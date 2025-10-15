«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев сейчас перестраивает команду, пытается нащупать правильное направление развития своего тенниса и ещё не потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Поэтому ценность каждого турнира сейчас возрастает, а внимание к россиянину не снижалось никогда. После полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае Даниил впервые приехал в Алма-Ату, где на этой неделе проходит розыгрыш ATP-250 Almaty Open. Перед стартом Медведев ответил на вопросы зарубежных и казахстанских СМИ, а потом поговорил и с корреспондентом «Чемпионата».

— Как проходит ваша работа с Томасом Юханссоном за последние несколько недель?

— Да, это только начало, но пока всё идёт хорошо. Мы получили хорошие результаты в Китае. Когда вы начинаете играть лучше, вы хотите играть больше. Я знаю, как играть больше, но это процесс шаг за шагом. Об этом не так легко судить, потому что это турниры. У нас была неделя тренировок в Монако, а потом турниры пошли за турнирами. Так что у нас не было времени делать что-то большое. Однако пока всё работает хорошо. Так что посмотрим, как это будет дальше.

— Над чем вы работаете? Что вы ищете? Маленькие детали? Как вы использовали три дня на этой неделе? Над чем вы работали?

— Да, эти три дня не были простыми, потому что мы приехали из Шанхая — это очень далеко, и там были ужасные условия. Так что эти дни были больше посвящены восстановлению, чем теннису. Но, в основном мы ищем… Опять же, я думаю, что моя игра в целом достаточно отточена, но нужны ещё маленькие детали, чтобы добавить их здесь и там. Именно над этим мы и работаем.

— Это не первый ваш приезд в Казахстан, но первый — в Алма-Ату. Как вы видите эволюцию этого турнира, поскольку вы сюда приехали впервые? И была ли сегодняшняя тренировка с Кареном Хачановым хорошим аппетайзером перед матчем?

— Да, тренировка с Кареном была хорошая. Мне нравится здесь, в Казахстане. Я был, может быть, шесть-семь раз в Астане. Но мне здесь тоже нравится. Я услышал много хороших вещей об Алма-Ате. Я приехал немного поздно из Шанхая, так что у меня не было много времени, чтобы увидеть этот город. Однако я уже был в центре, наверное, один-два раза. Да, они делают отличную работу. Федерация и турнир как таковой. Для категории 250 — это действительно отличный турнир, и все, кто здесь впервые, говорят об этом. Это отличная работа, и, возможно, я вернусь сюда много раз.

— У вас был хороший результат в Шанхае, где вы играли в очень тяжёлых и влажных условиях, а теперь вы играете здесь, где гораздо более холодно. Как вы адаптируетесь?

— Здесь явно будет легче. В Шанхае, вы видели и по другим игрокам, что это был один из самых жёстких турниров в этом плане. Здесь центральный корт большой и закрытый, так что внешний воздух не поступает, так что должно быть довольно комфортно. Так что здесь, безусловно, будет легче физически. И, как я уже сказал, у нас было только несколько дней. Мы готовимся, и вы увидите, как это будет завтра.

— А что вы думаете о развитии тенниса в Казахстане за последние 5-10 лет?

— Я думаю, что теннис довольно сложный спорт, потому что, например, у нас есть Мирра Андреева, которая играет отлично, но это не обязательно из-за чего-то, что было сделано в России. Но в то же время, например, Марат [Сафин] и Евгений [Кафельников], когда они играли, мы смотрели это всё по телевизору и поэтому взялись за ракетки. Здесь тоже есть хорошие теннисисты, и чем больше детей занимается теннисом, тем больше могут стать крутыми игроками. У них сейчас есть много игроков в топ-200, так что они проделали хорошую работу.

— Я знаю, что вас пригласили на выставочный турнир Six Kings Slam, но вы отказались, несмотря на то что призовые там под $ 1,5 млн каждому участнику. Вопрос — почему? Кстати, Циципас тоже был заявлен в Казахстане, однако отказался и сразу полетел в Саудовскую Аравию.

— Ну там намного всё сложнее. Там, во-первых, конечно, насколько я знаю, не $ 1,5 млн каждому. Зависит от разных вариантов. Но я сильно упал в рейтинге, поэтому, в принципе, понимал, что меня туда изначально не пригласят. Приглашают шесть лучших. Ведь в прошлом году сделали исключение только для Рафы. Ну а я заявился в Казахстан. И если я заявился, то я играю. Скажем так, если я с кем-то договорился, то я держу слово. Поэтому я здесь и ни о чём не жалею. Плюс тоже рейтинг, надо здесь набирать очки, игру в официальных матчах. Поэтому постараюсь показать хороший теннис.

— Даниил, у тебя очень напряжённый график, ты играешь турнир за турниром, и дальше у тебя такие же планы. Как тебе удаётся перезагружаться и как обычно проходит твоя адаптация после других условий в Шанхае?

— Да, конечно, этот турнир всё время идёт после Шанхая, это в любом случае тяжёлый в каком-то смысле период. Всё-таки там, даже если не как в этом году экстремально, но там обычно всё равно жарко. И ты переходишь на закрытый хард, обычно, считай, в зиму, в Европу. Да и здесь тоже, в принципе, до зимы недалеко. Поэтому тебе нужно какое-то время. Ну и так как шансов попасть в Турин почти нет, поэтому я знаю, что это мои три последние турнира в этом году. Поэтому я и решился записаться на все и сыграть все.

— В одном из недавних интервью Александр Бублик заявил, что вы для него самый неудобный соперник и что вы снитесь ему в кошмарах. А какой Александр соперник для вас лично?

— Ну я бы сказал так. У меня были и неудобнее, но Саша в любом случае может играть в хороший теннис. В Галле в этом году он меня победил в финале. При том что я, в принципе, играл неплохо. Он может очень хорошо подавать, укороченные, с лёта пробивать, естественно. Поэтому с ним играть тяжело, и, в принципе, наверное, все матчи, которые мы за последние года три провели, были относительно близкие. В любом случае он неудобный соперник для всех. Но я думаю, что всё-таки самый неудобный сейчас для него — это Синнер. Поэтому, если он так сказал, то, наверное, это комплимент.

— Вопрос про ваш полуфинал Шанхая. Вы когда-нибудь замечали, что стиль Артура Риндеркнеша в чём-то напоминает вашу глубину, темп, защиту? Почувствовали ли вы это на себе, когда играли?

— Ну, может, если судить по ударам, скажем так, в каком-то смысле, может, даже техникой немножко и плоскости ударов, то возможно. Потому что сама игра, конечно, отличается. То есть у него именно игра нацелена на, скажем так… Это называется «плюс один». То есть следует приём и постараться сразу забить подачу. Я, конечно, никогда этим не отличался, но, когда для своей подачи я стараюсь делать приём, я, конечно, играю по-другому. Поэтому не могу такого сказать. Я говорил уже, что в Шанхае во время матчей там усердно включал режим «выжить». Конечно, постараться выиграть, но и со включённым режимом «выжить». И в принципе, в нашем матче то же самое было. И он был очень, в конце концов, уставший. Как и я. Он смог лучше с этим совладать. Так что по игры мне тяжело сказать. А вот удары где-то, может быть, и похожи.

— К вам приковано наибольшее внимание среди участников турнира. Насколько это раздражает или, наоборот, помогает? Или, в принципе, на вас это никак не влияет?

— Скорее, никак. Но отмечу, что здесь мне находиться приятно, потому что это, мне кажется, сейчас самый, в каком-то смысле, близкий турнир к дому, если можно так сказать, который сейчас есть в туре. Тут всё равно все говорят по-русски. Посмотрим, как будет поддержка. За Сашу [Шевченко] вчера прикольно болели, я смотрел его, поэтому я очень рад сюда приехать. А какого-то давления нет. Мне хочется постараться сыграть хорошо, но это теннис. Я играю завтра с оппонентом, которому уже раз проиграл, причём недавно. Поэтому постараюсь взять реванш. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Учитывая ваши частые общения с судьями, если у вас была бы возможность, какие бы изменения вы бы сделали, чтобы улучшить отношения между игроком и арбитром на вышке?

— Да, в Шанхае после Пекина была история, когда мне дали предупреждение. Меня спрашивали, как ты к этому судье относишься? Однако мне кажется, что когда я не на корте, я ко всем судьям отношусь максимально позитивно — они все крутые! Я их всех люблю и на корте, но по-другому. Потому что там эмоции, там, где-то мне кажется, что я становлюсь, наверное, больше футболистом, а не теннисистом. Там, когда желтую карточку показывают, а человек ногу чуть ли не сломал кому-то, он всё равно кричит, что там фола не было. Со мной примерно то же самое. То есть, возможно, где-то в чём-то я и виноват. Но я судье всё равно говорю, что виноват был он. Так уже сложилось.

Однако всё равно где-то хочется больше прозрачности в правилах, потому что, допустим, мне опять же в Шанхае дали предупреждение за затяжку времени. А я самый быстрый игрок в туре, мне кажется, на своей подаче. Один раз я там что-то задержался, мне сразу выписали предупреждение. А я каждый матч так стою и жду, пока люди будут готовы принимать мою подачу. Каждый матч я готов подавать и постоянно кого-то жду. А тут мне вдруг дают. Вот это, конечно, меня выбесило. То есть только если прозрачность в правилах, но, с другой стороны, тяжело, потому что есть элемент субъективности. А вдруг если всё изменится, то будет хуже. Так что там вообще уже ничего не понятно.

После пресс-конференции Даниил пообщался с корреспондентом «Чемпионата». А так как Медведев «говорил в нос», то первый вопрос, естественно, был об этом:

— Как сейчас твоё здоровье?

— Ну это осень, поэтому немножко приболел, но ничего страшного. Мы время от времени простужаемся, ведь столько путешествуем, поэтому к я этому привык. Если у тебя нет температуры под 40, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос и пошёл играть. Я заболел ещё в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было.

— Здесь высокогорье, как ты осваиваешься? Мы помним твой Мадрид, когда там кровь из носа шла.

— Да. Такое у меня есть, когда сухой воздух, например, а тем более сухой воздух в горах. В принципе, почему-то, допустим, в Москве и в Питере он тоже очень сухой, и у меня бывает, что там тоже идёт кровь из носа. Поэтому, может, такое и будет на матче, но это совершенно ничего страшного, опять же. Я бы сказал, рабочий процесс — нужно просто подождать пять минут. И соперник подождёт, ничего. А так, в принципе, на харде в горах мне играть нравится, на грунте – не особо, а на харде должно подойти. Посмотрим.

— Как твои тренировки проходят? Какие ты корты успел тут опробовать?

— Я только на тренировочном позанимался. Не знаю, насколько другой центральный корт, но обычно в принципе разница не огромная. А тренировочные корты — хорошие. Поэтому посмотрим.

— Как обстановка вообще на турнире, условия?

— Отличный, очень приятный турнир для ATP-250. Потому что ATP-250 бывают разные — как и очень хорошие, как здесь, так и где-то, может быть, не хочется говорить, где, ниже уровня, но ближе к «челленджеру» по условиям, по организации. Здесь явно, скажем так, ближе к ATP-500 или что-то такого, поэтому отличная организация.

— Они же проводили «пятисотник» в Астане в 2022-м. Какие у тебя впечатления остались от этого?

— Ну, в Астане тоже был отличный турнир, и здесь отличный. То есть я не знаю точные причины, почему они решили поменять города, но оба города — Астана и Алма-Ата — отличные. Поэтому, может, потом ещё и заново всё поменяют — кто его знает. Но сейчас турнир по организации к ATP-500 спокойно подошёл бы. Однако там, конечно, уже другие лицензии, то есть там особые условия. А так — отличный турнир.

— Кто с тобой приехал в команде, кто тебе здесь помогает?

— Приехал Рохан [Гётцке] — мой второй тренер. Он будет меньше ездить по турнирам, но они всё время на связи с Томасом [Юханссоном]. И тренер по ОФП ещё здесь.

— Ты достаточно опытный теннисист, но всё же у тебя пришли новые люди в команду. Вдруг они тебе что-то такое сказали, на что ты даже не обращал внимания. Чему-то удивился с твоим опытом?

— Наверное, такого прям нет, чтобы я где-то сказал: «Вау! Это вообще всё по-другому!» Но понятное дело — это всё равно другие люди. То есть мы с Жилем [Сервара] работали очень долгое время, а это другие люди приходят, и у них всё равно немножко другое видение, другой, скажем, глаз. Это как два человека посмотрят на яблоко, один скажет — оно красное, другой скажет — бордовое и так далее. Поэтому взгляд немножко где-то другой на какие-то вещи, но чтобы прям где-то был «эффект вау», такого не было.

— Тебя в Шанхае поддерживал Леонид Слуцкий. Он тренирует местный футбольный клуб и звал тебя к себе на восстановление после тяжёлого матча. Ты воспользовался его приглашением?

— Нет, там в итоге не получалось. Потому что это надо было делать относительно рано утром, а я в тот день лёг в три часа ночи, потому что пока восстановишься, то да сё. И, в принципе, в теннисе привыкли уже к этому. У меня физио всё равно с собой возит много разных специальных аппаратов — лазеры, всякие электроштуки — не знаю, как они правильно называются. Да, мы списались. Мы с ним знакомы, в принципе, хорошо, но не получилось съездить, потому что иначе пришлось бы не тренироваться, а потренироваться хотел. Однако я максимально был восстановлен к де Минору, поэтому всё было нормально.

— Твоей Алисе исполнилось вчера три года. Как отпраздновали? Как вообще семья здесь себя ощущает?

— Отлично! Это первый раз, когда мы на турнире с двумя дочками, поэтому достаточно необычно. А так отлично отпраздновали, и я очень рад, что они смогли приехать. С теннисом не всегда просто. Я разговаривал с другим игроком недавно. Он говорит, что пока не был на дне рождения сына ещё ни разу. В теннисе бывает такое. Поэтому рад, что смог присутствовать.

— Тут возле арены много активностей всяких, развлечений для детей. Успели ли твои девочки пройти тут разные конкурсы, испытания?

— Нет, пока они не приезжали на корты, а так по Алма-Ате стараются бывать на экскурсиях, узнавать новые места. Поэтому по чуть-чуть узнаём город вместе.

Первый матч на турнире в Алма-Ате Даниил Медведев проведёт в четверг, 16 октября. А завершатся эти соревнования в воскресенье, 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».