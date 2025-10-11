Скидки
Даниил Медведев в Шанхае-2025: что сказал после поражения от француза Риндеркнеша, поедет в Алма-Ату, сетка, результат, расписание

«Я так устал, что у меня ни грусти, ни радости». Медведев — о горьком поражении в Шанхае
Андрей Панков
Интервью с Даниилом Медведевым в Шанхае-2025
Аудио-версия:
Даниил не справился с французом, хотя многие его ждали в финале. Об этом и дальнейших планах он рассказал в интервью «Чемпионату».

Многие наблюдатели отмечали возрождение Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае. И когда казалось, что он окажется в финале, россиянин оступился в борьбе с французом Артуром Риндеркнешем, которому до этого ни разу не проиграл. О своём состоянии сразу после матча Даниил рассказал в интервью «Чемпионату».

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

— Первый сет прошёл под твоим полным контролем. Что случилось во втором, что пошло не так?
— Он заиграл явно немного лучше. Я заиграл чуть-чуть хуже — устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. И это позволило ему больше диктовать игру. Но всё равно были возможности. Он на них хорошо подавал. Обидно, но уже ничего не изменить.

— 10 из 11 он брейк-пойнтов он отыграл. Можно ли это чем-то объяснить, кроме как невезением, или, может быть, вселенная хотела, чтобы случился братский финал?
— Был единственный гейм на 0:2 во втором сете, где я мог намного лучше сыграть. Это бывает. У меня было, наверное, пять возможностей в нём, а остальные пять он отподавал хорошо. Особенно в третьем сете. Все первые уже приходилось угадывать, а угадывал я плохо. Лучше надо было последний гейм сыграть, но ему там тоже повезло немного. И у сетки укоротил, и через нетбол матчбол заработал. Но он заслужил победить.

«Мастерс» в Шанхае-2025. Сетка

— Почему второй раз решил вторую подать, как первую, на матчболе?
— Со второй он давил сильно, и мне казалось, что он в таком уже состоянии куража, что, если я бы просто подал вторую, он всё равно бы меня поддавил. И я не чувствовал, что смогу этот розыгрыш так выиграть. Поэтому решил подать сильно, однако второй раз не прокатило.

— Как сейчас не загрустить, потому что отличная азиатская серия, отличный турнир… Здесь ты был наконец-то доволен своим теннисом. И что больше сейчас — перекрывает грусть от поражения или всё-таки больше позитива?
— Если быть совершенно честным, я так устал, что у меня ни грусти, ни радости нет. Я не представляю, как буду в Алма-Ате играть.

— А планируешь?
— Да-да, я полечу. У меня уже семья там. Попробую. Посмотрим, там матч в четверг. Попробую отдохнуть и заново играть.

— Позитива больше?
— Да, позитива больше, чем негатива. Я раньше в первых кругах всё проигрывал в этом сезоне. Лучше уж полуфинал.

