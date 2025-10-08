«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане

В Ухане в самом разгаре последний в сезоне женский «тысячник». Со второго круга на нём начинала свой путь россиянка Мирра Андреева, посеянная под пятым номером. Она неожиданно проиграла на старте занимающей 57-е место в рейтинге немке Лауре Зигемунд со счётом 7:6, 3:6, 3:6. Не шла совсем игра у Мирры, и она не могла совладать со своими чувствами — слёзы, отчаяние, срывы, рыдания. Излишняя эмоциональность Андреевой вызвала волну обсуждений в теннисном сообществе. Рассказываем, что эксперты говорят о поведении россиянки и её выступлении на турнире.

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поддержала юную Мирру: «Раз уж тут все обсуждают Мирру, её поведение. Мне хочется такую вещь сказать: не судите и не судимы будете. Вы считаете, правильно или неправильно она повела себя…

У меня больше момент такой: Мирра, что именно у тебя произошло, что ты так не справилась со своими эмоциями? Мне самой интересно. Потому что каждый из нас, даже взрослые, мы не справляемся со своими эмоциями, выплёскиваем такие вещи, говорим друг другу, что иногда потом думаешь: «Боже мой!» А вы осуждаете человека, который только прорывается во взрослую жизнь. Поэтому давайте будем более дружелюбны друг к другу.

Просто хочется знать, в чём была причина. Потому что я не думаю, что это смысл был в проигрыше или выигрыше. Все мы выигрываем, проигрываем. Учесть, что сезон у неё очень хороший. Да, может быть, не такой хороший после «Ролан Гаррос», как она ожидала, однако это часть роста, часть становления игрока. Бывает такое, что не всё складывается, как ты планируешь или как ты мечтаешь. Но ты учишься и становишься только лучше.

Я помню, у меня было один раз, когда я плакала весь матч. Не могла остановиться, просто с первого мяча начала плакать. У меня слёзы лились градом. Спросить, что у меня произошло, а я скажу: ничего, просто рыдала», — сказала Сафина в видео телеграм-канала «Лучший теннисный подкаст.

А вот чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский сказал, что главная проблема Андреевой — неуверенность в себе: «Что касается поражения Андреевой от Зигемунд, у Мирры присутствует неуверенность в себе. Всё дело в психологии. Наверное, было слишком много ожиданий, большой груз ответственности, и ей очень хочется попасть на Итоговый турнир. Поэтому в совокупности не получается.

Эмоциональная и нецензурная речь — это уже обыденность. Мирра — не первая и не последняя, кто так высказывается. К сожалению, в спорте язык становится всё грубее и грубее. Для кого-то это плохо, а для кого-то — нормально. Каждому своё».

Но заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук придерживается другого мнения. Он считает, что в игре россиянки наступила полоса, которую просто нужно пережить: «Идеальных людей, которые всегда действуют строго по правилам, не существует. Бывают срывы, бывают разные сбои — это жизнь, ничего страшного. Это волнообразный процесс. Всё зависит от нагрузок и от степени усталости. Эмоций здесь хватает, и это закономерно. Просто это нужно пережить — такая полоса. Бывают сомнения, неудобства, раздражители. Дорога наверх, особенно в её годы, ещё впереди, и основные испытания тоже впереди», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт»

В то же время кто-то говорит, что Мирра выдохлась физически в течение долгого сезона: «На мой взгляд, Мирра, как и многие другие в туре, просто выдохлась и физически, и морально к концу изнурительного сезона. Но это ни в коей мере не умаляет успех Лауры, которая своей игрой показывает, какой долгой может быть карьера и как можно выигрывать и получать удовольствие, когда, казалось бы, на это сложно рассчитывать», — так сказал член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

Того же мнения придерживается и олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина: «Мне кажется, что Мирра возложила на себя слишком большие ожидания. У неё был невероятный отрезок в начале сезона, где она, возможно, показала свой максимум на данный момент, выиграв два крупных титула подряд и продемонстрировав хорошую игру. Мне кажется, что сейчас у Мирры не осталось сил на концовку сезона. Все ошибки связаны с тем, что она истощена эмоционально и физически, ведь она очень юная теннисистка, которая провела в этом году очень много матчей.

Уже в азиатской серии видно, что у Андреевой есть опустошение. Отсюда и такая эмоциональная речь в недавнем матче. Я прекрасно её понимаю, потому что у меня было примерно так же в концовке сезона в Азии — там тяжело держаться психологически. Силы на исходе, поэтому и выплёскиваются такие эмоции. Я уверена, что она с нетерпением ждёт отпуска»

Высказался об эмоциональном срыве россиянки и бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки. Он считает, что, несмотря на психологическую нестабильность, россиянка станет сильнейшей в мире: «Андреева настолько конкурентоспособна, что иногда из-за этого срывается. Ей всего 18, но она просто ненавидит проигрывать. Мирра создана для великих побед, и этот характер со временем станет её лучшим союзником. Русский кролик, без сомнения, в итоге станет номером один», — написал Макки в социальных сетях.

К словам поддержки присоединилась и российская теннисистка Анастасия Потапова. Она заступилась за Андрееву в своём телеграм-канале: «Что же так все накинулись на Мирру?! Прям надо каждому высказать философскую точку зрения и обсудить, как же так произошло…Как будто все тихони и никто не ругается матом)) Будьте проще! Мирра, я в твоих рядах».

По окончании турнира Мирра опустится с пятой позиции как минимум на шестую. Её уже точно обойдёт американка Джессика Пегула, которая вышла в третий круг Уханя. Также подвинуть россиянку могут итальянка Жасмин Паолини или Елена Рыбакина из Казахстана, если кто-то из них завоюет титул. В гонке на Итоговый турнир — 2025 россиянка идёт на седьмой позиции. Но там тоже есть варианты, при которых она опустится ниже.

«Тысячник» в Ухане завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».