Мирра Андреева
Аудио-версия:
Рассказываем, чего ждать от Лауры Зигемунд — соперницы россиянки в первом матче ещё одного «тысячника» в Китае.

В Ухане стартовал последний в сезоне турнир WTA-1000. Пользуясь высоким пятым номером посева, свой путь на нём со второго круга начинает Мирра Андреева. Россиянке здесь нужно выступить на пределе своих возможностей, чтобы квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA-2025. Первой соперницей Мирры станет представительница Германии Лаура Зигемунд, занимающая ныне 57-ю строчку рейтинга.

WTA-1000. Ухань. Сетка

Немка стартовала в Ухане встречей с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Лаура проиграла первый сет, собралась во втором и готова была успешно завершать третий, однако Ястремская, проигрывая 1:4 по ходу партии, снялась. Так, на отказе соперницы, Зигемунд прошла в следующий круг.

Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		6 1
7 		4 4
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

В текущем сезоне спортсменка совершила большой прорыв. 2024 год она заканчивала на 84-м месте, но в июле 2025-го поднялась уже на 43-е, несмотря на то что предпочитает играть больше в парном разряде, нежели в одиночном. Лаура весьма успешно выступила на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open и US Open дошла до третьего круга, «Ролан Гаррос» покинула на старте, а вот на Уимблдоне сражалась в четвертьфинале с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и даже смогла забрать у неё сет. Но, к сожалению, переиграть белоруску Зигемунд не смогла. Она уступила со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Немецкая теннисистка в прошлом победительница трёх ТБШ в парном разряде — US Open — 2016 в миксте с Мате Павичем, US Open — 2020 с россиянкой Верой Звонарёвой и «Ролан Гаррос» — 2024 в смешанном разряде с Эдуардом Роже-Вассленом. И ещё раз она играла в финале US Open — 2023, но вместе со Звонарёвой уступила. Одиночные титулы у Зигемунд тоже есть, только завоевала она их довольно давно.

В 2016 году Лаура взяла турнир WTA-250 (на тот момент) в Бостаде, где в финале победила чешку Катержину Синякову — 7:5, 6:1. В том же году она достигла своей наивысшей позиции в рейтинге — переместилась на 27-е место. А в 2017-м немка оказалась сильнейшей на домашнем «пятисотнике» в Штутгарте. Она в трёх сетах одолела француженку Кристину Младенович — 6:1, 2:6, 7:6.

Бостад (ж). Финал
24 июля 2016, воскресенье. 15:00 МСК
Лаура Зигемунд
40
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Катержина Синякова
92
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Штутгарт (ж). Финал
30 апреля 2017, воскресенье. 16:10 МСК
Кристина Младенович
19
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Лаура Зигемунд
49
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

В активе Зигемунд довольно много побед над теннисистками из первой десятки. Она дважды огорчала румынку Симону Халеп (на тот момент находилась на четвёртом месте), а также по разу Светлану Кузнецову (8), Агнешку Радваньску (3), Роберту Винчи (10) и Тимю Бачински (9). В последний раз Лаура обыгрывала кого-то из топов в начале 2025-го. На Australian Open во втором круге поражение потерпела китаянка Чжен Циньвэнь, находившаяся на пятой позиции в рейтинге.

Мирра Андреева ни разу не пересекалась с немкой, однако некоторые спортсменки уже высказывались о необычном стиле игры Зигемунд. Например, первая ракетка планеты Арина Соболенко после четвертьфинала Уимблдона в этом году отметила её активные и умные атаки: «Я бы не назвала её игру раздражающей. У неё умная игра. Она реально заставляет работать каждую соперницу. Выходя на матч с ней, понимаешь, что надо будет выгрызать каждое очко. Неважно, мощная у тебя подача и удары или нет — всё равно придётся поработать, побегать».

Арина Соболенко и Лаура Зигемунд

Арина Соболенко и Лаура Зигемунд

Фото: Tim Clayton/Getty Images

А сама Лаура говорит, что никогда не пытается кого-то провоцировать: «Я не строю свою игру или поведение на корте с целью раздражать соперниц. Просто так у многих получается. У меня очень необычный стиль, и он не нравится большинству. В моей игре всегда было много разнообразия, но при этом я смогла добавить агрессии в удары с задней линии.

Могу вас заверить, что я не стремлюсь к конфликтам, однако понимаю, что у меня есть довольно спорные привычки. Например то, сколько времени я трачу между розыгрышами или моя невербальная коммуникация. Делаю это для себя, остаюсь верной себе и не изменяю своё поведение в зависимости от соперницы или ситуации», — сказала Зигемунд на пресс-конференции после того же матча с Соболенко на Уимблдоне.

Интересно то, что спортсменка в 2016 году получила степень бакалавра по психологии в Хагенском заочном университете. Вероятно, эти знания тоже помогают ей поддерживать высокий уровень подготовки к встречам, ведь в теннисе важны не только физические качества.

Удастся ли Мирре противостоять этому и пробиться в следующий круг турнира в Ухане? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт во вторник, 7 октября.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Тысячник» в Ухани завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».

