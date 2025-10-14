Россия без потерь в Нинбо: к Мирре и Александровой во 2-м круге присоединились ещё 3 наших

В середине октября в Нинбо, Китай, проходит турнир категории WTA-500, один из последних «пятисотников» в сезоне. Соревнование появилось в календаре в 2010 году, и поначалу это был «челленджер». С 2015 по 2022 год Нинбо отсутствовал в расписании, а в сезоне-2023 вернулся и получил статус WTA-250. Диана Шнайдер тогда дошла до финала и уступила Онс Жабер — 2:6, 1:6. То был первый титульный матч для Шнайдер на высшем уровне. Год назад Дарья Касаткина победила Мирру Андрееву — 6:0, 4:6, 6:4. Тогда это было российское дерби, а в начале текущего сезона Касаткина, напомним, сменила спортивное гражданство на австралийское.

В этот раз первыми сеяными в Нинбо стали Андреева-младшая, Жасмин Паолини, Елена Рыбакина и Екатерина Александрова. Турнирная сетка рассчитана на 28 участниц, поэтому первая четвёрка посева получила bye в стартовом круге.

Ещё три россиянки выступали в первом круге. Диана Шнайдер (7) стартовала на турнире в понедельник, 13 октября. Шнайдер, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, сражалась с китаянкой Ван Сиюй — 145-я ракетка мира получила уайлд-кард на домашний турнир. В предыдущие два сезона Ван Сиюй нанесла по одному поражению россиянке, последнее — на Олимпиаде в Париже (6:3, 6:1). В этот раз Диана наконец-то смогла одолеть неудобную соперницу.

Хотя поначалу не казалось, что Шнайдер сможет победить без потери сета. Особенно после того, как россиянка в первых трёх геймах взяла всего-навсего одно очко, дважды отдав подачу. Однако Диана отыграла один брейк, затем и второй, в 10-м гейме упустила сетбол на приёме, потом отыграла брейк-пойнт, а в 12-м, уже после длинной паузы из-за дождя, приняла на партию — 7:5 за 1 час 3 минуты чистого времени.

Во втором сете Шнайдер также сразу отдала подачу, но, как и в стартовой партии, неудача не помешала ей забрать партию. После 1:3 Диана взяла пять геймов подряд и победила. Подавая на матч, россиянка ушла с двойного брейк-пойнта и использовала третий матчбол — 7:5, 6:3 за 1 час 54 минуты чистого времени.

Во втором круге Шнайдер, прервавшая серию из трёх поражений (Сеул, Пекин и Ухань), сразится с победительницей встречи Маркета Вондроушова (Чехия, SR) — Каролина Мухова (Чехия).

31-й номер рейтинга WTA Вероника Кудерметова изначально должна была играть с Чжан Шуай (WC), 119-й ракеткой мира. Однако китаянка снялась незадолго до матча, и её место в сетке заняла лаки-лузер хорватка Антония Ружич, замыкающая топ-70.

В первом сете у Ружич не было ни одного брейк-пойнта на подаче Кудерметовой. Россиянка подавала с не самым высоким процентом попадания первой (56%), однако на первом мяче выиграла 12 очков из 15, то есть 80%. В третьем гейме Вероника добилась брейка, и небольшие трудности с удержанием преимущества у неё возникли разве что в восьмом гейме, когда соперница несколько раз выходила на «ровно». Однако Кудерметова устояла, а уже в следующем гейме приняла на сет — 6:3 за 41 минуту.

Во второй партии перевес Кудерметовой был ещё более явным, несмотря на то что однажды она всё же проиграла подачу. Остальные три своих гейма Вероника забрала под ноль, а на приёме во всех геймах имела брейк-пойнты, и в трёх случаях ей удалось взять подачу соперницы. После 1:3 Ружич уже не имела шансов спасти игру, и в восьмом гейме россиянка, закончившая встречу с девятью эйсами в активе, приняла на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 21 минуту.

Во втором круге Кудерметова сыграет с Жасмин Паолини, двукратной финалисткой турниров «Большого шлема».

18-я ракетка мира Людмила Самсонова (8) противостояла китаянке Ханьюй Го (Q), располагающейся в конце второй сотни. У обеих теннисисток были проблемы с подачей, но у китаянки они оказались критичнее. Правда, и Самсонова в первом сете только один свой гейм взяла чисто, то есть без брейк-пойнтов, а однажды даже упустила подачу и позволила сопернице сравнять счёт — 2:2. Однако после этого Людмила забрала четыре гейма подряд и, отыграв ещё два брейк-пойнта при подаче на партию, закрыла сет — 6:2 за 48 минут.

Во второй партии россиянка повела 3:0 с двумя брейками, но праздновать победу было рано. Го не сдалась и принялась сокращать отставание, отыграла два брейка, а потом вышла вперёд и могла даже выиграть пятый гейм подряд, однако при 4:3 упустила двойной брейк-пойнт, то есть скрытые сетболы. Самсонова сравняла счёт, в девятом гейме ещё раз взяла чужую подачу и вышла подавать на матч. Упустив три матчбола и отыграв брейк-пойнт, Людмила с четвёртой попытки всё-таки закончила встречу — 6:2, 6:4 за 1 час 55 минут. Однако подачу необходимо улучшать: 47% попадания первой и семь двойных ошибок (хотя и шесть эйсов) не те показатели, при которых можно рассчитывать далеко пройти по сетке.

Во втором круге Самсонова сразится с Маккартни Кесслер, разгромившей чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин (6:1, 6:0).

Таким образом, во втором круге Нинбо выступят пять россиянок: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Соперница Мирры Андреевой определится в противостоянии чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану и Чжу Линь.

А Екатерина Александрова в 1/8 финала сыграет с победительницей китайского дерби Юань Юэ (WC) — Ван Синьюй.

«Пятисотник» в Нинбо завершится 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».