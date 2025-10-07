«Пробовать кардинально всё менять». Рублёв хочет перезагрузиться после серии провалов

Поражение от японца Йосихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Шанхае стало для Андрея Рублёва четвёртым подряд. Серия, мягко говоря, неприятная. Уступать 173-й ракетке мира — это провал. О каких разговорах про Итоговый турнир может идти речь в подобных ситуациях?

Неудачная серия Рублёва тянется с четвёртого круга US Open — 2025. Тогда он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (5:7, 3:6, 4:6). После этого уступил во втором круге турнира ATP-250 в Ханчжоу французу Валентену Руае (4:6, 6:7) и итальянцу Флавио Коболли в первом круге соревнований ATP-500 в Пекине (6:7, 3:6).

«Не то что бы меня раскусили и прочитали, просто уровень игры изжил себя. Либо оставаться и мешкаться в топ-20, пока там не будет всё больше молодых, которые тебя будут дальше откидывать, либо пробовать кардинально всё менять, и вот такой не последний, но какой-то шанс себе дать на остаток карьеры», — заявил Рублёв.

При этом Андрей открытым текстом говорит, что сейчас он вместе с Маратом Сафиным старается поменять свою игру, так как теннис не стоит на месте, соперники идут вперёд и попросту не дают тебе шансов.

Каковы же главные проблемы Андрея? Конечно, в его случае огромную роль играет психологический фактор. На протяжении всей карьеры у россиянина периодически возникали проблемы ментального характера, мешавшие демонстрировать приемлемые результаты. Кто-то, как Дарья Касаткина, честно признаётся: «Упёрлась в тупик, эмоционально выгорела, хочу взять паузу до конца нынешнего сезона».

Другие, как Рублёв, стараются выйти из кризиса через многочисленные тренировки, игровую практику и турниры, но перезагрузиться и занять голову другими, не связанными с теннисом мыслями в таком случае просто нереально. Может, нужно просто побыть с родными и друзьями, перевести дух?

Андрей Рублёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

Безусловно, всё отработанное на тренировках с Сафиным нужно плавно и грамотно переносить на корт в официальных матчах. Андрею совсем скоро исполнится 28 лет, поэтому подобные вещи нужно уметь делать без особых усилий, на автомате. Андрей — опытный и многое повидавший теннисист. Мандража и нервов быть не должно.

Есть ли у Рублёва ресурс для того, чтобы выйти на новый уровень и серьёзно прибавить? Именно это и нужно понять как самому спортсмену, так и его команде, провести тщательный анализ.

У Андрея явно просела первая подача (да и вторая не отличается стабильностью), возросло количество двойных ошибок, перестал проходить коронный мощный форхенд, в том числе после забегания. А ведь раньше всё это было сильными сторонами россиянина, ключом к итоговому успеху. Есть вопросы и к физической составляющей: не просто так Рублёв прекратил сотрудничество с тренером по фитнесу.

Соперники, как и в случае с Даниилом Медведевым, просто привыкли к манере игры Андрея, а удивить их чем-то новым, прыгнуть выше головы, да и просто продемонстрировать классный современный теннис нынешний Рублёв не в состоянии. Будем надеяться, что радостные моменты в карьере Андрея ещё будут, а сотрудничество с Маратом Сафиным принесёт результат. На сегодняшний же день всё выглядит туманно.