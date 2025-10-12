«Концовки сезона обычно получаются хорошие». Карен Хачанов — о защите титула в Алма-Ате

Карен Хачанов — один из главных «лиц с обложки» на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Он и действующий чемпион, и первый номер посева нынешнего созыва. Поэтому к россиянину было повышенное внимание со стороны прессы перед началом матчей основной сетки соревнований. Карен ответил на вопросы зарубежных и казахских СМИ, а потом поговорил и с корреспондентом «Чемпионата».

— Карен, вы победили в Алма-Ате год назад. С каким мыслями и настроением вернулись сюда?

— Ну вообще да, я выиграл в прошлом году, так что у меня, конечно, осталось много хороших воспоминаний с прошлогоднего турнира. Здесь я всегда чувствую себя как дома. В прошлом году я уже говорил здесь, что у меня сейчас не осталось домашних турниров, так что этот турнир воспринимается немного как домашний. Я не очень хорошо выступил на китайских турнирах, так что после US Open я решил чуть продлить себе паузу, потренироваться, отдохнуть, и, поскольку у меня не было много матчей подряд, я решил — почему бы не сыграть? Я немного взволнован, ведь я хочу хорошо провести концовку сезона. Ну и кроме того, это хороший турнир сам по себе.

— Вы не первый раз приезжаете в Казахстан. Как вам видится развитие тенниса здесь?

— Казахстан, конечно, растёт. Я думаю, что это причина, почему они хотят развить популярность тенниса, да и всего спорта. Я помню, когда мы играли в Астане, один год это было даже как турнир ATP-500. И, я думаю, в этом причина, почему они решили переехать в Алма-Ату — чтобы немного расширить этот спектр болельщиков, вовлечённых в теннис. Считаю, что это отлично. В прошлом году после четвертьфиналов уже был полный стадион. А сейчас, как я слышал, уже после квалификации ожидаются заполненные трибуны.

— Даниил Медведев обидно проиграл в полуфинале Шанхая и наверняка в Алма-Ате будет очень заряженным на успех, ведь ему нужны очки. И если вдруг по сетке вы дойдёте до него, как вы будете с ним перед матчем договариваться? Кто кого пропустит?

— Сначала надо выйти в этот матч. И по сетке мы можем с ним встретиться только в финале. И поэтому, если так будет, я думаю, получится здорово. Причём не только для нас двоих, но и вообще для турнира и для всех болельщиков. Но, опять же, я не люблю забегать настолько вперёд. Конечно, ты всегда готовишься, стараешься сделать всё, что от тебя зависит. Однако иногда, как мы видим даже по Шанхаю, появляются какие-то вещи, когда не только идут не по плану, но и вообще, я бы сказал, возникают сюрпризы. Такое бывает в теннисе. Поэтому я бы просто сейчас фокусировался на каждом матче для начала. И, конечно же, желание есть сыграть как можно лучше, пройти как можно дальше и в итоге выиграть. Но, опять же, на каждый турнир, когда ты приезжаешь, есть такое желание. Однако, к сожалению, почему-то так не получается каждый турнир.

— До турнира в Алма-Ате вы были в Китае на серии турниров. В Шанхае была очень высокая влажность, из-за чего многие топы даже рано повылетали из сетки. Теперь вы приехали сюда. Расскажите про акклиматизацию — как проходит подготовка?

— Да, я достаточно рано вылетел из турнира в Шанхае. Я не напрямую сюда прилетел, а через Москву — побыл чуть-чуть дома, увидел семью, детей, отдохнул пару дней, а потом потренировался и вчера прилетел сюда в Алма-Ату. Так что я только начал акклиматизироваться и готовиться. Здесь же высота, а я помню это по прошлому году, что эти дни важны для того, чтобы прибиться к кортам, почувствовать их и уже входить в турнир.

— После двух поражений в Китае вам сейчас важно взять реванш именно здесь, чтобы перечеркнуть эти неудачи?

— Ну конечно, важно. И для динамики, и, можно сказать, для какой-то уверенности в себе. В любом случае, как я уже сказал, на каждом турнире, на который ты приезжаешь, ты, конечно, хочешь сыграть хорошо. Плюс в том турнире, в котором, ты знаешь, что у тебя был раньше успех. Но, опять же, я не хочу никакого дополнительного давления на себя накладывать. Главное — делать то, что от тебя зависит, то, что ты можешь контролировать. А дальше какой результат будет — увидим. Больше ничего. Тут тяжело что-либо добавлять или обещать. На данном этапе, конечно же, важно, чтобы у тебя были эти матчи подряд. Самое главное, чтобы набрать эту форму, которая была как раз всё лето. Потом я сделал паузу после US Open. Без соревнований, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, может быть, я чуть-чуть выпал из графика такого игрового. И вот сейчас мы уже находимся в октябре, в Алма-Ате.

— Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Гарета Бэйла?

— Я каждый раз слышу какие-то новые сравнения (смеётся). На кого же я ещё похож? Или это он похож на меня? Да, конечно, я знаю, что он много лет играл за мадридский «Реал», но, честно говоря, про него первый раз слышу от вас. То есть про то, что похож на каких-то актёров или спортсменов, я слышал, а про него – нет. Недавно, кстати, кто-то меня сравнил с Алькарасом. Тоже очень странно. Но хорошо, что не с Синнером. Почему? Потому что я как бы не рыжий. Я очень удивился, конечно, вдруг человек какую-то параллель проводит. Это всё? Весь ваш вопрос?

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— В прошлом году до турнира вы успели побывать на концерте Thirty Seconds to Mars, а что вы успели сейчас до турнира?

— Пока ничего не успел. Я вообще ждал, какие будут тут концерты, но вроде все уже прошли, а следующие будут чуть позже, когда я уеду, поэтому вроде не получится в этом году.

— Буквально полторы недели назад футбольный клуб «Кайрат» играл тут с мадридским «Реалом», который вы поддерживаете. Следили за матчем?

— Да. Конечно, я знаю. Хотел попасть, но видите, они слишком рано играли (улыбается). Я, конечно, не сумасшедший фанат, однако слежу за клубом «Реал» [Мадрид]. То есть не было такого, что в данном противостоянии я болел за «Кайрат», но, опять же, хотелось бы посмотреть вживую, однако видите как — не застал.

После этого Карен Хачанов ответил на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата»:

— У тебя после US Open не очень удачно пошли результаты в одиночке, но зато с Андреем Рублёвым вы здорово играли в паре. В Пекине вы дошли до финала, в Шанхае выиграли матч, однако потом вдруг снялись. Что там произошло? Как сейчас здоровье?

— Если честно, в Пекине из-за того, что в одиночке не пошло, у нас было время до Шанхая — неделя для того, чтобы просто тренироваться каждый день. Мы хотели играть, так что почему нет? И сражались с ним на полную. К сожалению, уступили в финале, хотя очень близкий был матч. В какой-то степени это была и дополнительная тренировка и именно ощущения эмоций на корте. Адреналин же всё равно присутствует, можно сказать. Хоть матч и в паре, но это всё равно настоящий матч, а не просто тренировка.

Ну а в Шанхае мы начали опять же с той же пары, а потом из-за того, что вдвоём неудачно сыграли в одиночке, уже ни ему, ни мне, к сожалению, не было смысла оставаться там только ради пары. Тем более когда ты знаешь, что у тебя впереди турниры. У него — UTS, у меня по плану был турнир в Алма-Ате, потом — Вена, Париж. То есть когда мы ставим всё это на весы, то оставаться в Шанхае ради пары уже не было смысла. Вот и всё.

— Как у тебя обычно происходит переход с харда на открытом воздухе на хард, который проводится в зале — где нет ветра, дождей, высокой влажности и всего того, что мешает?

— Сейчас и посмотрим. Ну а если говорить про прошлые годы, по идее, они были достаточно хорошие, успешные. Но, опять же, каждый раз всё равно получаются разные турниры, разные корты, разные моменты сезона, у тебя по-разному идёт пик формы. Поэтому это всё надо учитывать. Это правда, что концовки сезона у меня, наверное, получались хорошие, если мы берём статистику за предыдущие годы. Опять же, в Китае тоже мне всегда нравилось играть, однако в этом году я оба раза сыграл неудачно.

Поэтому иногда какие-то вещи не то чтобы переобдумываешь, а просто двигаешься дальше, делаешь выводы — что не так. Понимаешь, что надо поднять форму, поднять уровень, может быть, где-то что-то не сложилось. Ну а почему не сложилось? И всё — после этого готовишься к следующему. Поэтому, конечно же, турниры в зале мне всегда нравилось играть. Сейчас пошли первые дни, когда надо адаптироваться. Опять же, дальше вопрос, как ты войдёшь в турнир и какие у тебя матчи будут. То есть если ты сможешь преодолеть первый круг, второй, то ты начинаешь набирать эту форму, и эта динамика становится более позитивной.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

— Возвращаясь к твоему графику турниров. Ты же снялся с Ханчжоу, где был заявлен после US Open. Так повлиял матч второго круга, где ты обидно проиграл в пяти сетах? Что там произошло?

— Да нет, не в этом дело. Конечно, это было очень обидное поражение, где я вёл, был реально в хорошей форме. Но такой поединок сложился, что я его проиграл, ведя 2:0 по сетам. А до этого турнира я играл матч со Зверевым [в четвёртом круге «Мастерса» в Цинциннати], и у меня появилась боль в спине — уже третий раз за год. Дискомфорт. Это был знак того, что надо сделать паузу. Ты же не можешь себя до бесконечности давить, пушить. Конечно, можно так делать, но пока ты конкретно не сломаешься.

Поэтому мы обсудили с командой, что надо в любом случае делать какую-то паузу. Опять же, паузы бывают разные. А мы говорим о том, что она просто на неделю больше. Конечно, я же не брал паузу на полтора месяца. Однако какими-то турнирами пришлось жертвовать. Потому что я в рейтинге ATP вошёл в десятку, в Гонке стоял 12-м. То есть всё было неплохо, но надо было подкорректировать план, принимать решение. И из-за того, что появилось чуть больше времени, я поехал к своему доктору, чтобы провести терапию. Потому что надо было потом немного отдохнуть, переварить всё это, так сказать. И уже потом был тренировочный блок.

— Ты сказал про десятку, про Чемпионскую гонку. В теории у тебя ещё остаются шансы попасть на Итоговый. Держишь ли ты это в голове? Или ты это отмёл и уже не следишь за этим?

— Да нет. Конечно, слежу. Но тут вопрос всегда реально в игре. Больше всего — в ней. Если есть игра, есть уровень, то ты можешь рассчитывать на какие-то дальние стадии. Цели стоят, они остаются. Я это говорил. Я и в рейтинге вернулся в десятку и хотел закончить год в десятке плюс попробовать попасть на Итоговый «Мастерс». Конечно, в голове это есть. А дальше уже вопрос — насколько сильно ты себя этим загружаешь. Одно дело — цель, и ты к ней стараешься идти. А другое дело, когда ты с ума сходишь и не находишь себе места, потому что очень хочешь этого достичь.

Так что надо как-то этот баланс искать между тем, чтобы ставить цель, однако при этом на себя не оказывать дополнительное давление. Да, сейчас не очень удачные были последние турниры, но, опять же, теннис настолько уникален, что у тебя есть возможность каждую неделю это всё поменять. Ты понимаешь, в каком находишься состоянии, что тебе не хватает, из-за чего были какие-то такие близкие матчи, но получались поражения. Может, ты устал в общем — и морально, и физически, потому что ты много играл аж с грунта прямо вообще без перерыва до конца лета. То есть это ты тоже должен учитывать, что какой-то маленький спад всё равно будет в один момент.

— Все спортсмены – максималисты. Даниил Медведев после обидного поражения в Шанхае на эмоциях заявил, что если будет запасным на Итоговом, то вообще туда не поедет. Если вдруг тебе не удастся попасть в восьмёрку, а ты окажешься девятым или 10-м, для тебя это будет критично?

— Посмотрим. Давайте сначала я там окажусь, а потом уже будем решать. Как говорится, не дели шкуру…

— Вы же ровно год назад начали сотрудничать с Женей Донским как тренером. Как раз с турнира в Алма-Ате. Какое у тебя впечатление от этого сотрудничества? Что оно тебе дало?

— Мне кажется, всё только позитивно и всё хорошо, потому что то, что, в принципе, я хотел и преследовал, то и получаю, ведь он только закончил сам как игрок. Во-первых, он мой друг — очень хороший, близкий. Во-вторых, можно многие вещи с ним именно набивать, тренировать. В-третьих, у него, ну, хорошее понимание вообще тенниса и как бы моей игры, и то, где можно прибавлять, в каком направлении вообще смотреть именно в плане тенниса. Поэтому за этот год, если мы возьмём…

Да, были, конечно, какие-то турниры, можно сказать, неудачные, но это, знаете, как на рынке — волатильность всегда есть. Однако если брать в общем, то стабильность на хорошем уровне, хорошей игре, она была, и она есть. Именно если про стабильность мы говорим. В общем, если брать прямо на данный момент, сезон получается неплохой, даже хороший. А может быть ещё лучше. Вот и всё. Мы стремимся, чтобы он был ещё лучше. Каких-то целей я, так скажем, уже добился, а каких-то – ещё нет. Это всегда остаётся.

— Он же не только ваш друг, но и родственник. Эта близость помогает в вашем микроколлективе?

— Ну да, я же крестный у его ребёнка, он — у моего тоже. 100% это помогает. Даже если начать с того, что мы на одном языке говорим. Это особенно помогает, скажем так, в тяжёлые моменты, когда надо с кем-то поговорить, чтобы найти правильное направление, разобраться, что было не так, куда надо двигаться. Конечно, я думаю, что это только на пользу идёт.