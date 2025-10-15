Каковы шансы Медведева, Рублёва и Хачанова на Итоговый? Расклады на ближайшие недели

Недавно мы разбирали расклады в женском рейтинге – прежде всего в борьбе за оставшиеся путёвки на Итоговый турнир – а сейчас посмотрим на ситуацию у мужчин. Мужской сезон завершается немного позже женского – Итоговый начнётся и закончится на неделю позже, финал будет 16 ноября, а потом ещё состоятся и решающие матчи Кубка Дэвиса. В женском туре финальные игры Кубка Билли Джин Кинг уже прошли – в этом году их провели в сентябре, после US Open. Все оставшиеся соревнования в ATP пройдут на харде в зале, и все, кроме Алма-Аты – в Европе. Пока что шансы попасть в финальную восьмёрку и выступить в Турине сохраняют 23 теннисиста, в том числе три россиянина: Андрей Рублёв (13-й в Чемпионской гонке), Даниил Медведев (15-й) и Карен Хачанов (17-й). Давайте изучим всё детальнее.

Сразу нужно отметить, что у мужчин в зачёт идёт на один турнир больше, чем у женщин – 19 против 18. Это мы говорим именно про Чемпионскую гонку в разрезе борьбы за Итоговый, а так те, кто эту борьбу успешно выигрывает, «расширяют» зачётную зону соответственно до 20 в ATP и 19 в WTA. Словом, очки за Итоговый чемпионат занимают дополнительный, бонусный слот и влияют уже на основной рейтинг (52 недель) на протяжении всего следующего года. 4 из 19 зачётных турниров – это, конечно, «Шлемы». Ещё восемь слотов занимают «Мастерсы» (все, кроме Монте-Карло). Оставшиеся семь слотов предназначены для лучших результатов на всех остальных турнирах: и в Монте-Карло, где за победу также полагается 1000 очков, как на любом другом «Мастерсе», и на ATP-500, ATP-250, United Cup, а также «челленджерах» и «фьючерсах». При этом сейчас в регламенте сделано послабление – раньше восемь обязательных «Мастерсов» могли не идти в зачёт только тем игрокам, которые не попадали в их основную сетку по своему рейтингу, а сейчас любой теннисист может заменить три худших результата на «Мастерсах» выступлениями на других соревнованиях, если сыграл больше семи необязательных турниров.

Теперь давайте изучать конкретные цифры и расклады. Хотя до старта Итогового чемпионата остаётся уже меньше месяца, официально квалифицировались туда лишь два игрока. Как говорится, фамилии слишком известны, чтобы их называть. Следом за триумфаторами всех «Шлемов» этого сезона в Турин отберётся Новак Джокович, которому сейчас не хватает всего 5 (!) очков до математического порога квалификации на данный момент. Скорее всего, уже по ходу турниров этой недели порог немного снизится вследствие поражений части претендентов на Турин, и легендарный серб в 18-й раз получит право сыграть на Итоговом турнире! Новак дебютировал там ещё в 2007-м, когда турнир назывался Tennis Masters Cup, и с тех пор пропустил его лишь дважды. В 2017 году он досрочно завершил сезон после Уимблдона из-за травмы локтя, в итоге оказавшись слишком низко в рейтинге для квалификации на Итоговый, а в прошлом сезоне отобрался, но играть не стал. 18-й раз будет с учётом прошлого года, а выступал Джокович на Итоговом, соответственно, 16 раз – и завоевал семь титулов.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Следом за Джоковичем, Синнером и Алькарасом в Гонке расположился Зверев. У Александра сейчас ровно на 300 очков меньше, чем у Новака, то есть ему на данный момент не хватает 305 баллов для квалификации. При этом идущий девятым Джек Дрейпер досрочно завершил сезон из-за травмы, а у занимающего десятую строчку Феликса Оже-Альяссима 2905 очков, в то время как у Зверева 4280. Учитывая, что до финиша Чемпионской гонки в Турин можно набрать максимум 1750 очков (а у того же Феликса при этом ещё вычтутся 50 и 55 баллов за худшие идущие в зачёт турниры), обогнать Зверева канадцу или кому-либо идущему ещё ниже практически нереально.

На этом оставим Джоковича и Зверева в покое и посмотрим на игроков, у которых меньше 4000 очков. Тейлор Фриц набрал 3835, Бен Шелтон – 3720. У Алекса де Минора 3545 очков, у Лоренцо Музетти – 3435. Как раз здесь, сразу после замыкающего топ-8 Музетти, случается резкий обрыв – его и Оже-Альяссима (Дрейпера выносим за скобки) разделяет больше 500 рейтинговых баллов. Более того, сам Феликс опережает идущего следом за ним Каспера Рууда ещё на 410 очков – у Каспера их 2495.

Андрей Рублёв Фото: Ishika Samant/Getty Images

И вот уже неподалёку от норвежского теннисиста располагаются все топовые российские игроки. Андрей Рублёв идёт в Гонке 13-м, набрав 2420 очков. Даниил Медведев после полуфинала Шанхая поднялся на 15-ю позицию с 2360 очками, а у Карена Хачанова 2220 баллов и 17-я строчка. Как мы уже отмечали, математические шансы попасть в топ-8 и поехать в Турин сохраняют 23 теннисиста, худшим из которых по набранным очкам сейчас является Лучано Дардери. У итальянца 1599 очков.

Вероятность квалификации кого-то из россиян более высока, но обогнать Музетти или другого игрока из первой восьмёрки им будет непросто. Если кто-то из топ-8 в итоге снимется с Турина, задача серьёзно упростится, но пока что явных предпосылок для этого нет. К слову, в последний раз на Итоговом чемпионате не было ни одного российского теннисиста ещё в 2018 году. В 2019-м там дебютировал Медведев, в 2020-м впервые квалифицировался и Рублёв – и с тех пор оба ни разу не пропускали этот турнир. Таким образом, Даниил сыграл на Итоговом шесть раз подряд, а Андрей – пять.

Даниил Медведев Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI/ТАСС

На этой неделе Хачанов и Медведев выступят в Алма-Ате, где они получили первый и второй номера посева соответственно. Оба проведут свои первые матчи в четверг, 16 октября, и дальше в случае побед будут играть до финала без дней отдыха. Что касается Рублёва, то он остался в Азии и участвует в выставочном турнире серии UTS в Гонконге, за который рейтинговые очки, конечно, не начисляются. На следующей неделе все трое заявились на «пятисотник» в Вену, предпочтя его параллельно идущему турниру аналогичной категории в Базеле, ну а на последующей неделе пройдёт «Мастерс» в Париже. Карен после этого ещё и в заявочном списке на ATP-250 в Афинах значится (этот турнир до нынешнего года проводился в Белграде и был «перевезён» в Грецию Новаком Джоковичем и его семьёй), но если перестать вылетать на ранних стадиях, что происходит с Хачановым после проблем со здоровьем в Цинциннати, то игра на всех этих соревнованиях подряд даст слишком большую нагрузку.

Давайте теперь изучим табличку с очками всех претендентов на Турин и их худшими результатами, которые могут быть заменены на ближайших турнирах. Это поможет более наглядно оценить расклады. Отметим, что в пунктах «19-й» и 18-й» значатся именно худшие баллы с тех соревнований, которые подлежат замене. Так, у Зверева это по 50 очков за Буэнос-Айрес и Акапулько. При этом на Уимблдоне он заработал всего 10 баллов, но их заменить невозможно, поскольку все «Шлемы» являются обязательными турнирами.

Положение в Чемпионской гонке ATP. Рейтинг на 13 октября:

№ +/- Теннисист Очки Турниров сыграно 19-й 18-й 3 +1 Джокович 4580 12 - - 4 -1 Зверев 4280 21 50 50 5 Фриц 3835 20 50 50 6 Шелтон 3720 20 0 10 7 де Минор 3545 20 10 55 8 Музетти 3435 17 - - 9 Дрейпер 2990 11 - - 10 Оже-Альяссим 2905 23 10 50 11 Рууд 2495 17 10 0 12 +2 Руне 2490 19 0 0 13 -1 Рублёв 2420 24 10 10 14 -1 Бублик 2380 25 10 25 15 +5 Медведев 2360 21 50 50 16 Давидович-Фокина 2230 23 10 25 17 -2 Хачанов 2220 20 0 10 18 +1 Легечка 2160 20 10 10 19 -2 Меншик 2140 21 10 30 20 -2 Пол 2100 14 50 50 21 Ф. Серундоло 1985 21 0 50 22 Коболли 1910 26 10 10 23 Дардери 1599 30 25 30

И теперь давайте взглянем на ситуацию в основном рейтинге. Янник Синнер потерял 950 очков, не защитив титул на «Мастерсе» в Шанхае (напомним, итальянец не доиграл матч 3-го круга с Таллоном Грикспором, снявшись в третьем сете из-за сильных судорог). По пока что неофициальной информации Синнер планирует пропустить парижский «Мастерс», сыграв лишь в Вене и на Итоговом турнире – а также в выставочных матчах Six Kings Slam на этой неделе. Если Янник действительно не полетит во Францию, то у него не остаётся даже теоретических шансов обогнать Карлоса Алькараса в этом сезоне. Синнеру нужно набрать на 2540 очков больше Алькараса до конца года, а в Вене и на Итоговом можно заработать максимум 2000 рейтинговых баллов. При этом сейчас разница между ними составляет 1340 очков, но Яннику ещё защищать 1500 на Итоговом чемпионате, а Карлосу – намного меньше, отсюда и такая сумма.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 13 октября:

По позициям в первой десятке произошла лишь одна перестановка – Лоренцо Музетти стал восьмым, опередив не играющего с US Open Джека Дрейпера. Хачанов остаётся десятым, но поскольку в Гонке он намного ниже, а сезон уже заканчивается, понятно, что сейчас Карену предстоит защищать много очков. Это 250 баллов за титул в Алма-Ате, 330 за финал Вены (проигранный как раз Дрейперу) и 400 за полуфинал Парижа.

Медведев благодаря выходу в полуфинал Шанхая рванул на четыре позиции вверх и стал 14-м. Конечно, это очень далеко от его лучших времён, но тенденция в последние недели явно положительная – как по результатам, так и по игре. Рублёв же потерял одну строчку как раз из-за того, что его обогнал Медведев, и теперь является 15-й ракеткой мира. Таким образом, в топ-15 сейчас сразу три российских игрока – хотя, конечно, хотелось бы видеть их всех в первой десятке, и желательно близко к лидирующим позициям. Однако это, скорее всего, задача уже на следующий сезон.