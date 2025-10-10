На хардовых «тысячниках» в Китае бьются сильнейшие. На кортах появится и последний россиянин в сетке.

Медведев сражается за место в полуфинале Шанхая! Ещё сыграют Соболенко и Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В пятницу на «Мастерсе» в Шанхае завершатся четвертьфиналы. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет полностью разыгран этот же круг. На корты среди прочих выйдет и последний оставшийся россиянин – Даниил Медведев (16-й номер посева). Он сразится с австралийцем Алексом де Минором, с которым у него счёт личных встреч – 7-4. Интересной видится и битва двух чемпионок ТБШ – Арины Соболенко (1) и Елены Рыбакиной (8).