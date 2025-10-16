Медведев вышел в 88-й четвертьфинал в карьере! Даниил удачно вернулся в Казахстан

Даниил Медведев наконец стартовал на турнире в Алма-Ате! Второй сеяный провёл свой матч 1/8 финала сегодня, 16 октября.

Медведев приехал в Казахстан впервые с сезона-2022, когда он на турнире ATP-500 в Астане добрался до полуфинала с Новаком Джоковичем, но снялся по ходу поединка из-за травмы ноги. А Карен Хачанов приехал в Алма-Ату второй год подряд, причём теперь в качестве действующего чемпиона.

Сначала на корт вышел Даниил Медведев (№14), ему предстояло сыграть с Адамом Уолтоном (№76). Парни знакомы друг с другом – совсем недавно они пересекались в Цинциннати. Тогда во втором круге австралиец одержал победу – 6:7 (0:7), 6:4, 6:1. Случилась эта встреча два месяца назад. Тогда своё поражение Даниил объяснил сложными погодными условиями.

Но в Казахстане ситуация гораздо лучше: теннисисты играют в зале, крыша закрыта. Единственное опасение, что Даниил не успеет акклиматизироваться после позднего перелёта из Шанхая. К тому же у него возникли проблемы со здоровьем, о чём он рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата»: «Это осень, поэтому немножко приболел, но ничего страшного. Мы время от времени простужаемся, ведь столько путешествуем, так что я к этому привык. Если у тебя нет температуры под 40°С, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос – и пошёл играть. Я заболел ещё в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было».

В предыдущем очном матче Медведев и правда был неплох на подаче: 18 эйсов, почти 80% реализации первой. Новую встречу – на этот раз в Алма-Ате – Даниил тоже начал с неплохих своих геймов. На подаче россиянин завершал всё быстро, однако в розыгрышах при этом явно чувствовал себя не очень комфортно. Много на задней линии ошибался сам. Вполне возможно, что неудобства доставляли лёгкая простуда и насморк.

До долгожданных брейк-пойнтов Медведев добрался в 11-м гейме. Помогла собственная терпеливость, а ещё отсутствие первой подачи у Уолтона. Со второй попытки Даниил всё же повёл в счёте.

Пришлось, правда, отыгрываться с 0:30, но Даниил справился. Первая партия со счётом 7:5 за 39 минут осталась за россиянином.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Во втором сете дела у Медведева разладились. Регулярными стали двойные ошибки, которые подсбивали игровой настрой россиянина и заставляли его нервничать и ругаться. В четвёртом гейме Даниил отдал свою подачу; то же самое рисковал сделать и при счёте 1:4, однако благодаря агрессивной игре – по большей части с бэкхенда – спас пять брейк-пойнтов и оставил гейм за собой. Победа в этом 10-минутном гейме приободрила Медведева, что помогло тут же сделать обратный брейк.

При счёте 5:5 Даниил мог, как и в первой партии, забрать подачу соперника, но нет – всё решилось на тай-брейке. И в самый важный момент во втором сете россиянин сыграл просто феноменально. Уолтон не забрал ни одного розыгрыша, и Медведев одержал победу – 7:5, 7:6 (7:0).

Этот успех помог Медведеву сравнять счёт в противостоянии с Уолтоном и выйти в четвертьфинал на четвёртом турнире подряд. А ещё одержать 299-ю победу на харде и в 88-й раз в карьере добраться до стадии 1/4 финала. Следующим соперником Даниила станет Фабиан Марожан.

А ещё чуть позднее в этот же игровой день на корт выйдет первый сеяный и действующий чемпион турнира Карен Хачанов.