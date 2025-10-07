Мирра рыдала полматча и проиграла в Ухане. Джоковича в Шанхае рвало — а он победил

Андреева выдала 15 двойных и уступила Зигемунд — та по возрасту годится ей в матери. А Новак прорвался в 1/4 финала и побил рекорд Федерера.

Во вторник, 7 октября, на турнире WTA-1000 в Ухане завершился первый круг в одиночном разряде. Сегодня свои матчи провели пять россиянок, и две из них играли первым запуском. Анастасия Захарова, занимающая 83-е место в мировом рейтинге, вышла на корт с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин, 28-й ракеткой мира.

В первом сете ни в одном из девяти геймов не было «ровно», при том что теннисистки сделали четыре брейка на двоих. Три из них оказались на счету Захаровой. Россиянка в первом же гейме взяла подачу соперницы, в шестом гейме не взяла ни одного очка на своей подаче, а после 3:3 отдала лишь одно очко за три гейма и сделала весомую заявку на победу — 6:3 за 33 минуты.

Во втором сете с брейка стартовала уже Кенин, а в шестом гейме Захарова сравняла счёт — 3:3. Анастасия дважды оказывалась в шаге от победы, однако в 10-м гейме, ведя 5:4, не использовала два матчбола на приёме. После этого теннисистки обменялись брейками, а на тай-брейке Кенин оказалась чуть сильнее — 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут.

Несмотря на это, Захарова и в решающей партии могла добиться своей цели. После пятого гейма россиянка повела 3:2 с брейком. Однако после этого геймы брала только Кенин. Кто знает, как бы всё сложилось, если бы Анастасия в седьмом гейме не упустила три брейк-пойнта. А так Софья удержала гейм, затем взяла чужую подачу, после чего подала на матч — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 20 минут. Захарова упустила возможность обыграть вторую чемпионку ТБШ подряд — в финале отбора она выбила Бьянку Андрееску.

Людмила Самсонова, посеянная 16-й, играла с 49-й ракеткой мира Эмилианой Аранго, попавшей в сетку как лаки-лузер. В первой партии Самсонова разгромила колумбийскую теннисистку, отдав ей лишь один гейм. В своих геймах россиянка действовала собранно и, несмотря на всего 56% попадания первой подачи, не дарила сопернице брейк-пойнтов. Сделав по брейку во втором и шестом геймах, Людмила подала на сет — 6:1 за 33 минуты.

Во второй партии борьбы было не в пример больше. Самсонова сразу же взяла гейм на приёме, но в четвёртом гейме лишилась преимущества в брейк — 2:2. А в 10-м гейме Аранго чуть было не сравняла счёт по сетам, однако упустила все три сетбола. А закончилось всё хорошо: Людмила сравняла счёт (5:5), после чего сделала такой нужный брейк и подала на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 40 минут.

Во втором круге Самсонова сразится как раз с Кенин.

Вероника Кудерметова провела поединок с полькой Магдаленой Френх — это уже пошли вторые запуски. В рейтинге теннисистки идут 29-й и 53-й соответственно. До этого Кудерметова-старшая и Френх лишь однажды встречались друг с другом, и тот матч во втором круге турнира в Монастире в 2022 году выиграла россиянка — 6:3, 6:4. Сегодня Вероника потерпела обидное поражение.

В первом сете теннисистки выдали диаметрально разные проценты попадания первой подачи: 74% у Кудерметовой и 36% – у Френх. Партию при этом, как ни странно, выиграла полька, которая что на первой, что на второй подаче забирала в районе 75% розыгрышей — брейк-пойнтов у россиянки не было. В шестом гейме Вероника упустила подачу, что вылилось в поражение в сете — 6:3 в пользу Магдалены за 41 минуту.

Во второй партии обе теннисистки не лучшим образом подавали первым мячом (менее 50% попадания у каждой). Кудерметова, несмотря на проседание показателя, добилась убедительной победы. Вероника в третьем гейме отыграла единственный брейк-пойнт, затем сама впервые в матче взяла чужую подачу, а закончила сет вторым брейком — 6:2 за 49 минут.

В третьей партии у Кудерметовой были хорошие шансы на победу — особенно после четвёртого гейма, в котором ей удалось сделать брейк. Следующие два гейма проходили в упорной борьбе — в обоих случаях чуть лучше была Френх. В концовке россиянка, измотанная жарой, нервничала, швыряла ракетку — и потерпела поражение, отдав в итоге пять геймов подряд. Полька вышла в следующий круг — 6:3, 2:6, 6:3 за 2 часа 37 минут.

34-й номер рейтинга WTA Анна Калинская сражалась со словачкой Ребеккой Шрамковой, 68-й ракеткой мира. В первом сете Калинская не смогла воспользоваться тем, что Шрамкова реже чем в одном случае из двух подавала первым мячом. Ключевым стало то, что россиянка на своей второй подаче взяла лишь два очка из 10. Анна, отыграв брейк-пойнт в первом гейме, после этого отдала пять геймов подряд. Словачка не позволила ей наверстать упущенное — 6:2 за 37 минут.

Во второй партии Калинская смогла взять реванш, при том что по ходу сета ей дважды требовалась помощь физиотерапевта — из-за неприятных ощущений в области шеи и плеча. У Шрамковой, как и в стартовом сете, не шла первая подача (те же 45% попадания), а двойных ошибок было целых шесть, а не одна. После обмена брейками в первой половине партии Анна в восьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы, а после этого ушла с двойного брейк-пойнта и реализовала первый же сетбол — 6:3 за 49 минут.

К решающей партии чуть больше сил осталось у Шрамковой — в Ухане по-прежнему жара за 30 градусов. После пятого гейма Калинская повела с брейком, но потом за дело взялась её соперница. Ребекка провела обратный брейк, потом ушла с брейк-пойнта, снова взяла чужую подачу и подала на матч — 6:2, 3:6, 6:3 за 2 часа 3 минуты.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко из-за плохого самочувствия и вовсе не смогла закончить матч. Латвийка взяла всего один гейм и снялась, а её соперница Сорана Кырстя прошла дальше — 6:0, 2:1 (отказ).

В матче, вынесенном на поздний вечер по местному времени, Мирра Андреева (5) играла с 57-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд — это была вторая игра второго круга (о первой см. чуть ниже). По возрасту опытная немка годится в матери юной россиянке — им 37 и 18 лет соответственно. В первом раунде Зигемунд прошла украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 4:6, 4:1 (отказ).

В начале встречи у Андреевой не клеилась игра. Зигемунд, правда, тоже испытывала проблемы в своих геймах, однако Мирра ещё и двойными ошибками грешила. Первые четыре гейма закончились брейками, а после того, как немка под ноль отподавала в пятом гейме, россиянка, направляясь к скамейке, в сердцах швырнула ракетку.

Мирра Андреева швыряет ракетку Фото: кадр из трансляции

Андреева серьёзно рисковала упустить инициативу, но ушла с двойного брейк-пойнта и сравняла счёт — 3:3. После брейка под ноль, сделанного в девятом гейме, у Мирры был отличный шанс подать на сет. Увы, россиянка не использовала ни одного из двух сетболов и с третьего брейк-пойнта отдала подачу — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, на котором Андрееву не смутила двойная ошибка, допущенная при счёте 3:2. 18-летняя спортсменка собралась и дожала опытную соперницу — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут. Стоит отметить, что в концовке партии у Мирры не раз появлялись слёзы на глазах, когда у неё что-то не получалось. И сет этот она закончила с шестью двойными ошибками в пассиве. Но на этом отрезке всё закончилось хорошо.

Мирра Андреева и Лаура Зигемунд Фото: кадр из трансляции

Во второй партии проблемы Андреевой на подаче никуда не делись; да ещё и процент попадания первой упал до 50%. То, что Мирра, сделавшая ещё шесть двойных ошибок, не брала в своих геймах, она в какой-то степени добирала в чужих, хотя Зигемунд с первого мяча выдала в этом сете космические 86% попадания.

И всё же эта схема дала сбой. Россиянка не раз срывалась в слёзы, однако дважды отыгрывала брейк, а вот в третий раз не смогла этого сделать — в восьмом гейме, растянувшемся на четверть часа. Брейк-пойнт у неё при этом был всего один. После этого немка сделала второй брейк подряд и перевела встречу в решающую партию — 6:3 за 1 час 1 минуту.

Мирра Андреева плачет Фото: кадр из трансляции

Мирра так и не сумела совладать с собственными эмоциями — слёзы, отчаяние, срывы, рыдания. А на одном из переходов сказала, что не хочет, чтобы её в это время снимали на камеру. Поначалу казалось, что всё идёт более-менее нормально, но во втором гейме случились две двойные ошибки подряд (всего за матч их оказалось 15), и подачу россиянка потеряла. Андреева могла ответить брейком, однако в следующем гейме упустила все четыре брейк-пойнта, и Зигемунд оторвалась — 3:0.

Та неудача во втором гейме и стала решающей. В девятом гейме Зигемунд реализовала второй матчбол — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 за 3 часа 2 минуты.

А открывала программу 1/16 финала шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (2), игравшая с 41-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой. Тут у Швёнтек не возникло сложностей. В первом сете она однажды отдала подачу, зато взяла все геймы на приёме, а во второй партии вообще не дарила брейк-пойнтов и вышла в третий круг — 6:1, 6:1 за 1 час 19 минут. Полька выиграла уже 60-й матч в сезоне (при 14 поражениях). Ига стала первой теннисисткой, которая на протяжении не менее четырёх лет подряд выигрывает не менее 60 встреч за сезон, — со времён знаменитых чемпионок Мартины Хингис (1997-2001) и Линдсей Дэвенпорт (1998-2001).

Кроме того, на мужском «Мастерсе» в Шанхае определились первые четвертьфиналисты.

В одном из наиболее интересных поединков дня Хольгер Руне (10) за два с половиной часа одолел Джованни Мпетчи Перрикара (32) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3. Оба хорошо подавали: Руне собрал девять эйсов без единой двойной ошибки, а Мпетчи Перрикар, у которого это вообще главный козырь, 16 раз подал навылет и допустил пять двойных.

24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович (4) сражался с испанцем Хауме Мунаром, располагающимся на 41-й строчке в рейтинге ATP. В начале матча игроки спокойно брали каждый свою подачу, как вдруг Джокович, сделав брейк в четвёртом гейме, запросил медицинский перерыв — что-то случилось с левой ногой. Новаку массировали бедро и лодыжку, но он смог продолжить встречу. Серб подтвердил брейк — 4:1. После этого к нему снова выбежал физиотерапевт — надо было уложиться в полторы минуты.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Игра продолжилась. На приёме Джокович особо не упирался — с учётом брейка в этом не было необходимости. А на подаче нередко использовал старый добрый приём «подача — выход к сетке», чтобы как можно быстрее заканчивать розыгрыши, и собирал таким образом виннерсы (14 за сет против четырёх у соперника). В девятом гейме Новак подал на партию, реализовав тройной сетбол, — 6:3 за 42 минуты.

В начале второго сета игроки забирали свои геймы, только Джоковичу, дважды начинавшему с 0:30, давалось это труднее. В паузах между розыгрышами было особенно заметно, что передвигаться ему непросто, и по этой причине к теннисисту ещё раз выходил физиотерапевт.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Ближе к концу партии серб вроде бы разбе́гался, однако легко ему не было, если учитывать всё те же жару и влажность в Шанхае. Его рвало на корте, после чего покрытие приходилось вытирать.

Новак Джокович вытирает корт — Хауме Мунар наблюдает Фото: кадр из трансляции

Брейк-пойнты в этом сете были только у Мунара: в восьмом гейме он не воспользовался своим шансом, а вот в 12-м — и это был уже сетбол — загонял соперника по корту и вынудил его ошибиться. Проиграв это решающее очко, Джокович без сил рухнул на корт. Новак отправился на скамейку, где ему измерили давление. Сниматься серб не стал и вышел на третий сет.

Решающую партию Мунар начал с 30:0 на подаче, однако Джокович собрался, поддавил — и сделал брейк, после чего стадион взорвался овациями. Этот сет также не стал лёгкой прогулкой для Новака — иначе и быть не могло. Но до настоящей драмы не дошло: серб не позволил испанцу выйти на брейк-пойнты, в седьмом гейме добился второго брейка, после чего со второго матчбола подал на матч — 6:3, 5:7, 6:2.

По окончании встречи медики не отпустили Новака на пресс-конференцию. «Новак Джокович плохо себя чувствует. После матча его осмотрели врачи турнира и физиотерапевты ATP, которые порекомендовали отдохнуть и восстановиться перед следующим матчем в четверг. Он не сможет общаться с прессой», — сказано в сообщении пресс-службы ATP.

Так Джокович в возрасте 38 лет 4 месяцев стал самым возрастным четвертьфиналистом «Мастерсов» в истории. Он побил рекорд Роджера Федерера, который в 2019 году вышел в 1/4 финала Шанхая в возрасте 38 лет 2 месяцев. За полуфинал Новак сразится с бельгийцем Зизу Бергсом.

«Мастерс» в Шанхае и «тысячник» в Ухане завершатся в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».