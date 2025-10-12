Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо

Теннисный сезон постепенно подходит к своей развязке – особенно женский. Турниров высшей категории после «Шлемов», таких как WTA-1000, в этом году больше не будет – Ухань, финал которого состоится 12 октября, является последним (10-м) в календаре. На ближайшей неделе пройдут соревнования WTA-500 в Нинбо (Китай) и WTA-250 в Осаке (Япония). Через неделю категории в этих странах поменяются местами: будет WTA-500 в Токио и WTA-250 в Гуанчжоу – и по итогам этих турниров определятся все участницы Итогового чемпионата.

Мирра получила в Китае первый номер посева, а с ним и пропуск во второй круг без игры, предусмотренный для топ-4 игроков этого турнира. Аналогичной привилегией могут похвастать и другие претендентки на две оставшиеся путёвки в Эр-Рияд, где пройдёт Итоговый чемпионат: и Жасмин Паолини, и Елена Рыбакина, и Екатерина Александрова. У последней шансы уже из разряда чисто математических, но вот попасть в Саудовскую Аравию в статусе запасной Екатерина точно может, что и оставляет вероятность сыграть, и приносит призовые.

Андреева во втором круге встретится либо с Эммой Радукану, либо с получившей уайлд-кард Чжу Линь. При этом уже в четвертьфинале возможен её поединок с лучшей подругой в туре и напарницей по парному разряду Дианой Шнайдер. Кстати, в пару девушки на турнире в Нинбо заявляться не стали, однако в плане борьбы за Итоговый здесь уже всё хорошо – они обеспечили себе путёвку в Эр-Рияд. Друг против друга же они играли лишь раз, ещё до первого объединения в пару – на старте сезона-2024, в Брисбене. Тогда Мирра победила в двух сетах (6:2, 6:3). Что касается сетки Дианы, то она в первом круге встретится с Сю Ван, а в случае победы во втором круге сразится с кем-то из чешек – или с Каролиной Муховой, или с Маркетой Вондроушовой.

Вообще, почти все россиянки оказались в верхней половине сетки. Сеяные во второй четверти – Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Екатерину во втором круге будет ждать китаянка – либо Юань Юэ, либо Синьюй Ван. Людмила начнёт турнир матчем с кем-то из квалификации, после чего может встретиться или с Софьей Кенин, или с Маккартни Кесслер. Кстати, из отборочных соревнований в основную сетку может выйти в том числе Камилла Рахимова – россиянка уже прошла во второй, финальный круг.

Единственной российской теннисисткой в нижней части сетки оказалась Вероника Кудерметова. В посев она не попала и в первом круге сыграет с Чжан Шуай, получившей уайлд-кард, а в случае победы над китаянкой встретится со второй ракеткой турнира – Жасмин Паолини. Конечно, это будет очень важный матч для Мирры и для Елены Рыбакиной – итальянка сейчас идёт в Чемпионской гонке восьмой, отставая от Андреевой чуть меньше чем на 200 очков и опережая Рыбакину на 200 с небольшим очков.

Мирра Андреева Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

В четвертьфинале Жасмин потенциально идёт на Белинду Бенчич (6), а Елена – на Клару Таусон (5). Ну а возможный полуфинал между Паолини и Рыбакиной может определить, кто из них поедет на Итоговый турнир. Нужно отметить, что на «пятисотник» в Токио Жасмин и Елена заявлены, а вот Мирра – нет. Конечно, она может получить уайлд-кард, если сочтёт необходимым, однако изначально участвовать в турнирах на той неделе россиянка не планировала. Что касается соревнований в Осаке, то сетки там ещё нет, и можно лишь отметить, что первой сеяной должна стать Наоми Осака.

В мужском туре на следующей неделе пройдут сразу три турнира ATP-250. Разумеется, топовые теннисисты на них и так не приехали бы, а тут ещё и конкуренция с Six Kings Slam, где шестеро приглашённых игроков только за участие получат по $ 1,5 млн каждый. Даниил Медведев и Хольгер Руне, игравшие в этом выставочном турнире год назад, на этот раз приглашены шейхами из Саудовской Аравии не были и отправились в Алма-Ату и Стокгольм соответственно. Медведев получил на соревнованиях в Казахстане второй номер посева, а первым номером там стал Карен Хачанов. Понятно, что россияне при этом оказались в разных половинах сетки. Даниил наверняка стартует только в четверг, 16 октября, поскольку ему ещё нужно прилететь из Шанхая и акклиматизироваться, а Карен может начать выступать и в среду.

В целом состав на турнире средний, что было ожидаемо – тем более ещё и Александр Бублик снялся почти сразу после поражения от Валантена Вашеро на старте «Мастерса» в Шанхае. Хачанова во втором круге (первый он, как и все топ-4 сеяных, пропускает) будет ждать либо Штруфф, либо Макдональд. По посеву в четвертьфинале Карен идёт на Муте, а в полуфинале – на Дардери. Также из сеяных игроков в верхней половине сетки расположился Михельсен.

Медведев стартует поединком с кем-то из австралийцев – Скулкейтом или Уолтоном. Дальше маячит встреча с Накашимой, посеянным пятым, ну а в полуфинале – с Коболли (3) или Диалло. Понятно, что сейчас Даниил вымотан после тяжёлых матчей в Пекине и Шанхае, но если он успеет отдохнуть и покажет хотя бы близкий к шанхайскому уровень тенниса, то пройти всех этих соперников ему более чем по силам.

В Стокгольме и Брюсселе россиян нет, что логично – те, кто хотел играть на этой неделе и попадал на турниры ATP по своему рейтингу, полетели в Казахстан. В Швецию вполне ожидаемо отправились скандинавы Руне (Дания) и Рууд (Норвегия), которые посеяны там под первым и вторым номерами. В Бельгии же топ-сеяными стали Музетти и Оже-Альяссим. Отдельные интересные матчи на этих турнирах могут состояться, но в целом, конечно, главные поединки на финишном отрезке сезона пройдут позже, на следующих неделях.