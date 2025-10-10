«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае

Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора (6:4, 6:4) в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. На следующей стадии россиянин встретится с сенсационным французом Артуром Риндеркнешем.

У Даниила в случае избегания недооценки соперника есть хорошие шансы на финал и титул, если учитывать уровень его игры в Китае. Кажется, Медведев наконец-то выходит из кризиса и начинает демонстрировать теннис, который позволял ему стабильно держаться в топ-5 рейтинга ATP многие годы.

Прогресс Даниила в первую очередь очевиден ему самому. Исключительно в теннисном плане Медведев вернулся к своим лучшим образцам – феноменальные действия на приёме в стиле тащащего практически всё «осьминога», надёжный бэкхенд, стабильность на подаче, заметно возросшая агрессия в атаке. Единственным недостатком остаётся физическая форма – на длинной дистанции Даниил заметно устаёт, в связи с чем концовки матчей получаются довольно мучительными, порой даже с судорогами.

«Иногда бывает, что не хочется показывать сопернику усталость. А когда ты сгибаешься, это помогает на какое-то время. Но нельзя всегда это делать. Сегодня подумал: «Бог с ним, пусть видит, что я устал, однако мне это поможет дышать на следующем розыгрыше». Судорог не было. Я даже перед последним геймом — это разрешено правилами — вызвал физио, он мне чуть помассировал, чтобы точно не свело. Да, было очень тяжело. Но ему, возможно, тоже, потому что в последнем гейме во время тяжёлого розыгрыша он ошибся. Я рад, что смог победить. Самая важная победа в сезоне? Да со всеми важная. Помню, Артюра Фиса обыграл в Индиан-Уэллсе, победа над Александром Зверевым в Галле в тяжёлом матче. Победа — это всегда хорошо. Рад, что хорошо играю именно в теннис на этом турнире, несмотря на результат, доволен собой», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Экспертное сообщество отмечает преображение Медведева на корте. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина констатирует «возрождение Даниила из пепла».

«Очень круто наблюдать за возрождением Медведева из пепла. Он как феникс. Даниил побеждает не только соперников, но и самого себя. В Шанхае очень сложные условия. Каждый матч и розыгрыш даются ценой потери сил. Это концовка сезона — сил уже не так много. Психологическая усталость присутствует у всех. Даниил молодец! Он борется в каждом матче. Медведев показал чистый теннис с де Минором. Подача сработала великолепно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», — добавил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«На мой взгляд, сегодня Даниил сыграл именно так, как ему необходимо для того, чтобы такими победами вернуть уверенность в конце длинного сложного сезона. Сделав брейки в нужный момент, Даниил достаточно спокойно смог довести матч до победы. Именно тот результат и та игра, которые ему сейчас так необходимы», — отметил член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«У Даниила действительно появляются намётки стабильности. Прошлый турнир он тоже играл неплохо, если бы не судороги. Мне кажется, сегодня были чуть полегче погодные условия. Даня действовал стабильно и очень хорошо. Он приобретает уверенность, а игра у него была. Сейчас стал больше играть в корт и чуть активнее. Заслуженная победа. Удачный турнир для Даниила. В таких погодных условиях он сумел справиться. Очень положительный момент, что Даня нашёл свою игру», — сказал чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев снова демонстрирует классный теннис на корте Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Зарубежные обозреватели тоже признают заметный прогресс Медведева.

«Если Медведев выиграет турнир, я буду очень счастлив. Его можно любить или ненавидеть, но он умеет играть в теннис и действует в совершенно индивидуальном стиле. Даниил находится на противоположном конце моей эстетической шкалы, однако он чрезвычайно харизматичный теннисист, и приятно видеть его снова на вершине», — подчеркнул итальянский теннисный журналист Марко Маццони.

«Наблюдать за игрой Даниила Медведева в теннис очень приятно, особенно если углубиться во все его выходки. Настоящий демон хаоса в лучшем смысле этого слова. Уродливо-прекрасный игрок», — написал британский журналист Скотт Баркли в соцсетях.

«Это хорошая… Нет, очень хорошая новость – лучшая версия Медведева возвращается на этом турнире в момент, когда нужен теннисист, который не боится бросить вызов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру», — отметил главный редактор испанского сайта Punto de Break Хосе Морон.

Громкие слова Морона подтверждают цифры. Медведев закончил матч с оценкой 8,1 за подачу, 9,0 – за приём, 8,3 – за форхенд и 8,3 – за бэкхенд. Только в 1% всех случаев теннисистам удаётся иметь одновременно все показатели не хуже. С таким теннисом Медведев как минимум способен претендовать на титул в Шанхае, даже если его соперником по финалу станет легендарный Новак Джокович. А в будущем при условии улучшения физической формы и дальнейшего совершенствования на тренировках вполне можно задуматься о том, чтобы вновь стать конкурентом Синнера и Алькараса в борьбе за ТБШ и лидирующие позиции в мировом рейтинге.