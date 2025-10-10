Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10

В Ухане Соболенко в битве чемпионок ТБШ обыграла Рыбакину, а Швёнтек сенсационно взяла лишь три гейма у Паолини.

Сегодня, 10 октября, на «Мастерсе» в Шанхае состоялись заключительные четвертьфиналы. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под 16-м номером, играл с Алексом де Минором (7). Австралиец в четвёртом круге смог победить Нуну Боржеша в двух партиях — 7:5, 6:2. Медведеву же пришлось проводить все три сета с Лёнером Тьеном. Даниил выдержал тяжелейшее сражение и впервые за три матча обыграл 19-летнего американца — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

В преддверии встречи с де Минором Медведев предположил, что в четвертьфинале тоже придётся потратить много сил. «Снова будем много бегать, так что нужно хорошо восстановиться. Он очень сложный соперник, играет просто отлично в этом сезоне. Думаю, будет интересный матч. Сам сейчас тоже показываю хороший теннис, так что с нетерпением жду», — говорил он в микст-зоне после после победы в четвёртом круге.

В личных встречах россиянин вёл со счётом 7-4, в том числе 7-2 на харде. Все поединки, кроме матчей в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 и в третьем круге Монте-Карло-2025, были на харде. В последний раз на этом покрытии они играли в группе на Итоговом турнире — 2024, и тогда Даниил победил в двух сетах — 6:2, 6:4.

Даниил Медведев и Алекс де Минор на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Де Минор в рейтинге принимающих по итогам 52 недель входит в первую тройку, уступая лишь Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу. А перебе́гать на задней линии австралиец способен едва ли не любого. Поэтому Медведеву во втором гейме пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать подачу. Россиянин справился, а в пятом гейме неожиданно сделал брейк под ноль — неожиданно хотя бы потому, что до этого ни у кого не было брейк-пойнтов. Алекс напрочь провалил свой гейм, и Даниил вышел вперёд — 3:2.

Подтверждая брейк, Медведев дал сопернику заработать двойной брейк-пойнт (не обошлось без двойной ошибки в начале гейма), но отыгрался — а это было непросто, учитывая уже упоминавшиеся навыки де Минора. По ходу следующего гейма в игре возникла пауза — из-за слишком шумной болельщицы, кричавшей что-то непотребное; в итоге её пришлось силой выпроваживать с арены. Гейм этот и сам по себе вышел затяжным. Даниил заработал ещё один брейк-пойнт (то есть уже скрытый сетбол), однако Алекс остался в борьбе.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Медведев и в следующем гейме не без приключений удержал подачу. После двойной ошибки де Минор вышел на двойной брейк-пойнт, но после этого россиянин действовал собранно и не дал сопернику сравнять счёт. Более того, и при подаче на сет тоже были и двойные ошибки, и брейк-пойнт. Вместе с тем нельзя не отметить, что у Даниила едва ли не впервые за турнир стали проходить укороченные. Ну и бэкхенд был на высоте. Медведев добрался до сетболов, первые два из которых «убил» двойными ошибками (пять за партию — многовато), однако на третьем добился своей цели — 6:4 за 1 час 1 минуту.

В паузе показывали китайских болельщиков Медведева. Кто-то отметил его «осьминожью» технику, а другая любительница тенниса сравнила его с Великой Китайской стеной.

Болельщики Даниила Медведева Фото: кадр из трансляции

Во втором сете Медведев стал чётче действовать в розыгрышах на своей подаче, почти избавился от двойных ошибок, и брейк-пойнты у де Минора исчезли. Всё было бы совсем хорошо, если бы в первом гейме россиянин использовал два брейк-пойнта, но не вышло.

Ничто вроде не предвещало проблем для Даниила, однако в восьмом гейме он едва не отдал подачу с 30:0. Алекс добрался до скрытого сетбола, но в нужный момент его соперника не подвела подача — 4:4. А вот Медведев своим шансом распорядился идеально. Де Минор в девятом гейме атаковал едва ли не на каждом очке, россиянин плотно держал оборону, а на втором брейк-пойнте прострелил по линии навылет, прямо как в лучшие годы, и заработал себе подачу на матч — 5:4.

Перед 10-м геймом к Даниилу вышел физиотерапевт и размял ему бёдра и правую руку, чтобы не дать развиться судорогам. Из-за этого гейм вышел нервным, зато со счастливым концом. Медведев отдал лишь очко и реализовал первый же матчбол, поставив точку эйсом, — 6:4, 6:4 за 1 час 53 минуты.

Так Медведев, чемпион Шанхая 2019 года, оказался в двух шагах от титула. Нынешний полуфинал станет для него 16-м на «Мастерсах». Россиянин одержал 50-ю победу в карьере над теннисистом из первой десятки (при 52 поражениях) и обошёл Янника Синнера, у которого 49 побед при 36 поражениях. Из игроков, родившихся не ранее 1990 года, больше побед над топ-10 только у Александра Зверева — 56 (при 76 поражениях). Кроме того, Даниил проведёт 50-й хардовый полуфинал в карьере. Из действующих игроков больше только у Гаэля Монфиса (51) и Новака Джоковича (126). А в лайв-рейтинге он с 17-го места поднялся на 14-е, потеснив Андрея Рублёва на 15-ю строчку.

В полуфинале Медведев сразится с Артуром Риндеркнешем, который довольно неожиданно победил Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.

А в другом полуфинале сыграют 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 204-я ракетка мира Валантен Вашеро.

На турнире WTA-1000 в Ухане тоже проходили четвертьфиналы. В одном из них четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко играла с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной. Соболенко – лидер мирового рейтинга, а Рыбакина располагается на девятой строчке.

Арина и Елена регулярно пересекаются друг с другом на турнирах, и в личных встречах белоруска вела со счётом 7-5. В этом году она вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола – 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), а казахстанская теннисистка после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4.

В первом сете ни одной из теннисисток долгое время не удавалось добиться преимущества. Соболенко и Рыбакина далеко не всегда попадали первым мячом (59% и 54% соответственно), но, когда у них это получалось, редко отдавали розыгрыши. Всё решилось в концовке партии. Елена неудачно провела свой гейм, и Арина использовала второй брейк-пойнт, после чего подала на сет — 6:3 за 43 минуты.

Вторую партию Рыбакина начала неудачно, сразу же отдав подачу. А после того как Соболенко ещё раз взяла подачу соперницы, вытащив гейм с 40:0 на подаче Елены, счёт стал 4:1, и победа Арины стала почти решённым делом. Несмотря на это, казахстанская теннисистка попыталась вернуться в борьбу — и чуть было не достигла успеха. Она сразу отыграла один брейк, и в восьмом гейме ей не хватило немного удачи на брейк-пойнте, чтобы сравнять счёт. А так Соболенко повела 5:3, после чего уже в следующем гейме приняла на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 25 минут.

Теперь у Соболенко уже 20 побед в 20 матчах в Ухане. Белоруска в 19-й раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA-1000. Сегодняшняя победа стала для Арины 51-й над представительницами первой десятки.

В полуфинале Соболенко сразится с Джессикой Пегулой, обыгравшей Катержину Синякову — 2:6, 6:0, 6:3. А другую полуфинальную пару составят Кори Гауфф, повесившая «баранку» Лауре Зигемунд – 6:3, 6:0, и Жасмин Паолини, сенсационно разгромившая Игу Швёнтек со счётом 6:1, 6:2 — после шести поражений без единой победы в матчах с шестикратной чемпионкой ТБШ!

«Мастерс» в Шанхае и турнир WTA-1000 в Ухане завершатся 12 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».