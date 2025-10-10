«Он творит историю». Как монегаск с 204-го места рейтинга оказался в шаге от финала Шанхая

За неделю он из топ-300 попал в топ-100, обыграв Бублика и Руне. Рассказываем про Валентена Вашеро и его успехи на «Мастерсе» в Китае.

В Шанхае близится к развязке турнир серии «Мастерс». В этом сезоне он стал по-настоящему запоминающимся: тяжёлые погодные условия, поражения топовых теннисистов на ранних стадиях и новые герои. Одной из сенсаций стал монегаск Валентен Вашеро, занимавший на момент начала «тысячника» 204-е место в рейтинге ATP.

Вашеро в Шанхае стал первым в истории представителем Монако и вторым низкорейтинговым теннисистом (после Криса Вудраффа в Индиан-Уэллсе-1999, занимавшего 550-е место), который вышел в полуфинал «Мастерса». Его путь до этой стадии начался ещё с квалификации. А приехал он в Китай даже не как квалифаер, а как альтернативный игрок, то есть тот, кто при формировании заявочного списка в основную или квалификационную сетку не попал в число участников, но по рейтингу может пройти туда в случае снятия кого-то с турнира до жеребьёвки.

Монегаску повезло, и он получил шанс показать себя в квалификации. Однако узнал об этом всего за день до начала. Тем не менее в первом круге Вашеро победил американца Нишеша Басаваредди в трёх сетах — 6:7, 6:4, 6:2, а во втором — канадца Лиама Драсля со счётом 4:6, 7:6, 6:4.

В первом круге основной сетки он в двух сетах уверенно обыграл серба Ласло Джере и прошёл дальше. До этого момента Валентен был во втором круге «Мастерса» только один раз — в 2025-м в Монте-Карло. А выступал он там благодаря уайлд-кард на домашнем турнире. Первая сенсация от Вашеро грянула в Шанхае во втором круге. От его рук пострадал представитель Казахстана Александр Бублик, для которого это был стартовый матч, – 6:3, 3:6, 4:6. А монегаск впервые в карьере прошёл дальше второго круга.

Следующую стадию теннисист преодолел практически без борьбы. Его соперником был чех Томаш Махач, но первый сет Валентен забрал с «баранкой», а во втором Махач, проигрывая по ходу 1:3, снялся. И после отказа соперника Вашеро в четвёртом круге попал на Таллона Грикспора, который также благодаря отказу, только уже второй ракетки мира Янника Синнера, остался на турнире.

В битве с нидерландцем монегаск одержал волевую победу — проиграл стартовый сет, но забрал второй и третий — 4:6, 7:6, 6:4. «Меня переполняют эмоции, когда я вспоминаю о тяжёлых временах, которые пережил в прошлом году, да и в этом. Разделить сегодняшнюю радость с моими тренером, братом, девушкой – это невероятно. Прямо сейчас я переживаю одни из лучших мгновений в своей жизни», – сказал Вашеро после победы в 1/8 финала.

Кстати, двоюродный брат Валентена — французский теннисист Артур Риндеркнеш, занимавший на момент старта турнира 54-е место в рейтинге ATP, но тоже дошедший аж до 1/4 финала. Кстати, тренер Бенджамин Баллере приходится Вашеро сводным братом. Вот такая дружная семья зажигает в октябре в Шанхае.

Риндеркеш после того, как они с Вашеро практически одновременно впервые в карьере вышли в четвертьфинал «Мастерса», заявил: «Мы двоюродные братья и ездим вместе на отдых с самого детства. Это исключительная история. Я просто горжусь им и рад за его отличную неделю – уверен, она далеко не последняя. Он потрясающий человек с большим сердцем. Я очень горжусь своим двоюродным братом. К тому же ему повезло и с другим братом [Бенджаменом Баллере], который приходится двоюродным и мне – ради него он выкладывается на полную и подталкивает его каждый день. Отличный результат для нас обоих. Это плоды упорной работы, и мы оба это заслужили».

Братья находятся в разных половинах сетки Шанхая и теоретически могут пересечься только в финале. Только Артуру сначала нужно пройти Феликса Оже-Альяссима, а затем кого-то из пары Даниил Медведев — Алекс де Минор.

Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро Фото: Из личного архива Артура Риндеркнеша

Монегаск уже провёл свой четвертьфинальный матч и сенсационно победил 11-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне со счётом 2:6, 7:6, 6:4. По результатам встречи в лайв-рейтинге спортсмен с 204-й строчки переместился на 92-ю. Теперь в понедельник, 13 октября, он гарантированно дебютирует в топ-100.

«Я приехал даже не как квалифаер, а как альтернативный игрок. Не был уверен, что попаду в квалификацию. Не могу в это поверить. Предыдущая победа и так уже значила для меня очень многое, а эта — ещё больше. Было сложно не думать об этом на матчболе, как и о том, что я войду в топ-100.

Знаю, что это всего лишь один шаг, но стараюсь не смотреть на рейтинг по ходу турнира. Я читал, что войду в топ-100 в случае победы. Для меня это просто невероятно. Не могу дождаться [полуфинала]. Я невероятно счастлив и живу как во сне», — приводит слова Вашеро официальный сайт ATP после значимой победы. Она стала дня него второй над игроком из топ-20 и пока самой крупной.

В полуфинале Валентена ждёт ещё одно серьёзное испытание — легенда тенниса Новак Джокович. После победы над Руне Вашеро признался, что сам факт встречи с Новаком — уже большая честь для него. Такое стечение обстоятельств он считал нереальным: «Я начал карьеру не так давно — это всего лишь мой четвёртый сезон в профессиональном туре. Первый полноценный был в 2022-м. Так что Роджера [Федерера] я уже «пропустил» — он закончил как раз в 2022-м.

Кажется, я сыграл всего один турнир, в котором участвовал Рафа, но возможности сразиться с ним не было. И если у меня появится шанс встретиться с Новаком — кто знает, сколько ещё он будет играть, но, думаю, это «скорее раньше, чем позже» — это будет значить очень многое. Хотя бы раз сыграть с кем-то из «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Фередер. — Прим. «Чемпионата») — это особое достижение для меня», – сказал Вашеро в микст-зоне.

Да, на счету спортсмена, помимо текущего турнира, пока только три участия в «тысячнике» в Монте-Карло, «Ролан Гаррос» – 2024 и два турнира ATP-250 в Бухаресте. Поэтому шанхайский «Мастерс» — отличная возможность для него подняться в рейтинге, чтобы уже на более регулярной основе участвовать во многих турнирах, а также показать всем, на что он на самом деле способен.

Новак Джокович уже успел отметить агрессивную игру и очень большой потенциал Валентена, заявив, что поединок с ним будет по-настоящему трудным: «Я знаю его уже пару лет. До турнира он не входил в топ-200, но уже давно является частью тура. Он творит историю для Монако — это невероятно, там все в восторге. Все мы знаем, что в Монако проходит один из самых исторических и красивых турниров в нашем виде спорта.

Я рад за него и за его команду. Вашеро прогрессирует. Мы всегда понимали, что у него есть потенциал, он игрок с очень мощным ударом, очень агрессивной игрой и отличный парень.

Думаю, его стиль игры очень похож на стиль Риндеркнеша, и я видел, что они очень близки. На самом деле, его подача напоминает мне подачу Артура. Приятно видеть, какая «химия» существует между ними и как они поддерживают друг друга. Да, это исторический успех для него, поэтому с нетерпением жду матча и надеюсь одержать победу», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Монегаск действительно прогрессирует с бешеной скоростью. В январе 2024-го он был 240-м в мире, в июне того же года достиг 167-й строчки, но получил травму. Примерно через год он вернулся только на 267-е место. И с июня 2025-го Вашеро поднялся уже на 175 строчек — до 92-го места в рейтинге.

Любопытно и то, что за время двухнедельного турнира в Шанхае он заработал больше половины от призовых, полученных за всю предыдущую карьеру. $ 332 160 — его текущая сумма против $ 594 077 до китайского «Мастерса».

Возможно, к числу своих рекордов Валентен добавит и поверженного Джоковича. Удастся ли ему сделать это? Узнаем, когда теннисисты выйдут на корт в субботу, 11 октября.

«Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».