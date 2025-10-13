Мирра — 7-я в гонке и близка к квалификации в Эр-Рияд. Рейтинговые расклады после Уханя

Борьба за путёвки на Итоговый чемпионат WTA подходит к своему завершению. Турнир, с прошлого года проходящий в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, стартует 1 ноября, так что в зачёт пойдут ещё две недели регулярных соревнований. На нынешней неделе состоятся WTA-500 в Нинбо (Китай) и WTA-250 в Осаке (Япония), а на следующей пройдут WTA-500 в Токио (Япония) и WTA-250 в Гуанчжоу. Свободных мест осталось два – первая пятёрка, а именно Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула, уже набрала достаточно очков, чтобы гарантированно быть в топ-7 к финишу основной части сезона, а Мэдисон Киз квалифицировалась как чемпионка одного из «Шлемов» в этом году (Australian Open), завершающая сезон внутри топ-20.

Елена Рыбакина Фото: Wang He/Getty Images

Претенденток на две вакантные позиции после турнира в Ухане осталось всего три: Мирра Андреева, Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Идущая в Чемпионской гонке 10-й Екатерина Александрова после поражений на старте Пекина и в третьем круге Уханя потеряла шансы квалифицироваться в качестве основной участницы, но, вполне вероятно, поедет в Эр-Рияд как одна из двух запасных. Давайте внимательнее изучим расклады, а также посмотрим на основной рейтинг – 52 недель.

У Андреевой сейчас 4319 очков. Кстати, почти половину из них (ровно 2000) она набрала в феврале и марте, выиграв подряд «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. В активе Паолини 4131 очко, а у Рыбакиной – 3913. Александрова набрала 3158 очков, но она сыграла уже 25 турниров в этом сезоне, а Паолини – только 18. Дело в том, что в зачёт идут как раз 18 результатов: с четырёх «Шлемов», шести из семи «тысячников», длящихся по полторы недели (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Торонто/Монреаль, Цинциннати и Пекин), как минимум одного недельного WTA-1000 (Доха, Дубай или Ухань), а также с семи лучших других турниров для каждой конкретной теннисистки по набранным очкам. Подробнее об этом регламенте можно почитать в другом нашем материале, ссылку на который вы найдёте после абзаца. Сейчас 18-й результат Екатерины – 108 очков за четвертьфинал Бад-Хомбурга, а 17-й – 120 за третий круг Уханя. Соответственно, даже если она выиграет и Нинбо, и Токио, то набранные там 1000 очков «вытеснят» эти 120 и 108 баллов, то есть обогнать Паолини уже никак не удастся.

У Мирры, кстати, с этим никаких проблем нет – она участвовала всего в 17 турнирах в нынешнем сезоне. Среди пропущенных есть обязательный «тысячник» в Цинциннати, где она не смогла сыграть из-за травмы, но один из этих турниров, как мы уже отмечали, пропустить как раз разрешается. При этом и заменить в рейтинге у Андреевой есть что – в Берлине она набрала всего одно очко, в Ухане – 10. Вот только непонятно, сыграет ли Мирра в Токио, если по итогам Нинбо вопрос с её квалификацией в Эр-Рияд не решится. Заявки на участие в этом японском турнире подавали и Паолини, и Рыбакина, и Александрова. Также там планируют выступить Джессика Пегула и напарница Андреевой Диана Шнайдер, вместе с которой Мирра уже квалифицировалась на Итоговый в парном разряде. У Андреевой же изначальным планом было закончить регулярную часть сезона в Нинбо, так что в Токио она сейчас может попасть лишь по уайлд-кард. Едва ли организаторы турнира откажут 18-летней звёздочке, если от её команды поступит соответствующий запрос, но узнаем всё ближе к концу этой недели.

Мирра Андреева Фото: Wang He/Getty Images

Жасмин, повторимся, сыграла ровно 18 турниров, включая командный United Cup (там она заработала 90 очков). Её худшие результаты, которые могут быть вытеснены выступлениями в Нинбо и Токио – одно очко в Берлине, как и у Мирры, и 10 в Монреале. В активе Елены 20 соревнований, и в зачёт сейчас не идут Майами (10) и Лондон или Берлин (по 108). Соответственно, в Нинбо и Токио Рыбакиной придётся «убирать» как раз 108 очков со второго из этих турниров, а также 150 за United Cup. Это означает, что по итогам китайского соревнования Елена не обгонит Мирру, даже если завоюет здесь титул – она сейчас отстаёт на 407 очков, а за вычетом 108 в Нинбо может добавить максимум 392. При этом Рыбакина и Паолини обе оказались в нижней половине сетки (Андреева с первым номером посева, конечно, наверху), так что кто-то из них точно вылетит не позже полуфинала, выход в который даёт 195 очков.

Последний момент, на который стоит обратить внимание, говоря о путёвках в Эр-Рияд – Мэдисон Киз нигде не играла после сенсационного поражения в первом круге US Open. Гипотетически можно ожидать, что американка снимется и с Итогового чемпионата, но закладываться на это точно не стоит. Однако понятно, что если Киз действительно не сыграет в Саудовской Аравии, то Андреевой и Паолини уже вообще ничего не придётся делать, чтобы квалифицироваться, а Рыбакина там даже не одной, а полутора ногами.

Положение в Чемпионской гонке WTA на 13 октября:

№ Теннисистка Очки турниров 18-й 17-й 1 Соболенко 10 000 15 - - 2 Швёнтек 8368 18 65 108 3 Гауфф 6574 17 - 1 4 Анисимова 5907 19 10 10 5 Пегула 5183 22 108 120 6 Киз 4449 15 - - 7 М. Андреева 4319 17 - 1 8 Паолини 4131 18 1 10 9 Рыбакина 3913 20 108 150 10 Александрова 3158 23 108 120

И после всех разговоров про Чемпионскую гонку давайте взглянем на основной рейтинг, по которому определяются посев на турнирах и право выступать на них. Первая ракетка мира – тоже лидер именно этого рейтинга, 52 недель. Несмотря на то что только что прошёл «тысячник» в Ухане, на котором играли все сильнейшие, внутри топ-10 произошло не слишком много изменений. Правда, заметно сократился разрыв между Ариной Соболенко и Игой Швёнтек. Теперь идущая второй полька отстаёт от белоруски на 1632 очка, а неделей раньше было 2457. Тут сложились сразу два фактора – и Ига немного прибавила, дойдя в Ухане до четвертьфинала (215 очков, а в прошлом году она пропустила этот турнир), и Арина впервые в карьере не победила в этом городе, уступив в полуфинале Джессике Пегуле (минус 610 очков). Но поскольку до Итогового чемпионата Швёнтек больше нигде выступать не планирует, а защищать там ей и Соболенко одинаковое количество очков (по 400), то Арина уже фактически гарантировала себе первую строчку по итогам сезона. Официально это произойдёт тогда, когда Иги точно не окажется в сетках Токио и Гуанчжоу. На Итоговом турнире, напомним, максимально можно набрать 1500 очков, то есть меньше, чем сейчас разделяет теннисисток.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 13 октября:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 400 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 8768.

3. Кори Гауфф (США) – 7873.

4. Аманда Анисимова (США) – 5924.

5 (+1). Джессика Пегула (США) – 5183.

6 (-1). Мирра Андреева (Россия) – 4643.

7. Мэдисон Киз (США) – 4449.

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4331.

9. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4113.

10 (+1). Екатерина Александрова (Россия) – 3158.

Джессика Пегула, собравшая отличный урожай в Китае – полуфинал Пекина и финал Уханя – вернулась в топ-5, вытеснив оттуда провалившуюся Мирру Андрееву, которая проиграла в Ухане уже на старте, а в Пекине перед этим вылетела в 1/8 финала. А другое изменение внутри десятки, и куда более позитивное для российских болельщиков – Екатерина Александрова дебютировала в топ-10! Чуть меньше чем за месяц до своего 31-го дня рождения (она родилась 15 ноября) Екатерина поднялась на 10-ю строчку. Именно в Пекине и Ухане она сыграла не лучшим образом, но в целом провела отличный для себя сезон, серьёзно прибавив под руководством Игоря Андреева, тренирующего её на протяжении этого года. Словом, дебют полностью заслуженный. Отметим также подъём Людмилы Самсоновой на две строчки, на 18-ю позицию. Опередила она в том числе Диану Шнайдер, которая теперь 19-я.