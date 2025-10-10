«Бесподобна во всём». Шарапова очаровала Францию и объяснила, как получила $ 220 млн

Мария на этой неделе очень популярна в крупной европейской стране — она попала на обложку авторитетного журнала.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на этой неделе очень популярна во Франции.

Одно из главных СМИ страны L’Equipe поместило Марию на обложку журнала и выпустило материал под названием «Шарапова возвращается» в честь легендарной российской теннисистки.

В описании статьи сказано, что Мария стала иконой гламура, блестящей бизнес-леди и всё ещё сияет после завершения карьеры. Журналистов крайне интересовало, как ей это удаётся.

Французы отмечают, что Шарапова общается без дистанции и холодности, на которых она строила свой имидж во время выступления в WTA-туре. Встреча Марии с L’Equipe прошла в нью-йоркском небоскрёбе на Восьмой авеню. Мария вышла из лифта на 20-м этаже и поприветствовала гостей из Франции искренней улыбкой.

«Её ноги бесконечно длинные, а походка — быстрая. 38-летняя Мария Шарапова элегантна и бесподобна, как всегда и во всём. Наша встреча состоялась рано утром, но Мария в очередной раз подтвердила репутацию человека, который никогда не опаздывает», — написал обозреватель Квентин Моне.

Мария Шарапова на обложке L’Equipe Фото: L’Equipe

В интервью Шарапова затронула три ключевые темы: переезд в США из Сочи, перетёкшее во взаимное уважение соперничество с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уияльмс и бизнес. По первым двум категориям Мария прошлась вскользь и ничего нового не рассказала, но последнему аспекту было уделено особое внимание.

В сентябре Шарапова приняла участие в бизнес-конференции Power Players компании Bloomberg в Нью-Йорке. Это одно из многих подобных мероприятий, гостьей которых регулярно становится Мария. Шарапова, чей чистый капитал в последнем рейтинге журнала Forbes оценивался примерно в $ 220 млн, едва ли не лучше всех спортсменок мира создала модель диверсифицированного успеха и является образцом особого типа прибыльной «пенсии».

За свою карьеру Шарапова установила высочайшую планку в отношении спонсорских контрактов. Теннисистка, 11 лет подряд (2005-2015) признававшаяся самой богатой действующей спортсменкой планеты, заработала за этот период колоссальную сумму в $ 300 млн вне корта, а ведь были ещё и призовые за турниры в размере $ 38,8 млн (седьмой лучший результат в истории WTA-тура).

Шарапова заключила сделки с Nike (включая фирменную линию одежды), Gatorade, Porsche, Tiffany & Co, Tag Heuer, Evian, Motorola и Land Rover, другими крупными брендами. Прямо сейчас у неё действуют соглашения со Stella Artois, Aman Hotels, Hastens и дубайским провайдером онлайн-трейдинга CFI. Мария Шарапова добилась успеха после завершения игровой карьеры, став крутым предпринимателем. Она инвестирует в различные стартапы – бренд мужской обуви Wolf & Shepherd, криптовалютный кошелёк MoonPay, инвестиционная платформа Public, система домашних тренажёров Tonal, компания по заморозке яйцеклеток Cofertility являются основными из них.

Ещё теннисистка накопила прибыльный портфель недвижимости, в который входят ранчо стоимостью $ 8,6 млн в Саммерленде (Калифорния), особняк за $ 11 млн в Монтесито, а дом на Манхэттен-Бич недавно был продан звёздному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончичу за $ 25 млн. Не просто так инвестиционный холдинг UBS Wealth Management пригласил Шарапову войти в консультативный совет, а бренды верхней одежды класса люкс Moncler и Stone Island сделали её своим директором. В чём секрет Марии?

«Я инвестирую в компании. Провожу много времени, обзванивая их и изучая рынок. Встречаюсь с основателями, погружаюсь в бизнес, чтобы понять его. Ожидается ли долгосрочный рост? Буду ли я молчаливым партнёром или консультантом? Всё это — недели, месяцы проверки. Я работаю со своими активами и деньгами. Я вхожу в совет директоров Moncler, поэтому езжу в Милан несколько раз в год. У меня всё ещё есть обязательства перед несколькими брендами, такими как Nike, Aman Hotels, Stella Artois. Я также работаю над несколькими проектами по строительству домов. Я занимаюсь всем», — сказала Шарапова в интервью L’Equipe.

Мария Шарапова Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Бизнес-жилку Марии Шараповой как никто другой понимает её знаменитый агент Макс Айзенбад.

«Мы всегда интересовались жизнью Марии после тенниса, стремясь дать ей как можно больше опыта. Она участвовала во встречах со спонсорами и рекламными агентствами, задавала правильные вопросы, делала заметки. По сути, она словно получила степень магистра бизнеса, играя в теннис. Она занималась самообразованием, потому что знала, что однажды захочет стать частью этого мира», — заявил Айзенбад.

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер признал, что появление россиянки Шараповой на обложке журнала не вызвало споров во Франции, несмотря на допинг-скандал 2016 года и текущую ситуацию в мире. Бывшую теннисистку здесь не связывают с политикой.

«Французская публика до сих пор очень положительно относится к Марии, потому что она была одновременно очень гламурной и очень хорошей теннисисткой. Вокруг неё витала некая аура таинственности. Слово «звезда» часто используется в спорте в качестве клише, но не в её случае. Не думаю, что её появление на обложке L'Equipe Magazine может вызвать полемику», — считает Леклер.

Со словами Леклера сложно поспорить. Шарапова – личность мирового масштаба, а в женском теннисе (да и в спорте в целом) аналогичных примеров вообще не существует, как минимум прямо сейчас. Об этом лучше всего свидетельствуют слова директора турнира в Страсбурге Дениса Нэгелена, который вспомнил показательную историю с россиянкой в 2010 году. Мария как никто другой умеет ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их, даже с учётом всех преград на пути.

«Мария Шарапова была одной из двух самых прибыльных теннисисток того времени, наряду с Сереной Уильямс. Исключительно профессиональная и очень требовательная девушка, невероятно привлекательная, с медийной властью и гламуром, которым не обладает ни одна нынешняя теннисистка… По сути, это Мадонна! После первого круга, в котором Мария проиграла сет, она сказала мне: «Ты волновался? Не волнуйся, я выиграю твой турнир». И она его выиграла», — сказала Нэгелен.