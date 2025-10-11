Скидки
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Шанхая и Уханя 2025: Даниил Медведев, Новак Джокович, Арина Соболенко, Пегула, расписание, сетки, где смотреть

Медведев сражается за место в финале Шанхая! Ещё сыграют Джокович и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
Комментарии
На хардовых «тысячниках» в Китае бьются сильнейшие. На кортах появится и последний россиянин в сетке.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на крупных турнирах в Китае. В субботу на «Мастерсе» в Шанхае и у женщин на заключительном в сезоне «тысячнике» в Ухане будут полностью разыграны полуфиналы. На корты среди прочих выйдет и последний оставшийся россиянин – Даниил Медведев (16-й номер посева). Он сразится с французом Артуром Риндеркнешем. Другую пару составили Новак Джокович (4) и Валантен Вашеро (Q) из Монте-Карло. У женщин интересной ожидается битва Арины Соболенко (1) с Джессикой Пегулой (6).

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
WTA 1000. Ухань. Сетка
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу в Китае нас ждут полуфиналы. В частности, за выход в финал будут сражаться Даниил Медведев и Арина Соболенко.

