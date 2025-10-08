Скидки
Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Шанхая и Уханя 2025: Даниил Медведев, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, расписание, сетки, где смотреть

Самсонова бьётся за третий круг Уханя! Ещё сыграют Самсонова и Медведев. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Екатерина Александрова
Комментарии
На хардовых «тысячниках» в Китае сражаются сильнейшие. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В среду на «Мастерсе» в Шанхае завершится четвёртый круг. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет доигран второй круг. На корты среди прочих выйдут и россияне – Даниил Медведев (16-й номер посева), Екатерина Александрова (9) и Людмила Самсонова (16). Также вступят в борьбу Арина Соболенко (1) и Елена Рыбакина (8). Причём Медведев сразится со своим обидчиком по недавнему турниру в Пекине – американцем Лёнером Тьеном.

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
WTA 1000. Ухань. Сетка
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 06:00 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Энн Ли
46
США
Энн Ли
Э. Ли
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 07:30 МСК
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 09:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Жаклин Кристиан
48
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание вторника
Даниил Сальников

Накануне прошёл затяжной игровой день. Читайте подробности в нашем вчерашнем лайве.

01:07 Даниил Сальников

Расписание вторника

В среду будет весьма интересное расписание теннисных турниров. В частности на корты выйдут три россиянина.

