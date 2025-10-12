Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»

В воскресенье, 12 октября, в Китае завершились два больших теннисных турнира. Состав участников финала «Мастерса» в Шанхае наверняка шокировал тех, кто не следил за соревнованиями. Как в шаге от титула оказались Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро, 54-я и 204-я ракетки мира соответственно? Риндеркнеш на турнире одолел таких сильных соперников, как Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев. Россиянин потерпел поражение в полуфинале — 6:4, 2:6, 4:6.

Путь Вашеро выглядит ещё более невероятным. Монегаск даже в квалификацию не попал бы, если бы Лука Нарди не снялся до начала отбора. Валантен пробился в основную сетку, в которой обыграл, в частности, Александра Бублика, Хольгера Руне и Новака Джоковича, последнего — в полуфинале. И принялся готовиться к сражению за титул со своим двоюродным братом из Франции.

«Ни один человек на Земле не мог этого предсказать… Завтра мы постараемся повеселиться, как в 12 лет. И победителей будет двое. Проигравших не будет», — говорил Риндеркнеш после выхода в финал. Он, кстати, и считался фаворитом у экспертов — примерно 60 на 40. Однако титул всё же достался его сопернику.

Артур Риндеркнеш Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В первом сете преимущество было у Риндеркнеша, который на своей подаче не дарил сопернику брейк-пойнтов, а сам в третьем гейме взял его подачу, после чего удержал перевес и забрал партию — 6:4 за 41 минуту. Во втором сете долгое время никому не удавалось сделать брейк — даже брейк-пойнтов не было, — пока Вашеро в восьмом гейме не поддавил на приёме. Монегаск со второго брейк-пойнта взял подачу соперника и сравнял счёт по партиям — 6:3 за 40 минут.

В решающем сете Валантен также безупречно действовал на подаче, отдав лишь два очка за четыре гейма. Он начал партию с брейка, а затем почти в каждом гейме зарабатывал брейк-пойнты, однако Риндеркнеш держался. Тем не менее Артуру надо было отвечать своим брейком, чего он сделать не сумел. А в девятом гейме Вашеро ещё раз взял его подачу и победил — 4:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 12 минут.

Вашеро стал первым монегаском, завоевавшим титул на уровне ATP. Он оказался третьим квалифаером, выигравшим «Мастерс», — после Роберто Карретеро, взявшим титул в Гамбурге в 1996 году, и Алберта Портаса, завоевавшим тот же трофей пять лет спустя. Валантен выиграл «Мастерс» в ранге 204-й ракетки мира, и это самый низкорейтинговый чемпион в истории турниров данной категории. Предыдущее достижение принадлежало Борне Чоричу, чемпиону Цинциннати-2022. Хорват был тогда 152-м в рейтинге.

Кроме того, за всю предыдущую карьеру Вашеро заработал $ 594 077 призовых, а за эту неделю — почти вдвое больше, $ 1 124 380. Он взлетит на 40-е место в рейтинге ATP. Риндеркнеш как финалист турнира заработал $ 597 890 призовых.