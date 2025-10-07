«Нам нужно было что-то изменить». Медведев — о новом тренере и своей игре в Шанхае

В Шанхае набрал обороты турнир серии «Мастерс». В нём принимает участие и Даниил Медведев, который посеян под 16-м номером. В третьем круге он одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Теперь в следующем круге Даниил встретится с американцем Лёнером Тьеном, с которым тоже сыграет уже на втором турнире подряд. В последний они встречались неделю назад в полуфинале «пятисотника» в Пекине.

Тьен в текущем сезоне совершил настоящий прорыв и сейчас находится в своей лучшей форме. За год он поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025-го – в топ-100, а в июне достиг 62-й строчки. Сейчас Лёнер уверенно закрепился в топ-40 и занимает пока наивысшее в карьере место — 36-е.

В этот год он ворвался с неожиданной победой над Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин находился на пятом месте рейтинга. Тьен стал самым молодым игроком в истории, который впервые вышел в основную сетку турнира и затем одолел теннисиста из топ-5. В итоге он добрался до четвёртого круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

В феврале американец снова совершил сенсацию. На «пятисотнике» в Акапулько он также во втором круге оказался сильнее на тот момент второй ракетки мира Александра Зверева. Тьен выиграл со счётом 6:3, 6:4. Эта победа пока остаётся самой крупной (по рейтингу игрока) в его карьере.

А перед стартом Уимблдона-2025 Лёнер на турнире ATP-250 на Мальорке победил «десятку» рейтинга своего соотечественника Бена Шелтона. И здесь он тоже смог поставить рекорд — Тьен стал самым молодым американским теннисистом, которому удалось обыграть кого-то из топ-10 на травяном покрытии.

Спортсмен весьма успешно проводит и азиатскую часть турниров. На соревнованиях ATP-250 в Ханчжоу он дошёл до четвертьфинала, а на «пятисотнике» в Пекине сражался в финале со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, правда, уступил в двух сетах — 2:6, 2:6. Перед этим в полуфинале Лёнер снова прошёл Даниила Медведева, но на отказе россиянина. Проигрывая 0:4 по ходу третьего сета, Даниил снялся из-за судорог, которые не позволяли продолжить матч. Так что теперь у Медведева и Тьена счёт в личных встречах 2-0 в пользу американца.

В Шанхае Лёнер стартовал с волевой победы над сербом Миомиром Кецмановичем — 4:6, 6:3, 6:4, затем во втором круге разобрался с французом Корентеном Муте — 4:6, 6:4, 6:4, а в третьем обыграл британца Кэмерона Норри в двух сетах со счётом 7:6, 6:3.

А россиянин провёл непростой матч с Давидович-Фокиной в третьем круге. После поединка он дал небольшое интервью изданию «БОЛЬШЕ!», в котором рассказал о своём настрое, позитивных моментах и о том, как погода повлияла на его игру:

— Кажется, ты такой счастливый был на корте. Даже несмотря на то, что было очень тяжело.

— Во втором сете мне не особо нравилось, потому что, скажем так, немножко играл не так, как хотелось бы. Тяжело было физически. И были некоторые маленькие моменты, где я, может быть, хотел даже не то что прям в атаку пойти, но чуть-чуть сильнее сыграть, чтобы не давать ему атаковать. И у меня не получалось. У меня мяч не летел уже так, как в первом сете.

В первом сете я, в принципе, ему не давал возможности атаковать, а во втором у меня это не всегда получалось, но я рад победить, и, в принципе, картина игры мне сейчас нравится. Так что надеюсь, что в следующем круге смогу сыграть ещё лучше.

— Так лихо начал. Установка, чувства, почему завёл себя так? Было ощущение, что ты настолько в фокусе, в контроле — минимум эмоций и максимум дела.

— Нет, я просто сейчас хорошо играю. Я с ним и в Пекине примерно так же действовал, вёл всю игру. Именно поэтому во втором сете было немного обидно. Были моменты, где я мог чуть-чуть лучше сыграть. У меня не получалось, может быть, 2% силы мячу добавить из-за усталости. Но, опять же, как я и говорю, главное — победа, а уже как — не всегда важно.

— Расскажи, пожалуйста, про тай-брейк. Первые розыгрыши, к сожалению, остались за Алехандро. Как ты сумел? Как перестроился?

— Я понимал, что тут уже надо играть за каждый розыгрыш. У меня подача перестала идти, а после 1:0 мы оба сдохли. Это был прям жёсткий розыгрыш, было видно, что мы уже оба на пределе, а когда ты на пределе, ты ещё сзади как-то что-то можешь, а вот именно подавать тяжело. И поэтому уже пошли мини-брейки, пошли вторые подачи. Было тяжело. Рад, что смог победить.

— За что ты себя сегодня можешь похвалить? Выдели, пожалуйста, конкретно три вещи.

— За победу, за подачу – 100%. Не считая тай-брейка, но это не страшно. Главное, что выиграл. Победа. Из-за борьбы, наверное. Потому что всё равно было тяжело, влажно. Второй сет был тяжёлый. И в каком-то смысле мне кажется, что он немножко его даже вёл, ну плюс он подавал первый, то есть он всё время был впереди. И за то, что я боролся до конца за этот сет. Это классно.

Даниил упомянул и некомфортные погодные условия, однако отметил, что они, наоборот, помогают всем игрокам чувствовать себя равными: «Это было непросто ни для меня, ни для него. Но на самом деле мне нравится этот турнир, так как я страдаю, когда погода на улице превышает 28 градусов. Не многие игроки чувствуют себя так же при таких условиях. Им тяжело, когда за окном 33 градуса и при этом есть влажность. Поэтому да, на большинстве турниров я страдаю. А здесь плохо всем. Это меня ставит в общие условия с остальными. Я даже счастлив поэтому. Но играть я мог бы и лучше».

Он также рассказал, что в его игру привнёс новый тренер Томас Юхансон: «Нам просто нужно было что-то изменить. Это просто смена обстановки. Мне нравится, что Томас время от времени рассказывает мне некоторые мелкие детали. Я знаю, как играть в теннис, но мне были нужны кое-какие мелкие детали. Пока это работает отлично, и я рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.

Победа над Давидович-Фокиной стала в карьере россиянина 296-й в ATP на харде. Этой отметки он достиг за период с 2018 года. 296 выигранных встреч — на 60 больше, чем у кого-либо ещё в туре за данный отрезок времени.

Теперь в четвёртом круге Медведева ждёт феноменальный тинейджер, известный своим атакующим стилем и неплохой игрой на задней линии. Удастся ли Даниилу противостоять этому и взять реванш за два поражения подряд? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в среду, 8 октября. Уже известно, что они сыграют последним запуском. Значит, на корте снова будет жарко во всех смыслах.

«Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».