Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Шанхая и Уханя 2025: Даниил Медведев, де Минор, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, расписание, сетки, где смотреть

Медведев сражается за место в полуфинале Шанхая! Ещё сыграют Соболенко и Рыбакина. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Даниил Медведев
На хардовых «тысячниках» в Китае бьются сильнейшие. На кортах появится и последний россиянин в сетке.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В пятницу на «Мастерсе» в Шанхае завершатся четвертьфиналы. А у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будет полностью разыгран этот же круг. На корты среди прочих выйдет и последний оставшийся россиянин – Даниил Медведев (16-й номер посева). Он сразится с австралийцем Алексом де Минором, с которым у него счёт личных встреч – 7-4. Интересной видится и битва двух чемпионок ТБШ – Арины Соболенко (1) и Елены Рыбакиной (8).

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
WTA 1000. Ухань. Сетка
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Расписание пятницы
01:08 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу в Китае на двух турнирах нас ждёт насыщенное расписание матчей. В частности, на корты выйдут Даниил Медведев и Арина Соболенко.

