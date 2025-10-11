Медведев и Джокович без финала Шанхая. За титул сразятся двоюродные братья из разных стран

В субботу, 11 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) прошли полуфинальные поединки. В одной из игр принимал участие победитель US Open — 2021 Даниил Медведев, посеянный под 16-м номером. Его соперником стал 54-й номер рейтинга ATP Артур Риндеркнеш.

30-летний француз сенсационно выбрался в полуфинал, одержав по ходу турнира несколько ярких побед. Самого громкого успеха Риндеркнеш добился в третьем круге, когда под его натиском пал Александр Зверев, третья ракетка мира. Артур одержал тогда волевую победу — 4:6, 6:3, 6:2. А в четвертьфинале он выбил недавнего полуфиналиста US Open Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4. Медведев же в 1/4 финала уложился в две партии с Алексом де Минором — 6:4, 6:4.

После выхода в полуфинал Даниил высоко оценил свой уровень игры в Шанхае. «Если честно, я сейчас круто играю. С новым тренером появилась какая-то новая волна – раньше в моей взрослой карьере такого не было. В осознанном возрасте я всё время был с одним тренером. А теперь что-то новое, другой заряд энергии. Рад, что здесь играю круто. Если говорить про праймового какого-то меня, то здесь, в принципе, недалеко», — сказал он в эфире BB Tennis.

Медведев, как правило, не очень удачно играет с теннисистами из Франции, однако к Риндеркнешу этот тезис неприменим. Ранее соперники лишь однажды встретились на корте, и в том поединке во втором круге US Open — 2022 победил Даниил — 6:2, 7:5, 6:3.

«Он очень опасный соперник. Из тех игроков, которые, когда у них идёт игра, могут обыграть кого угодно. У него отличная подача, он мощно бьёт по мячу. Это не тот тип теннисистов, с которыми ты знаешь, что у тебя всегда будут розыгрыши, — он старается закончить очко за два удара. Так что я тоже постараюсь сыграть активно. Посмотрим, как всё сложится», — говорил россиянин после выхода в полуфинал.

Артур Риндеркнеш Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Медведев не обманулся в своих ожиданиях относительно игры Риндеркнеша. Француз уже в первом гейме дал понять, что как минимум на своей подаче будет стремиться как можно быстрее заканчивать розыгрыши. Впрочем, россиянину это могло быть даже на руку. В предыдущих матчах на турнире он провёл немало долгих обменов (особенно с Лёнером Тьеном) и вряд ли успел соскучиться по ним. Артур под ноль взял свой гейм, после чего подачу удержал и Даниил, несмотря на неудачное начало в виде двойной ошибки, — 1:1. А третий гейм Риндеркнеш провалил. Он не взял ни очка на подаче, и его российский соперник повёл с брейком — 2:1.

Почти все оставшиеся геймы в этой партии проходили в борьбе, однако всякий раз оставались за подающей стороной. Медведев мог сделать и второй брейк, но в седьмом гейме Риндеркнеш эйсом отыграл брейк-пойнт. С другой стороны, Даниил мог и потерять преимущество. В восьмом гейме он допустил ещё одну двойную ошибку, а образовавшийся брейк-пойнт отыграл благодаря неточности соперника. А в 10-м гейме россиянин спокойно подал на сет, отдав лишь одно очко, — 6:4 за 46 минут. В целом он чисто провёл партию: 12 активно выигранных очков и пять невынужденных ошибок; у соперника — 18 виннерсов и 13 невынужденных.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Второй сет Медведев начал неудачно. Во втором гейме он не смог удержать подачу, и Риндеркнеш оторвался — 2:0. Подарив сопернику брейк, Даниил решил обратить внимание судьи на вышке на поведение зрителей — мол, ему мешают подавать.

Судья Мохамед Лайани и Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Россиянин мог ответить обратным брейком, однако в следующем гейме, длившемся более 10 минут, не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов. Был у него шанс и в пятом гейме, но и там Риндеркнеш не дрогнул. А в восьмом гейме француз сделал ещё один брейк, теперь уже под ноль, и перевёл матч в третий сет — 6:2 за 52 минуты. Удивительно, однако по статистике наблюдалось равенство: процент попадания первой подачи в этой партии у обоих игроков составил 68%; соотношение виннерсов и невынужденных у Даниила составило 9/5, а у Артура — 16/11.

В начале третьего сета оба теннисиста давали друг другу минимум шансов в своих геймах. Особенно этим отличался Медведев, который трижды под ноль брал подачу. В пятом гейме Даниил и до брейк-пойнта добрался, но Риндеркнеш, как и в большинстве случаев до этого, выбрался из опасной ситуации. В седьмом гейме у россиянина было уже две возможности взять подачу соперника, но тот в критические моменты спасался — эйсами, что характерно.

Ну а 10-й гейм стал последним. У Медведева до этого не было проблем на подаче, но… На первом матчболе Даниил рискнул на второй подаче — и не прогадал, исполнив эйс, а вот на втором допустил двойную ошибку, и Риндеркнеш вышел в финал — 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 31 минуту.

В другом полуфинале фаворит вроде бы просматривался со всей очевидностью: на одной стороне корта был 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, на другой — 204-я ракетка мира из Монако Валантен Вашеро, двоюродный брат Риндеркнеша. 26-летний Вашеро, пробившийся в сетку через квалификацию, выдал турнир всей жизни, одержав три волевые победы на пути к полуфиналу. Причём не над кем-нибудь, а над сеяными Александром Бубликом, Таллоном Грикспором и Хольгером Руне, которые вряд ли подозревали, что их остановит столь низкорейтинговый соперник.

Если бы Джокович был в состоянии держать 100-процентный уровень физической готовности (ну или был бы на несколько лет моложе), у Вашеро было бы крайне мало шансов. Однако сегодня был его день. Условия на турнире одинаковы для всех, но текущая неделя полностью вымотала 38-летнего серба. По ходу отчётного матча Новак неоднократно вызывал на корт физиотерапевта.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Кадр из трансляции

Джокович начал с брейка, однако сразу же упустил его, а после 3:3 взял лишь одно очко в трёх геймах и так потерял сет — 6:3 за 40 минут. Во второй партии Новак заработал лишь один брейк-пойнт, и было это уже тогда, когда Вашеро подавал на матч при 5:4. Монегаск, проводящий турнир всей жизни, отыграл брейк-пойнт и победил, использовав второй матчбол, — 6:3, 6:4 за 1 час 41 минуту.

«Не знаю, как объяснить победу над ним, не могу выразить это словами. Это безумие, да, это хорошее слово. Даже просто находиться по другую сторону корта было невероятным опытом. Думаю, мне есть чему поучиться в этом матче у Новака, даже у себя самого. Это было, сколько там, около 1:40 чистой радости, хотя не многие хотели, чтобы я продолжил. Новака здесь очень ценят. Кажется, он выигрывал здесь четырежды, немного запутался в его титулах, когда объявляли. Это опыт. Сейчас, наверное, просто буду наслаждаться победой и подумаю о завтрашнем финале», — сказал счастливый победитель на корте после матча.

Валантен Вашеро и Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом за всю историю «Мастерсов». Прежнее достижение продержалось почти 22 года. В 2003-м румын Андрей Павел в ранге 191-й ракетки мира дошёл до финала «Мастерса» в Париже. Впрочем, Вашеро уже обеспечил себе взлёт на 58-ю строчку по итогам турнира. А в случае победы в финале монегаск станет 40-й ракеткой мира. Неделю назад Валантен и не мечтал, что у него будет реальная возможность оказаться в восьми строчках от посева на «Шлемах». Риндеркнеш же по итогам турнира обеспечил себе 28-е место в рейтинге (это будет его личный рекорд), а в случае титула станет 22-м.

* * *

На турнире категории WTA-1000 в Ухане тоже прошли полуфиналы. Первая ракетка мира Арина Соболенко играла с шестой сеяной Джессикой Пегулой. В первом сете Пегула, несмотря на классный процент попадания первым мячом (76%), не взяла ни одного своего гейма. В обменах Соболенко раз за разом переигрывала её. На приёме дела у американки обстояли получше: она начала игру с брейка, а в середине партии вернула интригу, отыграв отставание в брейк, образовавшееся к тому моменту. Однако в конце сета белоруска в четвёртый раз подряд взяла чужую подачу — 6:2 за 40 минут.

В начале второй партии Соболенко под ноль проиграла подачу, но в четвёртом гейме сама сделала брейк под ноль — 2:2. Однако Пегула не сдавалась, в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы, а в 10-м закрыла сет — 6:4 за 39 минут. Даже пять эйсов в этой партии не выручили Арину.

В решающем сете драмы хватило на несколько поединков. Соболенко вела 5:2 с отрывом в один брейк, не подала на матч при 5:3, после чего Пегула сравняла счёт — 5:5. Следом Джессика сама добилась брейка, а подавая на матч, упустила два матчбола, и Арина с четвёртого брейк-пойнта перевела игру в тай-брейк. Там уже у белоруски особых шансов не было, и американка проследовала в финал — 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) за 2 часа 22 минуты.

В другом полуфинале Кори Гауфф (3) сражалась с Жасмин Паолини (7), которая в четвертьфинале сенсационно разгромила Игу Швёнтек. Старые проблемы — в этой игре Гауфф допустила семь двойных ошибок — не помешали американке, которая победила в двух сетах, выйти в финал. На стыке партий теннисистки сделали 11 брейков подряд! После 3:3 во втором сете Кори закончила этот фестиваль, выиграла три гейма подряд и зафиксировала победу — 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Соболенко впервые в карьере уступила в Ухане. Арина не смогла одержать 21-ю победу подряд в этом городе. Пегула в пятый раз одолела действующую первую ракетку мира. Сегодняшняя победа стала для неё 50-й в сезоне. А поражение Паолини в своём полуфинале сыграло на руку Мирре Андреевой.

Оба финала состоятся в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».