«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате

Лидеры посева Almaty Open — 2025 Карен Хачанов и Даниил Медведев пока лишь готовятся вступить в борьбу. Они начнут выступления только со второго круга, и практически наверняка это будет четверг. А пока звёзды мирового тенниса провели богатый на события стартовый день соревнований. Они приняли участие в важном мероприятии — открытии нового теннисного центра в Алма-Ате. Об этом — в репортаже корреспондента «Чемпионата».

Новый теннисный центр «Алатау» — крупнейший в Алма-Ате. И его открытие совпало по срокам с проведением турнира ATP-250 Almaty Open. К тому же и располагается свежеиспечённый спортивный комплекс всего в 1,5 км от Almaty Arena — места проведения крупнейшего теннисного турнира в Казахстане. Грех было не воспользоваться таким совпадением, и руководители Федерации тенниса Казахстана пригласили на открытие ведущих теннисистов мира во главе с россиянами Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

В мероприятии принимали участие все руководители тенниса города, республики, мэр южной столицы (так ещё называют Алма-Ату), а также несколько участников турнира Almaty Open — 2025 — помимо Медведева и Хачанова, это были итальянец Флавио Коболли, а также казахстанские теннисисты — Бейбит Жукаев и Александр Шевченко. Для начала почётным гостям провели экскурсию по комплексу, который включает в себя 14 кортов — четыре хардовых в зале, шесть грунтовых на открытом воздухе и ещё четыре открытых харда. По ходу этой прогулки удалось перекинуться с Даниилом парой слов о том, как он успел освоиться на новом месте: «Я только вчера приехал, ещё не был на стадионе. Посмотрим, как пройдёт подготовка к турниру», — сообщил Медведев корреспонденту «Чемпионата».

А потом теннисисты разделились по четырём хардовым кортам в зале и провели мастер-класс для детворы, занимающейся в местной теннисной школе. Причём проходило это всё в шутливой манере. Даниил Медведев, ещё не тренировавшийся после прилёта из Шанхая в Алма-Ату, пробивал по мячу и даже постанывал, со своим фирменным юмором показывая, как ему тяжело отбивать удары юных спортсменов.

Когда же подходила очередь теннисистам меняться кортами и переходить к следующей группе детей, те кричали умоляюще: «Даниил! Даниил!» Он же в ответ с напускным отчаяниям молил организаторов: «Они меня не отпускают!»

Попрощавшись с детьми, сделав с ними совместные фото и раздав автографы, теннисисты вышли на улицу и приняли участие в посадке деревьев перед входом в новый теннисный центр. И тут вновь Даниил Медведев солировал по части юмора и шуток. На вопрос корреспондента «Чемпионата», как он ощущает себя в роли садовника, россиянин ответил: «По-моему, у Карена лучше получается. Но это объяснимо — у меня нет дома». И действительно, со своим пышным хвойным растением Хачанов, как и полагается первому номеру посева, справился раньше всех — деловито его закопал и полил.

Ну а затем теннисисты отправились на стадион и продолжили подготовку к турниру. В паузе между утренней и вечерней сессией на центральном корте вместе со своим наставником и другом Евгением Донским тренировку провёл Карен Хачанов.

После занятия на корте Евгений рассказал корреспонденту «Чемпионата» о впечатлениях после первых тренировок: «Алма-Ата — супертурнир для зала, даже скажу, что лучший. Мы сейчас, кстати, обсуждали этот вопрос с тренером француза Муте. И он вспоминал Марсель — его родной город — и сказал, что тот турнир с этим не сравнится. Поэтому большое спасибо организаторам. И что самое классное, здесь всё настроено на комфорт игрока».

Так прошёл один день в Алма-Ате для наших звёзд тенниса. Турнир ATP-250 в Алма-Ате завершится в воскресенье, 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».