На хардовых «тысячниках» в Китае сражаются сильнейшие. На кортах появятся и пять россиянок.

Самсонова рвётся во второй круг Уханя! Ещё сыграют Захарова, Мирра и Калинская. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. Во вторник на «Мастерсе» в Шанхае начнётся четвёртый круг. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет доигран первый круг и начнётся второй. На корты среди прочих выйдут и россиянки – Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова (16), Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова (Q). Продолжает борьбу и 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (4). За всеми событиями следите в нашем лайве дня.