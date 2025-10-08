Самсонова бьётся за третий круг Уханя! Ещё сыграют Самсонова и Медведев. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В среду на «Мастерсе» в Шанхае завершится четвёртый круг. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет доигран второй круг. На корты среди прочих выйдут и россияне – Даниил Медведев (16-й номер посева), Екатерина Александрова (9) и Людмила Самсонова (16). Также вступят в борьбу Арина Соболенко (1) и Елена Рыбакина (8). Причём Медведев сразится со своим обидчиком по недавнему турниру в Пекине – американцем Лёнером Тьеном.
Накануне прошёл затяжной игровой день. Читайте подробности в нашем вчерашнем лайве.
Расписание вторника
В среду будет весьма интересное расписание теннисных турниров. В частности на корты выйдут три россиянина.
