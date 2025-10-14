«Даниил снова находит свой ритм». Австралиец знает, что Медведев будет нацелен на реванш

Турнир Almaty Open — 2025 постепенно набирает обороты. Некоторые матчи первого круга уже завершились и, в частности, стал известен первый соперник Даниила Медведева, который посеян тут под вторым номером и начнёт со второго круга. В напряжённой битве двух австралийцев Адам Уолтон в трёх сетах за 2,5 часа обыграл Тристана Скулкейта — 7:6, 6:7, 6:2. Причём Скулкейт наколотил 18 эйсов против 10 у Уолтона, больше было у него и активно выигранных мячей — 39 против 27. Но Адам сыграл стабильнее на своей подаче — отдал её лишь раз за весь матч, а сам сделал три брейка и победил.

Теперь в четверг Даниил Медведев начнёт борьбу на турнире матчем с Адамом Уолтоном. Любопытно, что теннисисты уже играли в этом году, и счёт личных встреч — не в пользу россиянина. Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати австралиец сенсационно выбил из сетки Даниила, добившись волевой победы — 6:7, 6:4, 6:1.

Медведев тогда жаловался на жару, он даже засунул голову в морозильную камеру. Однако главное, что тогда у россиянина был эмоциональный спад, который завершился по итогам неудачного US Open расставанием с тренерской бригадой во главе с многолетним наставником Жилем Сервара.

Сейчас с новой командой тренеров под руководством Томаса Юханссона у россиянина постепенно начали появляться результаты. Во время азиатской серии турниров он дошёл до полуфиналов на пятисотнике в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае. Правда, и там не обошлось без обидных срывов.

Тем не менее Даниил Медведев поднялся в Чемпионской гонке ATP на 15-е место и включился в борьбу за попадание на Итоговую восьмёрку в Турине, а значит, любые очки для него становятся на вес золота. Поэтому прямиком из Шанхая россиянин прилетел в Алма-Ату на турнир категории 250 и даже успел в понедельник принять участие в открытии нового теннисного центра «Алатау».

Здесь необходимо отметить, что в Алма-Ате тур не только переезжает с харда на открытых кортах в зал. Конечно, тут сразу появляются плюсы с отсутствием жары, влажности, неприятного ветра. Но нельзя забывать, что южная столица Казахстана расположена на высокогорье (около 800 м над уровнем моря). И у россиянина в подобных условиях не раз возникали проблемы. Например, в Мадриде у него шла из носа кровь. Так что некие опасения за здоровье теннисиста всё же есть.

Однако стартовый матч на турнире у Даниила Медведева состоится только в четверг, так что у него пока есть немного времени, чтобы подготовиться к соревнованиям, освоиться на местных кортах и разобрать игру ближайшего соперника. А Адам Уолтон тем временем был доволен стартом на турнире. Корреспонденту «Чемпионата» удалось задать австралийцу несколько вопросов.

— Адам, вы играли с Тристаном Скулкейтом много раз. Как сложился этот матч?

— Да. Он один из моих самых близких друзей в туре. Мы тренируемся вместе, проводим много времени вместе и стараемся планировать наш соревновательный график похожим, чтобы всегда путешествовать в компании друг друга. Конечно, поэтому часто играем друг с другом, а это всегда непросто. Это был уже наш восьмой матч. До этого я проиграл три последние встречи ему, поэтому было приятно сегодня победить. Особенно после того, как я вёл 1:0 по сетам и сделал брейк. Затем он отыгрался и забрал вторую партию. Мне пришлось прибавлять, чтобы в третьем сете получилось всё, как надо. Я очень хорошо подавал и рад победе.

— Что вы думаете про вашего следующего соперника Даниила Медведева? Вы с ним уже встречались и даже победили.

— Да, я играл с ним в этом году на «Мастерсе» в Цинциннати. Но в последнее время он показывает отличный теннис — полуфиналы в Пекине и Шанхае. Так что он определённо снова находит свой ритм. Я с нетерпением жду этого матча в четверг.

— Как вам обстановка на турнире?

— Я очень впечатлён. Отель отличный, условия просто потрясающие, и оба корта замечательные. Теннис в помещении для нас, австралийцев, немного необычен. Дома мы в него не так много играем. Но, думаю, многим австралийцам он действительно нравится. Так что да, нет причин, по которым мы не можем закончить год на высоком уровне.

Матч Даниила Медведева и Адама Уолтона состоится в четверг, 16 октября, а турнир Almaty Open — 2025 завершится в воскресенье, 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».