«Променял бы победу над Федерером на титул ATP-250». Откровенный Евгений Донской

Евгений Донской долго и успешно выступал в ATP-туре, был 65-й ракеткой мира, защищал цвета сборной России в Кубке Дэвиса. А в прошлом сезоне стремительно превратился из игрока в тренера топового игрока – Карена Хачанова. Вот уже ровно год Женя колесит по миру со своим другом Кареном — помог ему вернуться в топ-10 мирового рейтинга, а главное — снова обрести былую уверенность на корте. О том, как прошёл первый год их сотрудничества, корреспондент «Чемпионата» пообщался с Евгением Донским перед стартовым матчем Хачанова на турнире в Алма-Ате.

О чём расскажем:

Высокогорье

— Женя, с каким настроением вы приехали в Алма-Ату с Кареном Хачановым? Как себя чувствуете?

— После Шанхая, где такой достаточно быстрый турнир для нас получился, мы приехали домой, пару дней отдохнули и так перезарядились психологически, я бы сказал. После этого потренировались два дня в Москве достаточно усердно, интенсивно. Не могу сказать, что много дней получилось, но хотя бы два дня. И приехали сюда — постарались пораньше, чтобы подготовиться. Надеялись, что будем играть в среду, но один из наших возможных соперников [Маккензи Макдональд] прилетал только в понедельник. Он играл в финале «челленджера» в Китае. Поэтому его [матч первого круга], естественно, поставили на среду. Так что нам придётся играть в четверг, что, конечно, для нас не проблема. Просто, поскольку мы рано приехали, я думал, может, в среду сыграем, и дай бог, если хорошо бы сыграли, в четверг мы могли бы отдохнуть и ещё потренироваться. В целом сейчас конец сезона. Конечно, не могу сказать, что это можно сравнить с началом сезона или, может быть, даже с серединой, когда всё ещё сил много.

Но здесь мотивации достаточно, чтобы продолжать, как говорится, давить, давить, себя заставлять. Это я уже, конечно, про Карена. Он молодец в этом плане. Наверное, свежесть чуть-чуть не на самом высоком уровне, но он большой молодец в том плане, что перезаряжается, старается психологически, физически мы тоже стараемся держать его в форме. Так что сейчас будем работать, каждый день «степ-бай-степ», как говорится, день за днём.

— Как вам тут корты, вообще условия?

— Идеальный турнир. Алма-Ата — просто супертурнир для зала, даже скажу, что лучший. Мы сейчас, кстати, обсуждали этот вопрос с тренером Муте, тоже французом. И он вспоминал Марсель — его родной город — и сказал, что тот турнир с этим не сравнится. Поэтому большое спасибо организаторам. И что самое классное — здесь всё настроено на комфорт игрока. Думаю, и для всех это так — для тех же журналистов. Но я со своей стороны просто точно знаю, что для игроков сделано вообще максимально много. Это очень крутой турнир.

— Тут же высокогорье. Как вы к нему готовились? И похоже ли тут по обстановке, допустим, на Мадрид?

— Подготовиться, конечно, к высокогорью очень сложно, пока ты сюда не приехал и здесь уже не готовишься. То есть, по сути, можно сказать, что у нас сейчас эта подготовка к высокогорью только пошла. Хотя здесь, кстати, и не так много метров (по официальным данным, около 800 м. — Прим. «Чемпионата»). Но мы знали, что ожидать, были здесь в прошлом году. И было, конечно, не так просто. Мы, кстати, тогда играли с одними «подавалами», было очень сложно принять мяч, однако как-то справлялись. Поэтому сейчас тоже настраиваемся на непростой матч. Хотя у нас там, конечно, потенциально два разных соперника по стилю [Ян-Леннард Штруфф или Маккензи Макдональд]. Но в любом случае очень важно — это приём и, конечно, держать свою подачу.

Так что, в принципе, всё и так понятно. Нужно просто «прибиться», и для этого нужно время. А с высокогорьем такая интересная история. Иногда бывает так, что в первый день приезжаешь, ожидаешь, что тебе сейчас будет тяжело чувствовать мяч. И ты его вдруг сразу чувствуешь, потому что у тебя были эти ожидания, ты такой: «Окей». И контролируешь. И на следующий день думаешь: «О, классно! Я же вчера чувствовал». Вот мы даже с Кареном это обсуждали. А второй день начинаешь, как будто ты свободно играешь, как будто на обычном корте, не на высокогорье. И вот тут мяч как раз начинает улетать. Это очень прикольно. Я говорю: «Так, давай обратно. Как будто это первый день. Мы ожидаем, что будет тяжело контролировать мяч». И в понедельник во время второй тренировки как раз мы пытались всё это поймать. Так что невозможно подготовиться на 100%. Это надо приезжать сюда, наверное, за 10 дней тогда. А так мы делаем просто всё возможное. По-другому никак.

Год сотрудничества

— Как раз год назад вы начали сотрудничество с Кареном. Это был ваш первый совместный турнир. Что за это время ты как тренер узнал такого, что тогда не ожидал? Какие-то такие детали, которые как игрок со стороны видел по-другому?

— Да, есть, например, такое интересное замечание. Я точно заметил за собой такое… Это, конечно, больше не про теннис, а про психологическую какую-то историю. Мне тяжелее смотреть, я даже ещё больше нервничаю, чем когда играл сам. То есть, наверное, потому что, когда ты играешь, то хоть что-то контролировать можешь. А здесь ничего не контролируешь, ты так хочешь, чтобы всё у него сложилось! Помню эти матчи на Уимблдоне. У меня реально, вот без шуток, просто бешено болела голова. После этих безумных пятисетовых матчей с Боржешем, с этим Мотизуки. Эти матчи меня просто убивали. Мне там даже некоторые говорили: «Глоток вина хотя бы сделай — может, тебе поможет». А я просто вообще не пью и думаю: «Блин, может, и правда начать ради такого случая?» Это шутка, конечно. А если серьёзно, то прям очень сильно болела голова. Вот этого я не ожидал, честно, как тренер.

А с точки зрения самой специфики тренерской работы удивляют некоторые моменты, которые мне почему-то казалось, что на таком уровне не придётся подсказывать. Там, допустим, про выход к сетке иногда. Я думал, что, наоборот, сейчас буду смотреть и в каком-то плане даже учиться… Хотя так и есть: я учусь — у тренера, у того же Ведрана [Мартича — давнего наставника Карена Хачанова], у Педро, нашего испанца. Получается, меня чуть-чуть удивило, что всё равно тут идёт примерно та же работа, но на другом уровне, естественно.

У меня, конечно, уровень был пониже, однако я помню, что мне примерно так же нужно было концентрироваться на каких-то таких же вещах. Конечно, каждый игрок разный. Для Карена важны подача, агрессивный теннис в целом. А для меня, может быть, где-то надо было прибавлять больше в движении, чтобы можно было защищаться. Так что этот момент меня удивил, даже немножко интересно стало.

А про нервы. Меня самого удивило, что я очень сильно переживаю за эти матчи. И даже Ведран мне сказал, что придётся научиться попроще к этому относиться, а то так долго не проживешь.

— Это, наверное, в какой-то мере похоже на фанатство? Когда человек болеет за любимого спортсмена или команду?

— Не знаю. У меня такого просто не бывало раньше, когда я просто опустошён максимально, у меня не оставалось ничего. Мне приходилось ходить в тренажёрку, чтобы как-то отвлечься после такого матча. Но, опять же, я не жалуюсь. Просто рассказываю, что для меня это было удивлением. Так сейчас быстро не вспомню ещё что-то. Наверное, я что-то пытался привнести своё, и в каком-то плане, наверное, это удаётся. Мне кажется, в каком-то плане, может, даже что-то работает. Так что дай бог будем дальше совершенствоваться, причём оба.

— У тебя ещё есть другой опыт — комментирования. Ты смотрел подробно матчи, разбирал эпизоды. И эти навыки из комментаторской работы тебе в тренерстве сейчас помогают?

— Кстати, да. Это можно отнести и к предыдущему вопросу. Прямо сейчас, когда мне нужно для кого-то разложить игрока, я как будто бы стал чуть больше видеть и, наверное, больше бы мог увидеть для себя. То есть, если я раньше сам для себя разбирал игрока, чтобы на следующий день с ним играть, у меня как-то было всё более поверхностно. Здесь я прям чувствую, что могу чуть глубже к этому подойти. Я не знаю, почему так произошло. Может быть, просто пришёл этот опыт какой-то. Потому что иногда, когда играл уже на «челленджерах» или даже на уровне ATP, я уже встречался с этим игроком и шёл от своих инстинктивных каких-то моментов, от интуиции, наверное. Образно: я помню, что у него слева похуже – и давай ему туда давить. А здесь всё равно к каждому матчу подходишь на 100%. Ты хочешь сделать свою работу максимально хорошо. И поэтому видишь много других вещей в других игроках. Это очень интересно. Я, допустим, сейчас в Карене вижу много того, что, наверное, мне бы как игроку против него помогло очень сильно.

То есть я его тренирую и знаю, что ему нравится или не нравится. И я знаю, что если мы с ним играем розыгрыш, то чувствую, что могу создать ему проблему. Прямо такая возникает цель — специально в это слабое место давить, чтобы он это в каком-то плане тренировал. И это тоже интересно. Когда играл с ним [во время карьеры], у меня этого вообще не было. Я даже не видел этого всего, не то что сейчас, когда начал его разбирать. Ну и, конечно, сейчас его же вижу гораздо чаще. Так что вот такая интересная вещь.

Евгений Донской Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Тогда обратный вопрос. При комментировании матча, когда подробно разбираешь для болельщиков какой-то эпизод, не говоришь ли себе «стоп!», чтобы не проговориться по каким-то тонким моментам? Чтобы не выдать какие-то тренерские хитрости, фишечки?

— Ну, наверное, когда говорю про других, то придерживаю себя не сильно. К тому же у меня нет такого, что я где-то какой-то делаю развёрнутый анализ. Этим другие ребята занимаются на другом проекте. То, что мы делаем – просто смотрим какой-нибудь конкретный эпизод или подборку — хайлайт, ну и объясняем, почему кто-то туда-то сыграл. А вот если бы это был полный разбор, то, наверное, я бы точно что-то не договаривал, потому что тут такая даже субординация, наверное, как тренера и игрока. Причём я тут даже говорю не про Карена, а вообще про всех других. А в целом, когда смотрю матчи или мы в эфире это обсуждаем, там пытаюсь быть полностью откровенным, говорить всё, что чувствую, всё, что вижу, всё, что думаю. Это тоже помогает очень хорошо. Я теперь даже больше в теннисе. Когда Карен куда-то уезжает без меня на турнир, я всё равно остаюсь в теннисе. Просматриваю матчи, смотрю наших ребят. Раньше просто смотрел, чисто для себя. А сейчас смотрю и пытаюсь разобраться: А почему? А как? Вот тут Даня Медведев. А как там Андрей Рублёв? Это очень интересно.

Короткая скамейка у российских мужчин

— Кстати, на каком-то этапе твоей карьеры игрока тебе примерно по такой же схеме помогал в качестве тренера Андрей Кузнецов — твой друг и товарищ по сборной России. Как у него сейчас дела? Поддерживаете с ним связь?

— Ой, да! Мы с ним очень хорошо дружим, у него всё отлично, он живёт в Марбелье, они вдвоем с Дашей воспитывают двух прекрасных детей. Для одного из них я являюсь крёстным — Данька́. Они вообще суперклассные ребята, ну а с такими родителями по-другому не может быть. Он с кем-то уже работает там в Марбелье, но, честно, не могу сказать — с кем. Думаю, это легче с ним самим связаться. Да, он поработал с Ромой [Сафиуллиным], они уже расстались, и с тех пор он пока в Марбелье. Я думаю, что он прекрасно себя чувствует, в том смысле, что сейчас с семьёй.

Андрей Кузнецов Фото: Adam Pretty/Getty Images

— Сейчас в российском мужском теннисе трое парней держатся в топ-20 — Карен, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. А дальше очень далеко, уже за границей первой сотни Роман Сафиуллин, потом – ещё пропасть. Илья Симакин — пятая ракетка России, сейчас идёт 256-м в мире.

— Да? А Качмазов упал?

— Они все упали. Есть у тебя объяснение, что происходит?

— Это грустно как-то, но здесь долго можно разговаривать. Может быть, что-то с системой не так? Потому что у нас как было, так и осталось, что пытаются все… Я не буду сейчас, конечно, говорить, что там кто-то помогает или не помогает. Как бы есть какая-то помощь, она идёт, но часто встречаются ребята с тем, что они просто не особо знают, что им делать. И это меня немножечко расстраивает и даже пугает. Взять, например, Петю Бар-Бирюкова, других ребят. Если у них нет своих финансов, то им тяжело. У них нет какого-то такого наставника хотя бы, чтобы просто направить: что делать, какие турниры играть. Сейчас они уже сами взрослые, наверное, сами всё понимают, но уже прошли через такое количество ошибок, через которые и я проходил. И почему-то не настроена система, и ошибки повторяются. Это не очень здорово. Что, кстати, сейчас результаты и показывают.

На самом деле, ничего весёлого в этом нет, потому что мы сейчас смотрим на этих троих. А если они закончат через три-пять-семь лет?.. Но замечу, что каждый раз такой разговор идёт, и каждый раз кто-то вдруг бац – и появляется. Дай бог, чтобы появился опять. В этом плане в Казахстане неплохо всё настроено. Хотя, с другой стороны, тоже не все же прям игроки у них в топ-100. Но видно, что центры многие открываются именно национальные. И даже сейчас ребята на открытие ездили, и там такие центры! И у детишек появляется шанс. Хотя, в принципе, это надо глубоко разбирать.

— Ты следишь за этими ребятами, фамилии которых мы называли, — Ильёй Симакиным, Петром Бар-Бирюковым? Где-нибудь с ними пересекаешься?

— А я с ним играл как раз — с Петей Бар-Бирюковым. Один раз с ним встречался [на «челленджере» в Астане в 2024 году]. Мне кажется, он проиграл тогда только из-за того, что думал: «Так, ну вряд ли я выиграю у Донского». Он с квала тогда в основу вышел. Я вообще не понял, как с такой подачей можно стоять 500-600-м. Левша, вот такая вот машина огромная. Очень здорово подаёт. Я выиграл тогда чисто на моральных-волевых, с одним брейком за весь матч. В общем, мне тогда ещё показалось, что этот парень может очень прилично играть, если его поставить, как говорится, на путь истинный. В том смысле, что какой-то человек у него есть, чтобы система тренировок какая-то была налажена. Чтобы был налажен процесс усовершенствования тех его уже хороших вещей, которые приносят ему успех. То есть это подача, выход к сетке, первые удары. Потому что он высокий, он не будет много бегать.

Я, к сожалению, Илью ни разу не видел в действии, не видел, как он играет. Вообще, видел его на турнирах, потому что сам был на них, но у меня не было времени смотреть ребят. Однако я слышал от моих друзей, что он очень хороший в этом плане, дисциплинированный, перспективный парень. Больше про него не могу ничего такого сказать, только по слухам.

Ещё тоже Алибек Качмазов. Для меня Алибек прям очень-очень хорошо играет, и у него есть все возможности. У него немножечко, наверное, голова должна встать на место. Не в том смысле, что у него плохая голова, как у нас у всех. То есть ему нужно всё вместе собрать, чтобы он поверил в то, что он хорош. Потому что удары у него прекрасные с обеих сторон. И посмотришь на других каких-нибудь из топ-100, да даже из топ-50 — они ничем не лучше в этом плане. То есть, значит, должны работать какие-то решающие моменты. Хотя у Алибека, не знаю, как сейчас, года два-три назад, когда я ещё играл, была неплохо настроена система, по сравнению с другими. У него были тренер и тренер по фитнесу. Они ездили по турнирам, он набирал очки, вошёл в топ-170. Дай бог просто травм не будет, и я думаю, что всё у него должно быть нормально в будущем. Просто нужно как-то целенаправленно, хотя бы стабильно идти в процессе тренировочном.

— А не было у вас такой идеи с Кареном — позвать на предсезонный сбор какого-то такого парня? Как раз я Илью Симакина спрашивал только что. Он ответил, что никто его никогда не приглашал, хотя он бы хотел.

— А мы Макса Жукова приглашали в своё время. Сейчас у нас другая фишка — просто не мы решали. Тоже юниор, но не русский. Не то что мы пытаемся ему помочь, а в том плане, что это агентская история. Это не Карен его выбирал. Мы то как раз хотели снова Макса Жукова позвать, потому что с ним вот прямо сейчас занимались на «Спартаке», и он очень здорово играл.

В целом здесь фишка в чём? Я бы сам попытался, может быть, в какой-то момент кого-то найти, если бы им было это интересно. Но они же тоже где-то по разным местам все — в Москве же мало кто тренируется. Во всяком случае, мне так кажется.

Карен Хачанов Фото: Sarah Stier/Getty Images

— Наверное, да. Илья Симакин в Татарстане занимается, Марат Шарипов — в Европе.

— Марат вообще офигенный. Он мне очень нравится. Он же во Франции?

— Да. Он был и в Сербии, и в Хорватии.

— Да. Марат очень крутой, у него перспектива тоже супер. Мне он очень нравится. Господи, у него же всё так чисто получается. Столько силы, мощи природной. И вот его я хорошо знаю, кстати, даже лучше всех остальных. Я видел его на «челленджере», мне очень понравилось, как он играет. И я ему желаю всего самого лучшего. Но у него вроде всё тоже нормально — есть свой клуб, свой тренер. Он идёт к цели, как говорится. Нужно только время, поэтому дай бог. Ну, по сути, как и у нас всех. Жалко только, что это всё не в России.

Доминирование Синнера и Алькараса

— Сейчас два сезона подряд все «Шлемы» делили между собой только два теннисиста — Синнер и Алькарас. Это фантастический результат, конечно, учитывая, что они их делили оба года поровну. Чем они так берут и что нужно сделать, чтобы в конкретном матче, в конкретный день кого-то из них обыграть?

— С Синнером мы много раз тренировались. Я не видел ни одного его матча с Кареном, потому что мы в этом сезоне против него не играли, если не ошибаюсь. Но в любом случае меня на них не было точно. А вот с Алькарасом играли в Риме. Я был на том матче, и там мы 5:7 в третьем сете проиграли. Ну, в смысле Карен проиграл. И я как сейчас помню, что, в принципе, абсолютно равная игра. Не лучший матч, конечно, показал Карлос, но у нас был шанс дотянуть. И вот мне запомнилось, что в решающий момент Алькарас как будто другую скорость включил. И я вижу, что Карену очень тяжело стало. Он всё принимал, начал слишком интенсивно играть. И причём было всё ровно. Счёт 5:6, и тут бац — брейк — 5:7, и всё. То есть он сразу закрыл матч. Вот эта разница приличная. То есть я понимал, что Карен, ну при всём уважении, уже, наверное, не мог прибавить, то есть играл на пределе, а этот ещё мог – бах! И на ещё одну ступеньку подняться.

В целом скорости и передвижение по корту невероятные. Причём оно такое разное. Даня, допустим, тоже круто двигается на корте. Но оно [движение] у них такое, я бы сказал, взрывное, очень резкое. Быстрый подход к мячу, быстрый выход из удара. Это очень круто. Вот в этом разница. Причём я изучал, смотрел тренировки на траве. А на траве это ещё больше видно. Потому что всем на траве сложно двигаться. А они там ещё и подъезжают, им ещё это круче, им это ещё легче, ещё большее преимущество получают перед другими.

Ну и вообще, в целом скорость игры другая, не только по подходу к мячу и движениям, а именно скорость игры. Мы с Синнером тренировались в Дубае, и я прям почувствовал тогда большую разницу. С тех пор мы тоже начали стараться это улучшить. Если он видит какой-то мяч, не то чтобы суперлёгкий, но чуть-чуть короче, он сразу открывает корт. Прямо мгновенно бежит куда-то.

Я не говорю про мягкие мячи. Допустим, можно в длину играть, откуда сложно будет открыть корт. А иногда просто чуть короче, и тогда ты сразу хоп – и уже можешь его открыть. Или справа или слева сыграть. Я понимаю, что нам это было тогда сложнее сделать. Как будто мы продолжали туда же играть и Синнеру не создавали никаких проблем. Вот в этом я разницу увидел, допустим, у Синнера.

А у Алькараса в целом мне нравится его вариативность. Она просто невероятная. У него там идеальное всё. Он двигается намного быстрее, к сетке выходит даже ещё быстрее. Если даже заставить какого-то игрока, там Андрея, или Даню, или Карена, выходить к сетке, они не могут с такой скоростью выйти к ней, а он выходит. К тому же он не такой большой — ему это проще. Двигается он здорово. То есть у Алькараса есть скорость передвижения и невероятная вариативность. Что он к сетке выходит, что он укорачивает, что он справа играет, что слева.

У него с подачей раньше были проблемы, но они с командой, как я понимаю, попытались это всё подправить. Я точно знаю, что они над этим работали, и результат налицо, как говорится.

Карлос Алькарас Фото: Koji Watanabe/Getty Images

— Некоторые игроки говорят, что корты на крупных турнирах специально замедляют, чтобы Алькарас и Синнер хорошо себя чувствовали. Грубо говоря, стелют корты под них.

— Я же уже не игрок. Так же? А когда об этом говорит представитель топ-5, наверное, он имеет право так говорить. Ведь он там играет. В этом вопросе я не советчик и не судья, но, как мне кажется, это немножечко неправда. Да, есть момент, что замедляют игру, однако не для кого-то конкретного, а для зрелищности. Я слышал такую мысль, что ATP пытается сделать, чтобы не было вот этого — «подача-приём, подача-аут, эйс, эйс, подача-удар, подача». Это стало менее интересно. Хотя грунт тоже же был всегда. Да? Там уж точно он был одинаковый, он не замедляет, не убыстряет. Но если вы хотите моё мнение: я не считаю, что здесь что-то делается ради Алькараса и Синнера. В моменте на конкретном турнире у них, конечно, есть приоритеты.

Сейчас расскажу историю. Приезжаю на корты в Австралии и говорю — я капитан сборной России в ATP Cup, мне надо записаться на тренировку. И девочка-распорядитель отвечает: «Все корты заняты». Но я же ответственный капитан, обратился за два дня до тренировки, хотя вообще обычно надо записываться за сутки. А в тот момент Даня Медведев, кажется, вообще первый стоял в мире. Я такой: «Ну мне надо для Медведева и Рублёва». Она мне моментально в ответ: «А какой корт вы хотите на выбор? Какое вам нужно время?» То есть вы понимаете? Если бы я брал корт для фамилий Донской и Карацев, при всём моём уважении к Аслану, он вообще невероятно крутой игрок, был бы вот такой ответ, а Медведев и Австралия — это серьёзно.

То есть все эти приоритеты существуют, не буду обманывать. И, в принципе, на каждом турнире первый сеяный, наверное, какой-то приоритет имеет или какая-то своя местная звезда тоже имеет. И понятное дело, он будет тренироваться тогда, когда захочет. Они оставляют эти окна. Но чтобы в условном Шанхае они сидели и думали, как в следующем году им надо замедлить корт, чтобы Синнер и Алькарас сыграли в финале, наверняка такого нет. Может, что-то и делают, но не для конкретных двух людей.

Победа над Федерером

— Вроде бы и раньше такое было, что корты «настраивали» под звёзд тенниса. Ты такое замечал, когда сам играл?

— Я слышал, но только слышал. Мне игрок один рассказывал, что он потренировался ещё перед турниром с Надалем на «Шатрье» — на центральном корте «Ролан Гаррос». И Рафа, уходя с корта, обронил: «Что-то он какой-то слишком медленный, много грунта». А чем больше грунта, тем медленнее и ниже отскок. То есть корт замедляется. Но Рафа не такой человек, чтобы прям требовать — сделайте медленно или сделайте быстро. Он просто обронил фразу. И этот игрок говорит, что всю ночь потом убирали грунт, стирали. И он говорит: я на следующий день туда прихожу, а там просто вообще нет грунта. И мяч скачет, как на бетоне. Осталась одна бетонная подушка. Не уверен, что это правда. Назовём это историей. То есть всегда так было, что организаторы хотят, чтобы у них играли звёзды. Но я почему-то не верю, что они замедляют корты только для того, чтобы Синнер с Алькарасом хорошо играли.

— У тебя в карьере была победа над Федерером. Вспоминаешь о ней? И что она тебе дала в карьере — и игрока, и тренера?

— Если как тренера, не думаю, что она мне что-то дала. Я о ней не вспоминаю почти никогда, кроме того, когда кто-то о ней вспоминает и спрашивает меня. Мне кажется, я даже не пересматривал тот матч, лишь пару раз мне кто-то показывал. У меня сын очень любит смотреть теннис, и что-то мама ему сказала: «Так ты папу посмотри». Ну вот они включили тогда, и я вспоминал.

Иногда на корте мы с Кареном, допустим, тренируемся, встречаемся с ребятами, и они такие смеются — говорят, ты единственный среди нас на корте, у кого положительный баланс с Федерером. Карен же его не обыгрывал (0-1 по личным встречам. — Прим.«Чемпионата»). Так что только в таком плане вспоминается. Я никогда сам об этом не вспоминаю, если честно. Из серии: «Так, следующий вопрос». Так что в тренерской истории это никак не помогает, а как игрока, наверное, единственное, чем меня запомнили.

Хорошо это или плохо, я не знаю. Но было бы, наверное, хуже, если бы ещё и победы такой не было. А вот если бы мне сказали, поменял бы я её на победу на каком-нибудь турнире АТР-250… Интересно. Наверное, да. Ну, опять же, смотря на каком. Я бы, наверное, выбрал. Не какую-нибудь Софию — она мне вряд ли была бы интересна. И не какие-нибудь мелкие в Латинской Америке. А вот Доху выиграть было бы, конечно, круто. Там, где играли Джокович, Надаль. Если так подумать, я очень хотел выиграть титул ATP. Очень хотел. И, наверное, я бы променял, ту победу на него. В принципе, тут недолго думать.

— Сейчас в теннисе двоевластие. Синнер и Алькарас доминируют. Хорошо это для тенниса или нет? У них разные стили, они конкурируют, поочерёдно побеждают. Однако остальные ребята… Тоже есть классные, конечно, но…

— Да нет. Они сами всё понимают, что далеко. Ну, не то чтобы совсем далеко, а чуть другой уровень. Что это для тенниса? Не знаю. В принципе, так всегда же, наверное, было. Была «Большая тройка». Плохо это было для тенниса? Я такого не скажу. А, допустим, у девчонок такое было. После Серены, в принципе, то та выиграет, то другая. Все подряд. Хорошо это для них?

Честно, я не знаю, хорошо это для тенниса или нет. Наверное, для турниров это достаточно неплохо. Все хотят этого финала — Синнер — Алькарас, потому что вроде как самые сильные играют. С другой стороны, билеты же заранее все купили на матч. Вряд ли все массово их будут сдавать.

Хотя трансляции, наверное, все будут смотреть. Короче, для популяризации, с фанатской точки зрения прикольно, что на US Open финал — Алькарас — Синнер. Потому что сразу права покупают, сразу по телеку это чаще транслируют. А если бы играли Вашеро и Риндеркнеш, все бы, наверное, переключили. Я имею в виду, те, кто не фанаты. Я уверен, что есть какая-то аудитория, которая надеется именно на такой звёздный финал «Большого шлема». А если другой состав финала, они бы и не стали смотреть.

Братский финал в Шанхае

— Чем ты объяснишь, что такой был финал только что на «Мастерсе» в Шанхае? Двоюродные братья встретились в решающем матче. Один не входил в топ-200, пробился в основу через квалификацию, второй тоже не был сеяным.

— Ничего в этом такого не вижу, честно. Они оба это заслужили, классно играли. Вашеро, кстати, очень классный теннис показывал до этого. И прямо видно, что у него есть всё для того, чтобы создать проблемы каждому игроку. У него классная подача, он неплохо двигается и сзади играет достаточно агрессивно. Риндеркнеш вообще, если у него залетает, уже не раз доказывал, что может обыграть многих. Он на Уимблдоне победил Зверева, теперь – в Шанхае. И здесь, считаю, это хорошо для тенниса. По крайней мере, мне такие финалы нравятся, честно. Это даёт шанс, некую надежду другим. А почему бы, допустим, Илье Симакину сейчас не пройти квалификацию и не выиграть Алма-Ату. Почему нет? Если чувак, 204-й в мире, выиграл Шанхай. Для меня это прикольно. Думаю, всегда в теннисе такие вещи встречались. Не постоянно, я имею в виду на «Большом шлеме», а в каждом поколении какой-то не всем известный ранее чувак выигрывал вдруг «Мастерс». Испанские были ребята, поляк Янович на «Мастерсе» в финале играл, Джек Сок. Правда, Джек Сок, конечно, всё равно крутой, это не сравнить с 204-й ракеткой. Я не к этому. А к тому, что в конце сезона всегда что-то может произойти. И в Париже тоже всё время какие-то прикольные вещи происходят.

— А какого-то встречал игрока в последнее время, который, допустим, играл с Кареном или которого просто на турнире заметил, что он по потенциалу очень крутой, но что-то у него не получается подняться высоко?

— Про русских я точно могу сказать, что тот же Алибек Качмазов должен быть выше. А, кстати, для меня всегда был таким примером, который уже не раз доказывал в матчах, Рома Сафиуллин. Я считаю, что он может очень круто играть, на очень высоком уровне. Вот для меня Рома — яркий пример человека, который стоит в рейтинге не там, где должен стоять. Это не его место, это 100%, он должен быть гораздо выше. Но вообще, он, конечно, уже стоял в топ-40, так что, наверное это неудачный пример. Тем более у него сейчас локоть болит, он лечится. Я даже не знаю, закончил он этот сезон уже или нет. Надеюсь, ещё где-то в Европе появится. А так он уже из сотки в рейтинге вылетел. А в гонке вообще за пределами топ-150. Значит, у него ещё что-то по очкам в ближайшее время «горит». И, видимо, он будет пытаться на Австралию попасть. Либо сейчас займётся максимальным восстановлением и начнёт в Австралии с квалификации – и дальше попрёт.

— Ты человек семейный, у тебя дети. Расскажи про них.

— Да, у меня всё просто. Старший, Тимофей, через месяц ему будет восемь. Он помешан на теннисе максимально. Причём это не моя заслуга. Мы сейчас его брали в Шанхай с женой. Он там смотрел Синнера, Джоковича, с ними со всеми пофотографировался. Жена выставляла это всё в соцсетях, он был просто в восторге. Очень лёгкий человек в том смысле, что с ним так легко, всегда можно договориться, с ним очень просто. А младший — это тот человек, которого выгоняют с каждого занятия. На рисовании нам пишут сообщение: «А можно Михаил больше не будет приходить». Этот парень траблмейкер, как говорится, создаёт много проблем. Мы его, конечно, обожаем. Ему пять с половиной. Он клёвый чувак, но создаёт много таких прикольных моментов, про которые думаешь: «Миша, ну сколько можно?» В общем, я к чему это веду? К тому, что два абсолютно разных ребёнка, абсолютно разных. И в каждом есть свой шарм, в каждом есть свои вещи, над которыми ещё можно поработать нам как родителям.

— Ты говоришь, что Тимофей — фанат тенниса. А ракетку он в руках держит?

— Да, он играет, причём хочет как можно больше играть. Я ему говорю: «Подожди». А он: «Пойдём ещё поиграем». Он готов по три часа в день и шесть дней в неделю играть. А мы пока четыре дня в неделю тренируемся, ещё пятый пытаемся ему иногда индивидуалку ставить с Сергеем Игоревичем Пашковым. Он начинал с ним, но сейчас не может. И я с ним иногда играю. То есть он готов играть сколько угодно, без перерыва вообще абсолютно. Но я это немножко торможу, грубо говоря, чтобы интерес подпитывать. Пусть этот интерес останется. Играет он обычно — не лучше кого-то. Играет как играет. Ему уже семь лет, скоро восемь. Я не знаю, как он должен играть. Он должен пока только влюбляться в этот спорт, в то, что он съездил в Шанхай, увидел, как классные люди играют, какие у них крутые турниры, и, может быть, когда-то он захочет туда попасть.

— Ты много лет катался в туре, тебя ждала семья. Тут подошёл конец карьере — все, наверное, выдохнули. И тут ты им объявляешь, что становишься тренером и опять катаешься в туре, и они не видят папу.

— Нет. У нас было не так. Мы с Кареном друзья, на самом деле, он меня поддерживал, старался максимально. И когда играл год назад, я ему говорю, что, наверное, закончу. Он такой: «А что будешь делать?» Я ему сказал, что не хочу ездить, даже если бы у меня были предложения, причём больше в женском туре и ещё пара ребят. Я говорю: «Ну, предложения есть, но не думаю, что буду ездить фуллтайм. Типа поезжу, может быть, недель 15-16 в году». И он меня спрашивает: «Слушай, если у тебя пока никого нет, может, ты со мной 15-16 недель поездишь?» То есть он знал этот момент и договаривался со мной не как с тренером, а как с другом. Знал, что я не хочу много летать, и он предложил мне именно то, что мне хотелось. Поэтому в целом я наслаждаюсь этим. Что летаю 15-16 недель в году. Иногда даже они со мной летают. Поэтому провожу достаточно большое количество времени с детьми, и с семьей, и с женой. И это сейчас большой кайф. Для них тоже – разгрузить жену тоже надо.