Медведев в 1/4 финала Шанхая! Опять судороги, но отомстил американцу за 2 поражения в году

А на «тысячнике» в Ухане Людмила Самсонова вышла на Соболенко. Арина вернулась после US Open, и у неё уже 18-0 в этом городе.

В среду, 8 октября, на «Мастерсе» в Шанхае состоялись заключительные матчи четвёртого круга. Последним играл чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, единственный представитель России в 1/8 финала турнира. Соперником Медведева, имевшего 16-й номер при посеве, был 19-летний американец Лёнер Тьен, 36-я ракетка мира. Тьен в третьем круге остановил Кэмерона Норри (7:6 (7:4), 6:3), а Медведев выдержал изнурительную битву с Алехандро Давидович-Фокиной — 6:3, 7:6 (7:5).

В этом году Тьен изрядно помотал нервы Медведеву. Впервые американец победил россиянина во втором круге Australian Open — 2025, выиграв тай-брейк в пятом сете. Тот матч продолжался почти пять часов. А в полуфинале Пекина, состоявшемся на прошлой неделе, Даниил из-за судорог снялся в третьей партии. Так что никакой недооценки соперника не могло быть в принципе, хотя Медведев и в этот раз считался фаворитом, несмотря на неутешительную статистику — 0-2.

В первых двух матчах на турнире Медведев сразу же захватывал инициативу, но в этой встрече и близко не было ничего подобного. В первых геймах шла равная борьба с незначительным перевесом подающей стороны. Теннисисты нечасто шли на обострение, предпочитая держаться задней линии.

Первые проблемы на подаче появились у Даниила в шестом гейме. Но он, имея 0:30, продолжил атаковать, выиграл четыре очка подряд и вновь сравнял счёт — 3:3. В седьмом гейме игроки устроили розыгрыш из 37 ударов, взятый Медведевым на приёме, — казалось, это даст россиянину небольшое психологическое преимущество. Так оно, по всей видимости, и вышло, однако эффект проявился чуть позже, в девятом гейме. Тьен начал с 0:40, попытался спасти ситуацию, но на последнем брейк-пойнте пробил в сетку.

После этого Медведев должен был подавать на сет при 5:4. Даниил вёл 30:0, однако излишне оптимистично решил укоротить, и после этого всё пошло наперекосяк. В этом гейме россиянин не взял больше ни одного очка, допуская ошибки, и американец сравнял счёт — 5:5. Медведев занервничал и по ходу следующего гейма то спорил с судьёй, настойчиво прося показать, попал ли мяч в линию после подачи соперника, то раздражённо обращался к своей команде.

Гейм этот с тремя брейк-пойнтами у Даниила растянулся на 11 минут. Ни одного из этих шансов он не использовал, и Тьен ценой немалых усилий удержал подачу. Теннисисты порой устраивали долгие ралли, выигрывая их примерно в равных пропорциях.

В 12-м гейме Медведев чуть было не потерял партию, допустив две двойные ошибки, одну из которых — на «ровно». Образовавшийся сетбол россиянин отыграл и вскоре перевёл сет в тай-брейк. Начался он с серии мини-брейков — у Даниила в этой партии напрочь не работали укороченные. Оборвалась серия сразу после перехода, то есть на седьмом мяче, который взял Медведев — Тьен тащил почти всё, что предлагал ему россиянин. Тем не менее до второго перехода игроки, сделав ещё по мини-брейку, тоже шли вровень, а сетбол на приёме на 12-м мяче упустил Даниил. И только после второго перехода эта бесконечная партия наконец-то завершилась. Тьен на подаче заставил Медведева побегать — тот выдержал и заставил соперника ошибиться. А второй сетбол, теперь уже на подаче, россиянин реализовал — 7:6 (8:6) за 1 час 15 минут. И обратился к трибунам — мол, не слышу вас.

Во втором сете Медведев довольно быстро повёл 3:0 с брейком — во втором гейме Тьен неожиданно отдал подачу с 40:0. Даниил мог сделать и второй брейк подряд, но четвёртый гейм Лёнер всё-таки вытащил, хотя начал его с 15:40. Так американец начал погоню, которая завершилась успехом. Он ответил своим брейком, а в шестом гейме отподавал под ноль — 3:3.

В седьмом гейме Медведев опять отдал подачу, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, после чего отчаянно матерился на переходе. В ходе партии россиянин постоянно вёл диалог со своим боксом, однако в этот раз откровенно сорвался. А когда казалось, что Тьену уже ничто не помешает выиграть сет, американец, подавая на сет при 5:4, дрогнул. Даниил воспользовался небольшим провалом Лёнера, отдавшего гейм с 30:0, и сравнял счёт — 5:5.

Тьен и в предыдущих встречах с Медведевым, и в этой был психологически крепок. Россиянин легко взял 11-й гейм, но принять на матч американец ему не позволил; Даниил ещё и захромал по ходу гейма — вновь судороги, как и в Пекине было — и получил предупреждение от судьи. Тот посчитал, что Медведев помешал уже готовому подавать сопернику. Перед тай-брейком к нему ненадолго выбежал физиотерапевт, который подтвердил факт судорог, а это означало, что медицинский перерыв брать было нельзя. В 13-м гейме Медведев, очевидно, не мог играть в полную силу. Одно очко он взял, но толку от этого не было, и Тьен добился третьего сета — 7:6 (7:1) за 1 час 3 минуты.

Перед решающей партией Медведев получил помощь от физиотерапевта. Во время паузы Даниил говорил Мохамеду Лайани, судье на вышке: «Всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. А тут ты сразу даёшь мне предупреждение. Я играл с ним пять раз, а он ни разу не получил предупреждение. Это так глупо. Вы с ума сошли».

Перерыв пошёл на пользу, однако двигаться так, как в начале матча, Даниил уже не мог. В третьем гейме он даже заработал брейк-пойнт, но упустил его, а в четвёртом удержал подачу, несмотря на две двойные ошибки. Тьен тоже устал, однако сил у него оставалось всё-таки больше.

Вероятность третьего тай-брейка повышалась с каждым геймом. Но Медведев был с этим не согласен. Брейк в девятом гейме возник буквально из ниоткуда. И после этого Даниил наконец подал на матч! Начал он с очередной двойной ошибки (11-й за матч), однако в итоге использовал первый же матчбол — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 за 2 часа 55 минут.

Так Медведев смог одолеть Тьена после двух поражений в сезоне. Россиянин в 24-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса», в том числе в третий раз в сезоне (после Индиан-Уэллса и Мадрида) и в третий же — в Шанхае (после 2019 и 2024 годов). По количеству выходов в 1/4 финала «Мастерсов» Даниил сравнялся со Стэном Вавринкой, а из действующих игроков больше у Стефаноса Циципаса (25), Александра Зверева (34) и Новака Джоковича (97).

За выход в полуфинал Медведев поборется с австралийцем Алексом де Минором (7), который пока не отдал ни сета на турнире.

На турнире WTA-1000 в Ухане завершились матчи второго круга. Екатерина Александрова, имевшая девятый номер посева, вышла на корт с американкой Энн Ли, 46-й ракеткой мира. Александрова в первом круге уверенно обыграла Викторию Мбоко (6:3, 6:2), а Энн Ли прошла чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану — 6:1, 4:1 (отказ).

Полгода назад Александрова разгромила Ли на зелёном грунте Чарльстона — 6:3, 6:0. В этот раз россиянка также оказалась сильнее, хотя победа далась ей непросто. В начале первого сета Екатерина упустила подачу, но сразу же вернула брейк — 2:2. В девятом гейме Александрова ушла с двойного брейк-пойнта и не дала сопернице выйти подавать на партию. А на тай-брейке Екатерина почти всё время вела в счёте и использовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 51 минуту.

Во втором сете Александровой тоже пришлось посражаться за нужный результат. Брейк, сделанный в самом начале партии, вселил в неё уверенность. В продолжение сета Екатерина отыграла все три брейк-пойнта, в седьмом гейме ещё раз взяла чужую подачу, а в восьмом лишь с пятого матчбола закончила игру, отыграв перед этим ещё один брейк-пойнт, — 7:6 (7:5), 6:2 за 1 час 33 минуты.

В третьем круге Александрова сразится с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которая с трудом одолела Хейли Баптист, упустив шесть матчболов по ходу решающего сета, в том числе один на тай-брейке, — 6:4, 4:6, 7:6 (8:6) почти за три часа. Победа Пегулы означает, что Мирра Андреева покинет первую пятёрку рейтинга WTA.

Людмила Самсонова (16) играла с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин, 28-й ракеткой мира. Кенин проводила второй матч подряд с теннисисткой из России. В первом круге она выбила Анастасию Захарову. А Самсонова в стартовой встрече прошла Эмилиану Аранго (6:1, 7:5).

В предыдущие годы Людмила потерпела два поражения в двух матчах с Софьей. Сегодня россиянка добилась волевой победы. В стартовом сете Самсонова первой вышла на брейк-пойнты, однако Кенин удержала подачу, в середине партии сделала два брейка против одного у соперницы, а в девятом гейме подала на сет — 6:3 за 41 минуту.

Во втором сете Самсонова повела 3:0 с брейком, удержала преимущество, отыграв два брейк-пойнта в пятом гейме, и забрала партию — 6:3 за 48 минут. А на решающий сет у Кенин не хватило сил. Софья взяла первый гейм, но потом получила скрытую «баранку». По ходу партии американка говорила своей команде, что не может играть в таких условиях. А Людмила по такой жаре не сломалась и заслуженно вышла в третий круг — 3:6, 6:3, 6:1 за 1 час 58 минут.

Таким образом, в 1/8 финала Уханя сразятся две россиянки — Александрова и Самсонова.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вернулась на корт после триумфа на US Open — теперь уже четырёхкратная чемпионка ТБШ не играла месяц. Белоруска до этого никогда не уступала в Ухане: три участия (в 2018, 2019 и 2024 годах) — три титула. В этот раз Соболенко сражалась с 68-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой, которая на старте турнира одолела Анну Калинскую.

Арина неожиданно проиграла первый сет, хотя до по-настоящему серьёзных проблем дело не дошло. Во второй партии Шрамкова не реализовала ни одного из шести брейк-пойнтов и поплатилась за это. В решающем сете Соболенко дожала её — 4:6, 6:3, 6:1 за 1 час 59 минут.

«Должна сказать, что она играла в невероятный теннис, особенно в первом сете. Я мало что могла сделать. Знала, что после небольшого перерыва будет непросто вернуться в ритм. Но очень рада, что во втором сете нашла свою игру, включилась и, думаю, сыграла действительно здорово», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Теперь у Арины 18 побед в матчах в Ухане, а следующей её соперницей станет Людмила Самсонова.

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина вышла на корт с 48-й ракеткой мира Жаклин Кристиан. В первой партии подача Рыбакиной работала должным образом: 67% попадания первой и восемь эйсов без двойных ошибок. Кристиан мало того, что ни разу не добралась до брейк-пойнтов, так ещё и в своих геймах демонстрировала плохие показатели: 41% попадания первым мячом и четыре двойные ошибки без единого эйса. Брейк, правда, был всего один. В четвёртом гейме Рыбакина упустила три брейк-пойнта, а вот в 10-м приняла на сет — 6:4 за 43 минуты.

Во втором сете у Рыбакиной просела подача — 50% попадания первой и три двойных ошибки на три эйса, — однако Кристиан этим не воспользовалось. Как и в первой партии, Елена не дарила Жаклин брейк-пойнтов и, сделав брейк в начале сета, в девятом гейме подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 24 минуты. В 1/8 финала казахстанская теннисистка сыграет с 20-летней чешкой Линдой Носковой, которая на минувшей неделе дошла до финала «тысячника» в Пекине, а на текущем турнире уже выбила Юлию Путинцеву и Наоми Осаку.

«Тысячник» в Ухане и «Мастерс» в Шанхае закончатся 12 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».