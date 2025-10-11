«Хотел бы игру как у Федерера». Российский теннисист — про дебют на турнире ATP

В рейтинге ATP 21-летний Илья Симакин занимает сейчас 256-е место и при этом — пятое среди россиян. В Алма-Ату он приехал, чтобы дебютировать на уровне ATP. Симакин проявил упорство в поединке первого круга квалификации с французом Юго Бланше — отыграл несколько матчболов и отставание в сет, но через 2 часа 48 минут всё же уступил. Тем не менее как настоящий профессионал Илья с позитивом отнёсся к новому для себя опыту и в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал о своей карьере, кумирах и семье.

— Такой тяжёлый и долгий матч был. Пока вы играли с французом на корте №1 первый запуск, на центральной арене успели завершить два поединка подряд. Что не получилось сегодня?

— На самом деле, это первый турнир ATP для меня. Первая такая тяжёлая игра. Думаю, я боролся до конца. Если бы было чуть-чуть побольше опыта, то я бы смог в третьем сете тай-брейк всё-таки выиграть.

— У соперника были матчболы и на тай-брейке второго сета, и в 12-м гейме третьего. Как удавалось с них уходить?

— Я старался быть уверенным, старался не думать о матчболах. Они были у него и на подаче, и на приёме, но я думал о розыгрыше, что нужно сделать, и всё.

— Как себя готовил к первому турниру ATP? Ожидания совпали с тем, что увидел сам?

— Много было нервов, тяжело было готовиться на самом деле — столько мыслей, потому что это пока самый большой турнир для меня, первый. Я не каждый день в них выступаю, поэтому я хотел насладиться игрой, насладиться турниром, увидеть теннисистов топового уровня, и всё. В принципе, я рад.

— Как ты оцениваешь сейчас свой сезон? Как он развивается в личном плане? Потому что про сборную потом тоже хочется спросить.

— В личном плане начало сезона было лучше, а вот середина и то, что сейчас — не сказал бы, что прям плохо, но и не сказал бы, что прям хорошо. Надо где-то прибавлять, надо где-то улучшать свою игру к концу года, чтобы были шансы попасть на Австралию.

— Значит, всё-таки цель попасть ближе к топ-200 у тебя есть, судя по теперешнему рейтингу. Что будешь делать, если, допустим, будешь недобирать что-то по очкам из запланированного?

— Ну, сейчас я буду играть «челленджеры», не такие сильные по составу, как тут. Так что на них у меня чуть побольше будет шансов набрать очков. И нужно сыграть хорошо, чтобы попасть туда, доказать, что это не случайно.

Илья Симакин выиграл турнир M15 в Тбилиси Фото: Федерация тенниса России

— Можно ли сказать, что ты в серии «челленджеров» уже освоился? Всё-таки у тебя был финал Кишинёва в этом году.

— Скорее всего, да. Но там тоже иногда дают знать о себе нервы. Чего-то не хватает. Когда-то боюсь что-то сделать, поэтому не прямо чтобы совсем освоился. Однако играть там мне комфортнее, чем тут. Это 100%.

— Расскажи подробнее про финал в Кишиневе, который у тебя был. Ты уступил сопернику 6:7, 5:7. Значит, шансы зацепиться были? Проскочила ли в голове мысль, что вот он — первый титул?

— Да, эта мысль на самом деле была — то, что это мой первый финал и я могу его выиграть. И тут на тай-брейке я допустил невынужденную ошибку. И с этого всё началось, на самом деле. Вывод — нужно быть уверенным. Финал — это другая игра, на самом деле. Это не те матчи, которые были до этого. Это прямо совсем другая игра. А понял я, что надо быть расслабленным, выходить на игру расслабленным. Ведь я ничего не теряю — это уже финал. И просто надо стараться делать всё возможное.

— Ты ещё выступаешь и в паре — у тебя в ней тоже были финалы и даже есть титул. Как ты совмещаешь эти два разряда? Как ты вообще воспринимаешь пару?

— Я люблю играть пару, однако это больше тренировка для меня, я не отношусь к ней так, как к одиночке. Я могу её сыграть, но чтобы что-то потренировать — подачу, приём, игру с лёта и всё остальное.

— Ты высокий парень (по данным ATP, рост Симакина — 193 см. — Прим. «Чемпионата») с неплохой подачей, как кажется со стороны. Как ты сам свой стиль игры опишешь? За счёт чего ты обыгрываешь соперников?

— Главное — это подача, первый удар и идти вперёд, давить на соперника, идти к сетке и уже там выигрывать. Иногда я могу и побегать на задней линии, когда нужно — когда, допустим, брейк-пойнты какие-нибудь, то я могу и сзади постоять чуть-чуть, подержать мяч.

— Но ведь выходы к сетке — это призыв соперника к контратаке. Часто ли тебя ловят на обводящих ударах? Сбивает ли это твой пыл?

— Такое бывает, да. Частенько они меня обводят, но я тоже буду улучшать игру у сетки, улучшать свою подачу и удар справа.

— А есть какой-то ориентир для тебя? На кого ты хотел бы по этим ударам равняться? По подаче, по выходу к сетке?

— Мне нравится, как Федерер играл. Он тоже подавал, он тоже шёл вперёд, он у сетки классно играл. Вот я бы такую игру себе хотел.

— А много его матчей видел?

— Вживую — нет, а на видео очень много, да. Ролики с ним часто попадаются везде в интернете. И я всегда смотрю его.

— Из современных ребят за кем ты больше всего наблюдаешь, смотришь, за кого переживаешь?

— Хороший вопрос. Я хочу, чтобы наши были в топе. За наших я болею. А так, не знаю, особо нет таких уже.

— Удавалось ли тебе с кем-то из наших топов проводить спарринги или попадать на какие-то совместные сборы?

— Нет, хотя я спрашивал, но пока — нет. Не было такой возможности. А так я был бы рад.

— В этом году у тебя в активе была Универсиада в Германии. Расскажи про этот опыт. Как тебе вообще играется в команде? Ведь в прошлом году ещё Игры БРИКС были.

— Да, однако Игры БРИКС это была как общекомандная игра. А Универсиада — это как личное первенство. У нас там были и одиночная сетка, и парная сетка, и микст. Поэтому я всегда рад играть за Россию, представлять нашу страну.

— Но, к сожалению, на Универсиаде напротив всех наших игроков было написано AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — Прим. «Чемпионата»). Тяжело играть, когда не написано «Россия»?

— Да, было тяжело, и поддерживали нас не так много — только свои ребята. Ощущался какой-то игнор в нашу сторону, однако мы всё доказали своей игрой.

— Получается, что сейчас ты идёшь пятым в рейтинге ATP среди наших теннисистов. Если когда-то Россию вернут в Кубок Дэвиса, есть желание пробиться в сборную?

— Да, конечно. Я бы сыграл в Кубке Дэвиса. Я бы сыграл и Олимпиаду. Главное – сейчас чуть-чуть подняться повыше. И, я думаю, у меня будет такая возможность.

Илья Симакин Фото: РИА Новости

— Расскажи про себя. Про Альметьевск, про Татарстан…

— Я простой мальчик, родившийся в Нижнекамске — это рядом с Альметьевском. И родители меня в три года отдали в Альметьевске на теннис. Я тренировался и потом после пятого класса переехал в Казань, потому что мне предложили играть за сборную Татарстана. И до сих пор я там тренируюсь, играю. Ходил в школу тоже в Казани, закончил школу — там же, сейчас — в университете.

— В Казанском?

— Да. Там есть университет физической культуры. Я там учусь. Что тут сказать… Тяжело учиться и играть в теннис, но когда я там, то стараюсь что-то делать. И мне, конечно, помогает моя академия.

— У тебя же брат младший Никита тоже в теннис играет на юниорском уровне. Следишь за его успехами?

— Но он уже не играет. Он тренирует других играть в теннис и падел, ну и тоже учится в этой академии. А сам он уже турниры не играет. Ему сейчас 19.

— То есть из юниорского тенниса он не смог перейти во взрослый?

— Да, сейчас это тяжело. Он может, конечно, попробовать играть, но думаю, ему будет непросто.

— А ты ему пытался как-то помогать, чтобы его как бы за собой тянуть?

— Ну, пока у нас не было таких турниров. Я могу с ним сыграть пару на Кубке России, если получится. Он мне предлагал на «пятнашке» поехать пару с ним сыграть. Если будет такая возможность, то помогу ему.

Илья Симакин Фото: РИА Новости

— Как раз про братьев — ты же играл в Греции, в том числе с Петросом Циципасом. Он тоже один из братьев. Какие впечатления оставил тот матч, турнир?

— Там мне особо не понравилось, потому что было холодно, корты очень медленные, даже максимально медленные, и мячи ещё и не быстрые. Они тоже не под этот корт. Поэтому мне этот турнир в Греции вообще не понравился, я не приеду туда больше.

— Следишь ли ты за сёстрами Кудерметовыми из Татарстана, например?

— Ну особо мы не общаемся. Однако когда видишь по результатам, что они выигрывают, да — приятно. Рад за них.

— Ты называл города — Нижнекамск, Альметьевск. Это в первую очередь хоккейные края. Почему тебя не отдали в хоккей? Тем более у тебя высокий рост, ты спортивный парень.

— В три года меня никуда не брали. Родители спрашивали про хоккей, про футбол, про баскетбол. И только на теннис меня взяли.

— Чем родители занимаются? Связаны ли они со спортом?

— Папа был раньше лыжником. Он серьёзно занимался лыжами, поэтому родители выбрали спорт для меня. Видимо, видели мой потенциал. Но я им очень благодарен, что играю в теннис. Сейчас папа уже не связан со спортом, работает директором заправок в Альметьевске, в Казани. А мама дома занимается с маленьким братом. У меня ещё один брат есть — Тимофей. Ему шесть лет. Он в школу только пошёл, она возит его туда. А раньше она была адвокатом.

— А Тимофей теннисом уже увлёкся?

— Ну он с ракеткой ходит, играет дома, но его отдали на гимнастику, и на гимнастике у него уже есть разряд — третий юношеский. Так что он пока в гимнастике.

Илья Симакин Фото: РИА Новости

— Часто дома бываешь? Потому что ты говоришь, что в основном в Казани проживаешь.

— В Альметьевске – не часто. Но хотелось бы, конечно, почаще. А так, когда я приезжаю в Казань, они ко мне приезжают. Довольно часто. А я в Альметьевск редко езжу.

— Как вы связь держите, когда ты на турнире? Допустим, матч сыграл, насколько быстро вы связываетесь или там попозже?

— Нет. Чуть позже. Я отдыхаю сначала, восстанавливаюсь, и потом я могу написать, позвонить, когда я уж спокоен.

— Ты вообще эмоционально переживаешь всё, особенно когда такие матчи близкие по счёту, как было здесь, в Алма-Ате?

— Ну, после поражения, да, сильно переживаю, сильно загоняюсь, сильно на себя давлю. Но вот сегодня я был очень спокойным, потому что это мой первый большой турнир.

Илья Симакин Фото: РИА Новости

— Со спортивными психологами пробовал работать?

— Да, есть у меня спортивный психолог из Москвы, из сборной. Он очень сильно мне помогал в начале карьеры, когда я был 1700-й… Он мне помог выйти в топ-300, в топ-200. И сейчас у нас общая цель — попасть в топ-100.

— Кстати, ты уже сам играл с теннисистами, которые были в топ-100. Допустим, Руусувуори или Ватануки. Как они тебе показались, что у них такого, что тебе нужно взять на заметку?

— С Руусувуори особо не было понятно, потому что он после травм, не в такой хорошей форме был, а Ватануки играл агрессивно. И на второй подаче играл агрессивно, и даже когда вышли из подачи, то всё равно играл агрессивно. Поэтому я бы тоже так хотел.

— За какими-то ещё видами спорта следишь? Футбол, хоккей…

— Да, я и футбол смотрю, и хоккей смотрю. Наш казанский «Ак Барс» поддерживаю. И альметьевский «Нефтяник» — тоже. Я даже больше за хоккеем, чем за футболом слежу.

— А с кем-то дружишь из тура? Например, с ребятами по твоему возрасту?

— Да, дружу с Егором Агафоновым — мы давно друг друга знаем, много с ним играем. Почти на всех турнирах вместе оказываемся. Пару я с ним играю. Ещё Петя Бар-Бирюков, Марат Шарипов.

Илья Симакин и Пётр Бар-Бирюков Фото: Федерация тенниса России

— Как раз с Маратом «Чемпионат» недавно делал интервью. Он всё-таки живёт отдельно от вас. Но, получается, вы на турнирах всё же пересекаетесь.

— На турнирах, да, иногда мы видимся. А так он тренируется где-то за границей.

— Насколько тебе сложно, а может быть, просто, заниматься в России, а на турниры ездить по всему миру?

— Ну, это не прям чтобы сложно, но сейчас я тоже хочу попробовать потренироваться где-то за границей. Тоже получить какой-то опыт оттуда. Потому что я всю жизнь тренируюсь в Казани. Я хочу что-то поменять, где-то попробовать ещё. Какого-то нового тренера. Ну а так путешествовать не так прям сложно. Сложно в Европу ездить и обратно в Россию. А так в Азию — не очень тяжело.

— Ты же в Казахстане уже играл на Кубке президента.

— Да, это «челленджер».

— Как тебе здесь вообще?

— Тут (в Алма-Ате. — Прим. «Чемпионата») мне нравится побольше. А там (в Астане. — Прим. «Чемпионата»), во-первых, улица была и корты медленные. Тут побыстрее и зал. Тут побольше шансов у меня, тут мне и атмосфера больше нравится, и всё, что тут есть — больше.

— Ты говорил, что у тебя ближайшая цель — пробиться в квалификацию Australian Open, а есть какая-то глобальная теннисная мечта?

— Ну, конечно, сыграть «Большой шлем» — об этом очень мечтаю, ну и ещё — попасть в топ-50. Это вот мои две главные мечты.