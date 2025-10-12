«По уровню тенниса давно так не играл». Шевченко готовится выступить в Алма-Ате

На турнире Almaty Open, что естественно, повышенное внимание к теннисистам из Казахстана. Накануне начала первого круга пообщаться с журналистами пришёл Александр Шевченко, который только в прошлом году сменил российское гражданство на казахское. Александр ответил и на несколько вопросов «Чемпионата».

— Как складывается для вас сезон, особенно ближе к его завершению?

— Год был очень сложным. В начале случилась травма колена, и я набрал где-то 120 очков за четыре месяца. Были разговоры о том, нужна ли операция или нет, но мы как-то справились на инъекциях. Во второй половине сезона я играл гораздо лучше и набрал много очков. Я горд, потому что у меня были большие проблемы с коленом, однако я смог добиться нескольких хороших побед и уже хорошо играл в Чэнду.

— В первом круге здесь на турнире вы встречаетесь с сербом Ласло Джере. Как готовитесь к матчу?

— Я хорошо его знаю, он отличный парень. Я видел много его поединков. Он уже давно в туре, уже заработал хорошее имя. Я просто посмотрю ещё несколько его матчей на харде. Буду искать его слабые стороны, но главная задача — просто играть в свою игру. Если я смогу играть в свою игру, то смогу выиграть большинство встреч.

— С каким настроением вы приехали на турнир в Алма-Ату?

— Настроение очень хорошее. Здесь очень тепло встречают. Мне тут очень нравится. Я уже здесь играл в прошлом году. Невероятная атмосфера, очень много людей на турнире. Приятно видеть, как у нас развивается теннис в Казахстане. И приехал, если честно, пока в такой форме… потому что у меня была проблема с пальцем в Чэнду. Я еле доиграл там матч. Снялся с Пекина и в Шанхае не тренировался пять дней, вышел на корт сразу и разгромно проиграл. Но это было очевидно. И сейчас неделю не играл, однако последние три дня тренируюсь без боли, слава богу. И уже вроде как хорошо получается. Так что, я думаю, конечно, надо было бы лучше подготовиться, но что тут сделаешь. Я этот турнир не собираюсь пропускать, он очень важен для меня.

— Вы были 45-й ракеткой мира в своей лучшей форме. Сейчас, когда финал «Мастерса» в Шанхае разыграли 54-я и 204-я ракетки мира, не возникает мысли: на его месте мог бы быть я?

— Во-первых, теннис — это в какой-то мере везение, особенно если ты играешь на своих покрытиях — тех, которые тебе нравятся. У тебя, допустим, не тяжёлые сетки, удобные соперники, тогда ты можешь больше очков набрать. Но, если честно, я смотрю отличия моей игры, когда я выше стоял, и как я сейчас стою, и, честно, не сказать, что игра сильно отличается. Да, моментами, я понимаю, может быть, я неопытный был, однако я с головой летел в стенку, бил по каждому мячу. Сейчас так не получается, приходится чуть-чуть думать.

Александр Шевченко Фото: Buda Mendes/Getty Images

— Но вы сами чувствуете свой потолок?

— Нет, я считаю, что я могу быть игроком и топ-30, и топ-20 даже. Поэтому буду стараться. То, что так играют сейчас Вашеро и Риндеркнеш — это очень круто. Когда человек в рейтинге стоит 204-м, играл на «челленджерах», а теперь выиграл финал «Мастерса».

— Для молодых ребят, которые выбирают либо бокс, либо футбол, почему именно теннис?

— Я бы сказал, что футбол и бокс — тоже хорошо. Если именно сказать, почему теннис, то, во-первых, мне кажется, координация развивается, очень много всяких других полезных качеств, также кардио и всё подобное. И, мне кажется, если ребёнок занимается в группе — это очень весело. Можешь проводить время, отвлекаться, в том числе от каких-то дел в школе. Поэтому теннис на самом деле — очень полезный вид спорта. Ну, естественно, на профессиональном уровне это тяжко сказать, потому что очень много летаешь, очень много сам с собой находишься наедине, очень часто. Поэтому тяжёлый это спорт. Если честно, я бы своего ребёнка в теннис не отдал.

— А какой ваш любимый теннисист?

— Гаэль Монфис.

Также свои вопросы Александру Шевченко задал и корреспондент «Чемпионата»:

— Про турнир в Чэнду хочется уточнить. Эта травма появилась в последнем матче или же по ходу турнира вы с ней доигрывали?

— Очень странная травма пальца на ноге. Я просто проснулся утром перед полуфинальным поединком и не мог опереться на ногу, не мог выпрыгнуть нормально на подаче, не мог двигаться вправо-влево. Выпил много обезболивающих, но ничего не помогло. И да, она вылезла просто из ниоткуда. Пришлось с Пекина сняться из-за этого.

— Как вы себя ощущали в Чэнду до этого матча? У вас же были там хорошие победы, вы дошли до полуфинала.

— Я считаю, что там были очень хорошие победы, однако самое главное, я посмотрел свой уровень тенниса, когда я играл там. Это точно одна из лучших недель была вообще в карьере. У меня раньше были Базель, Метц, Роттердам. Но именно по уровню тенниса, я считаю, что давно так не играл. Ну, только если взять 2023 год, однако в 2025-м я так не играл. Так что было очень всё хорошо.

— Вы победили там Мпетчи Перрикара, который считается мастером подачи. Как таких игроков вообще обыгрывать, за счёт чего?

— За счёт концентрации. Нельзя выключаться с ним, потому что сумасшедшая подача. Ты понимаешь, что нельзя ему дарить мячи на своей подаче, иначе это всё может плачевно закончиться. Поэтому, естественно, нужно на большой концентрации с ним играть, не допускать каких-то глупых ошибок и всегда быть включённым. Принимал очень здорово, блоками, пару раз навылет даже принял его подачу со скоростью 220 км/ч. Поэтому, да, было очень хорошо.

— В этом году у вас были победы и над Монфисом, и над Вавринкой в Гштааде. Есть объяснение, как они в таком возрасте, ветеранском для тенниса, умудряются побеждать? И видите ли вы сами себя в таком же возрасте на корте?

— Честно, вообще никак. Это просто невозможно, потому что у меня уже травмы. Я не знаю, как они держатся на этом уровне, потому что, во-первых, оба просто супер, невероятные таланты. Один, я не понимаю, как он бегает так в 39 лет, в таких невероятных растяжках играет. Да, конечно, сейчас с возрастом у него вылезает больше травм. Но приятно, конечно, что у меня есть две победы над Монфисом, над Вавринкой тоже две победы, причём оба раза у него дома в Швейцарии выигрывал. Они легенды просто. Я не знаю, как это объяснить, почему они и как это делают. Наверное, из-за того, что очень высокий уровень тенниса у них. Монфис мне сказал ещё перед Чэнду, что следующий сезон будет для него последний, к сожалению.