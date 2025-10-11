«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака

Перед стартом Шанхая лишь безумец мог предсказать битву за титул между Риндеркнешем и Вашеро, но именно двоюродные братья разыграют кубок.

Полуфиналы «Мастерса» в Шанхае завершились сенсационными результатами. 204-я ракетка мира Валантен Вашеро обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:4), а через несколько часов его кузен 54-й номер рейтинга ATP Артур Риндеркнеш в трёх сетах сломил Даниила Медведева (4:6, 6:2, 6:4).

Перед стартом турнира сочли бы безумцем любого человека, который спрогнозировал бы встречу Вашеро и Риндеркнеша в финале. Но монегаск и француз сделали нечто невообразимое и воплотили в жизнь по-настоящему сказочный сценарий.

Вашеро приехал в Шанхай как запасной игрок, даже не квалифаер. Однако он всё же прошёл отборочную стадию и затем уверенно продвигался по основной сетке, выиграв восемь матчей и выбивая таких известных теннисистов, как Александр Бублик, Томаш Махач, Таллон Грикспор, Хольгер Руне и Новак Джокович. Можно сказать, что Валантену повезло из-за снятия на старте соревнований второй ракетки мира Янника Синнера в матче с Грикспором, но Таллон по игре смотрелся не хуже итальянца и вполне мог дожать того в полноценном трёхсетовом поединке. Вашеро одолевал более именитых соперников вполне заслуженно. 26-летний монегаск обладает мощнейшей подачей, на приёме тоже смотрится более чем достойно, неплохо укорачивает. Все вышеуказанные игроки сполна прочувствовали это на себе.

Вашеро в матче с Джоковичем добыл первую победу над топ-10 в карьере. Только два теннисиста одолевали серба, находясь ниже в рейтинге. Это были 319-я ракетка мира Филип Краинович в Белграде в 2010 году, а также №293 Райлли Опелка в этом году в Брисбене. Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории. Ранее он никогда не выходил в финал даже на уровне ATP-тура. До этого его лучшим результатом был второй круг «Мастерса» в Монте-Карло. Валантен — первый монегаск, который поборется за титул ATP. На следующей неделе он дебютирует как минимум в топ-60 – в живом рейтинге Вашеро сейчас идёт 58-м. Титул в Шанхае позволит ему подняться на 40-е место, хотя до этого он являлся максимум 110-й ракеткой мира.

Вашеро уже обеспечил пополнение своего счёта на $ 598 тыс. за выход в финал китайского «Мастерса». Это даже немного больше, чем все его призовые за карьеру до этих соревнований ($ 594 тыс.). Победа в решающем матче позволит Валантену почти удвоить данную сумму – завоевание кубка принесёт ему $ 1,124 млн.

Валантен Вашеро и Артур Риндеркнеш празднуют выход в финал «Мастерса» в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

30-летний француз Артур Риндеркнеш более известен, чем Вашеро, хотя звёзд с неба он никогда не хватал. Его всегда считали пусть и крепким, но середняком. Риндеркнеш заработал $ 5 млн призовых за карьеру. Титулов ATP в его резюме нет, а из финалов значится только проигранный Танаси Коккинакису турнир категории 250 в Аделаиде в 2022 году. На турнирах «Большого шлема» Артур всего один раз добирался до второй недели. Правда, случилось это совсем недавно – на US Open – 2025 в четвёртом круге его остановил будущий чемпион Карлос Алькарас. На «Мастерсах» Риндеркнеш тоже никогда не блистал – в его активе всего два выхода в третий круг (Париж-2024, Цинциннати-2025).

Всё изменилось в Шанхае. Рейтинг Риндеркнеша позволил ему стартовать с основной сетки, где он поочерёдно проходил Хамада Меджедовича, Алекса Михельсена, Александра Зверева, Иржи Легечку, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева. Важно отметить, что Артур второй раз за сезон одолел третью ракетку мира Зверева – ранее он разобрался с немцем на Уимблдоне. Приведённые выше недавние результаты француза на «Шлемах» и «Мастерсах» свидетельствуют о том, что в 30 лет он вышел на свой пиковый уровень. В удачный день Риндеркнеш способен создать проблемы суперзвёздам, а в Шанхае таких моментов было очень много.

На следующей неделе Риндеркнеш дебютирует в топ-30 и станет как минимум 28-й ракеткой мира. Ранее его наивысшим рейтингом была 42-я строчка. Титул позволит ему подняться на 22-ю позицию. Кто бы мог подумать, что за кубок Артуру придётся сразиться с кузеном Валантеном Вашеро, который является племянником его матери Виржини Паке – бывшей профессиональной французской теннисистки. Артур и Валантен с детства тренировались вместе, однако сами даже в смелых мечтах помыслить не могли о будущей встрече в финале «Мастерса».

Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро с детства тренируются вместе Фото: Из личного архива Артура Риндеркнеша

Сетка сложилась так, что Вашеро до полуфинала проводил свои матчи на день раньше, чем Риндеркнеш. Двоюродные братья посещали игры друг друга. Такая поддержка мотивировала обоих. Валантену в каком-то смысле было сложнее, ведь перед ним первым стояла задача остаться в борьбе. Артура на следующие сутки это дополнительно мотивировало.

«Это невероятно. Во-первых, я просто следую примеру двоюродного брата. В четверг он переживал сильные эмоции, и я старался делать то же самое – сражаться, бороться, идти до конца. Эта неделя с самого начала складывается потрясающе. Вся семья следит за нами из дома, а здесь мы словно живем в своём маленьком мире. Сегодня я показал хороший теннис и рад, что выиграл в двух сетах – значит, завтра не буду слишком уставшим», — сказал Риндеркнеш после победы над Оже-Альяссимом в четвертьфинале.

Полуфинал с Медведевым сложился для Артура непросто, но французу помогло появление на трибунах Вашеро ближе к концовке матча. Риндеркнеш признался, что после проигранного первого сета не особо верил в возможность одолеть Даниила и старался хотя бы измотать соперника, чтобы тому в финале было максимально сложно с Валантеном. В итоге задачу удалось перевыполнить. Вашеро и Риндеркнеш разыграют титул в Шанхае, сенсационно выбив Джоковича и Медведева.

«Ни один человек на Земле не мог этого предсказать… Завтра мы постараемся повеселиться, как в 12 лет, и победителей будет двое, проигравших не будет», — сказал Риндеркнеш после встречи.

Сказочная история Валантена и Артура не оставила равнодушным теннисное сообщество.

«Вау! Артур Риндеркнеш совершил камбэк в матче с бывшей первой ракеткой мира и чемпионом Шанхая-2019 Даниилом Медведевым. Он вышел в свой второй финал в карьере и первый — на «Мастерсе». Завтра Артур встретится со своим кузеном Валантеном Вашеро. Одна из самых невероятных теннисных историй всех времён. Что это вообще было?» — написал в соцсети известный теннисный журналист Жозе Моргаду.

«Это просто безумие! Такого сенсационного финала в мужском теннисе ещё никогда не было. Поздравляю Артура и Валантена с их потрясающими выступлениями в Шанхае, и пусть победит лучший!» — отметил бывший французский теннисист Жиль Симон.

«Я не плачу, это вы плачете», — коротко высказался обозреватель Бастиан Фашан.

«Тот, кто поставил € 1 на то, что финал Шанхая будет между Вашеро и Риндеркнешем, сегодня сможет купить себе яхту и дом на Майорке. А сами Валантен и Артур на Рождество будут есть омаров и икру, а также весело смеяться, вспоминая события этой недели в Шанхае. Однажды, через много лет, люди будут говорить, что был финал «Мастерса» между двумя двоюродными братьями. Стоит это увидеть, чтобы по-настоящему поверить», — подчеркнул главный редактор испанского сайта Punto De Break Хосе Морон.