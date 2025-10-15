Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала

В среду, 15 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай) начались матчи второго круга. 19-я ракетка мира Диана Шнайдер, посеянная под седьмым номером, играла с чешкой Каролиной Муховой, замыкающей топ-20 мировой классификации. Мухова в первом круге одолела другую чешку Маркету Вондроушову, чемпионку Уимблдона-2023, — 6:4, 6:3. А Шнайдер оказалась сильнее китаянки Ван Сиюй (7:5, 6:3) и прервала серию из трёх поражений.

Муховой уже 29, а тот титул в Сеуле, завоёванный ещё в сезоне-2019, так пока и остаётся для неё единственным. Для сравнения, у 21-летней Шнайдер уже пять титулов, причём она ещё в минувшем сезоне «закрыла» все покрытия. Чешка не раз и не два играла в поздних стадиях «Шлемов» и «тысячников». К примеру, Каролина на всех ТБШ доходила как минимум до четвертьфинала. Однако всякий раз ей что-то мешает добраться до вершины. Главные на данный момент финалы в своей жизни — «Ролан Гаррос» 2023 года и прошлогодние Цинциннати и Пекин — она проиграла.

В первом сете Мухова, подававшая увереннее и точнее, одержала убедительную победу. Поначалу, правда, Шнайдер держалась, несмотря на то что процент попадания первой подачи колебался у неё в районе 50%. Однако после 2:2 россиянка, допустившая три двойные ошибки в этой партии, не взяла больше ни одного гейма. И чешка, сделав второй брейк подряд, быстро закончила сет — 6:2 за 34 минуты.

Во второй партии Шнайдер серьёзно прибавила на подаче (81% попадания первой), и это сказалось. У Муховой на первом мяче остался тот же 81%, что и в стартовом сете, но в розыгрышах она ничего из этого не извлекла. На первой подаче Каролина взяла всего семь очков из 17, а на второй — вообще ни одного из четырёх. Диана сделала три брейка, так что даже однажды упущенная подача, при 4:0, не привела к неудаче — 6:1 за 34 минуты.

В решающем сете Шнайдер довела встречу до победы; Мухова к тому же явно больше устала физически. В этой партии Диана была почти безупречна в своих геймах: 85% попадания первым мячом и 15 из 17 (88%) очков, взятых на первой подаче. Российская теннисистка начала с брейка, в седьмом гейме ещё раз забрала подачу соперницы, после чего спокойно подала на матч и одержала волевую победу — 2:6, 6:1, 6:2 за 1 час 55 минут. Шнайдер в девятый раз в карьере победила теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

А шестая ракетка мира Мирра Андреева (1) во второй раз менее чем за месяц играла с китаянкой Чжу Линь (WC), 219-м номером рейтинга WTA. Тогда россиянка одержала уверенную победу — 6:2, 6:2. Также важно было оценить, в каком психологическом состоянии Андреева вернётся на корт после срыва в Ухане.

В целом Мирра спокойно провела первый сет, за исключением пары незначительных эпизодов, когда недовольство всё-таки прорывалось; но совсем уж без этого не бывает. В начале игры ничто не указывало на то, что между теннисистками огромный разрыв в рейтинге. Чжу Линь держала подачу, а до брейк-пойнтов добралась даже раньше Андреевой, уже во втором гейме. Россиянка не сплоховала в важный момент и после этого уже уверенно стала забирать свои геймы, а в седьмом гейме заработала брейк-пойнт и сразу же использовала его. Китаянка допустила две двойные ошибки по ходу гейма, Мирра стала ещё активнее атаковать на приёме и вынуждала соперницу ошибаться — 4:3 с брейком.

Последний гейм в этой партии, когда Андреева подавала при 5:4, вышел самым напряжённым. Чжу Линь могла сравнять счёт, однако россиянка не позволила ей реализовать двойной брейк-пойнт. Но и это не всё: Мирра лишь с четвёртого сетбола дожала неуступчивую соперницу — 6:4 за 45 минут.

Второй сет также начался с боевого гейма. Тут уже Андреева всеми силами цеплялась на приёме и с пятого брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Подтверждая брейк, Мирра столкнулась с трудностями, допустив две двойные ошибки, а в одном из эпизодов ей ещё и трос помог. Брейк-пойнт она всё же отыграла и подтвердила преимущество — 2:0. Однако вскоре Андреева впервые в матче отдала подачу. В четвёртом гейме у неё мало что получалось, а на брейк-пойнте Чжу удался приём навылет — 2:2.

В пятом гейме Мирра вновь сделала брейк, однако и его не удержала. В целом в этой партии проблемой Андреевой стали двойные ошибки (семь за сет). Шестой гейм она начала с двойной, а проиграв следующее очко, принялась бить себя по колену. В концовке последовала очередная двойная, и китаянка добилась второго брейка подряд — 3:3. А восьмой гейм россиянка необъяснимым образом отдала с 40:0 — не без очередной пары двойных ошибок, — так счёт стал 5:3 в пользу её соперницы. После этого Чжу Линь подала на партию — 6:3 за 48 минут.

В третьем сете Мирра сразу же отдала свой гейм и отыграться не смогла. В четвёртом гейме у неё была возможность сравнять счёт, но она не реализовала единственный брейк-пойнт. Сразу после этого китаянка сделала брейк под ноль — 4:1. Андреева отыграла один брейк, но тут же ещё раз упустила подачу, и Чжу Линь, имея 5:2, приготовилась подавать на матч. Последний гейм китаянка забрала под ноль и оформила сенсационную победу (Андреева не защитила очки за прошлогодний финал и опустится как минимум на восьмое место в рейтинге) — 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 19 минут.

После этого матча у Мирры стало 4320 очков в Чемпионской гонке. У Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной, которые свои матчи второго круга проведут завтра, 4131 и 3913 очков соответственно. Напомним, эти три теннисистки, располагающиеся в Гонке на местах с седьмого по девятое, претендуют на две оставшихся вакансии на Итоговый чемпионат WTA.

А в четверг, 16 октября, выйти в четвертьфинал попробуют новоиспечённая 10-я ракетка мира Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Турнир в Нинбо закончится 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».