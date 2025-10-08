«Иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон». Медведев — о тяжёлой победе над Тьеном

В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев был близок к третьему поражению в трёх поединках, проведённых в этом году с 19-летним американцем Лёнером Тьеном. Но россиянин сумел перебороть ситуацию через мучения, страдания, предупреждение от арбитра на вышке и добился долгожданной победы, сняв «проклятие» с этого противостояния с американцем. Сразу после этого эпохального сражения россиянин рассказал в интервью «Чемпионату» о том, через что он прошёл в этом матче.

— Даниил, спрошу просто: что это было?

— Это было очень тяжело. Понятно, что два поединка до этого с ним вёл, подавал на победу. Если в Австралии мне казалось, что он нереально сыграл в этих моментах, когда я подавал на матч, то в Пекине я сам мог действовать чуть лучше. Понятно, что тяжело. Но с ним нереально сложно играть. Он действует так, что тебе нужно провести свой лучший матч, чтобы его победить. Он всё возвращает, неудобно отвечает. Мне иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон поражением в Австралии.

— Но ты мог выиграть проще.

— Да, мог действовать лучше на 3:0, 15:40 эти два розыгрыша, но он два раз принял хорошо и отыгрывал глубоко, заставляя меня рисковать. Я рискнул и не попал. Мог не рискнуть, а он мог не забить, и я бы весь матч ходил и думал: «А почему я рискнул?» Я просто рад, что смог пересечь финишную черту, а остальное — мелочи.

— Ты говорил во время встречи, что не знаешь, что делать. Не было ощущения, что играешь против зеркала?

— Наверное, что-то такое есть, однако он подаёт похуже меня. Возможно, если бы он был правшой и играл в такой теннис, мне было бы легче. Я подаю лучше него, и мы играли бы в один и тот же теннис, но за счёт подач я мог бы что-то сделать. Однако поскольку он левша, то ставит меня в неудобные позиции.

— Твой новый тренер Томас Юханссон уже привык к твоим крикам и жестам?

— Посмотрим (улыбается). Я никого не оскорблял и думаю, что он всё понимает, потому что он тренировал совершенно разных игроков в женском туре с разным темпераментом. Некоторые были с очень сильным темпераментом. Это, конечно, не Давид Гоффен (смеётся), но все другие могли что-то сказать, ведь он сам был игроком и всё понимает. Это было не против него. Я просто не знал, что делать.

— Ты сказал, что, возможно, он сломал тебя в этом сезоне.

— Это не факт, но ты никогда не знаешь, потому что сезон тяжёлый и худший за долгое время. Всё началось в поединке с ним, однако я и первый матч сезона сыграл плохо с тайцем. Были с Грикспором матчболы в Дубае. Что случилось — неизвестно, но я рад, что смог победить.

— Ты веришь, что это карма? То есть условно сезон плохо начался с поражения от Тьена, а сейчас круг замкнулся? Теперь всё можно начать с чистого листа.

— Я просто рад, что начал побеждать с новой командой. Сначала была недельная тренировка в Монако, где я играл нереально. То есть я действовал лучше, чем во всех последних встречах. Но нужно время, чтобы вернуть это на корт в матчах. Я рад, что с каждым поединком играю всё лучше и лучше. Это самое главное. В следующем сезоне можно надеяться на лучшее.

— Ты сам говорил после поражения от Тьена в Пекине, что мозги пока не позволяют побеждать, и Жиль Сервара сказал, что «это что-то большее, чем ментальное и человеческое. Даня сам это знает и только сам может перебороть». Что случилось в голове в этом году? Главная ли проблема в мозгах?

— В этом прелесть тенниса, что ты не знаешь наверняка. Догадок может быть много. Я могу назвать 10 штук, почему в этом сезоне всё так, но не буду. Я реально 10 мог бы придумать. Это как отговорки. Но факт — что есть, то есть. Я рад, что играю всё лучше и лучше. Если я продолжу играть так, как на тренировках в Монако и сейчас, смогу вернуться для начала в топ-10, а затем – ещё выше. Всё постепенно.