Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Шанхая и Уханя 2025: Мирра Андреева, Калинская, Самсонова, Вероника Кудерметова, расписание, сетки, где смотреть

Самсонова рвётся во второй круг Уханя! Ещё сыграют Захарова, Мирра и Калинская. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Людмила Самсонова
Комментарии
На хардовых «тысячниках» в Китае сражаются сильнейшие. На кортах появятся и пять россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. Во вторник на «Мастерсе» в Шанхае начнётся четвёртый круг. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет доигран первый круг и начнётся второй. На корты среди прочих выйдут и россиянки – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (16), Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова (Q). Продолжает борьбу и 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (4). За всеми событиями следите в нашем лайве дня.

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
WTA 1000. Ухань. Сетка
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:00 МСК
Эмилиана Аранго
49
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:00 МСК
Анастасия Захарова
83
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 07:30 МСК
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
34
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 07:30 МСК
Магдалена Френх
53
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:00 МСК
Мари Боузкова
41
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Обстановка на корте была очень сложной, но Даниил Медведев добился очередной победы. Читайте наш обзор.

Материалы по теме
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
01:07 Даниил Сальников

Накануне прошёл затяжной игровой день. Читайте подробности в нашем вчерашнем лайве.

Материалы по теме
Медведев — в 4-м круге Шанхая! Александрова тоже победила, а Шнайдер сошла. LIVE!
Live
Медведев — в 4-м круге Шанхая! Александрова тоже победила, а Шнайдер сошла. LIVE!
01:03 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник будет весьма интересное расписание теннисных турниров. В частности на корты выйдут пять россиянок.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android