На хардовых «тысячниках» в Китае бьются сильнейшие. На кортах появится и последний россиянин в сетке.

Медведев сражается за место в финале Шанхая! Ещё сыграют Джокович и Соболенко. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В субботу на «Мастерсе» в Шанхае и у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будут полностью разыграны полуфиналы. На корты среди прочих выйдет и последний оставшийся россиянин – Даниил Медведев (16-й номер посева). Он сразится с французом Артуром Риндеркнешем. Другую пару составили Новак Джокович (4) и Валантен Вашеро (Q) из Монте-Карло. У женщин интересной ожидается битва Арины Соболенко (1) с Джессикой Пегулой (6).