«Люди болеют, кричат по-русски. Конечно, хотел победить». Даниил Медведев — в Алма-Ате

Так долго ожидаемый дебют Даниила Медведева на турнире ATP-250 в Алма-Ате наконец-то состоялся. В непростой борьбе россиянин сумел справиться с австралийцем Адамом Уолтоном и пробился в 1/4 финала. После матча Даниил ответил на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента «Чемпионата».

— Даниил, вы уступали с брейком во втором сете и спасли еще 5 брейк-пойнтов при счёте 1:4. Как вам удалось вернуться в партию?

— Да, так иногда бывает в теннисе. Если бы он взял тот гейм, то, наверное, выиграл бы сет 6:1, а если бы не отдал брейк, то 6:3. Но я просто пытался играть розыгрыш за розыгрышем. Я был немного расстроен тем, как я отдал ему первый брейк. Но потом я успокоился и принял, что он просто сыграл лучше. Действительно, в этот момент он играл очень хорошо. Он заработал эти брейк-пойнты, и я просто старался держаться в гейме как можно дольше. Я был рад его взять и потом смог сделать обратный брейк сразу и вернуться в матч. Иногда это случается, и я счастлив, что сегодня всё закончилось в мою пользу.

— Вчера вы сказали, что вы всё ещё хотите попасть на Итоговый чемпионат в Турин, и у вас до сих пор остаются шансы. Это для вас главная цель конца сезона? Или вы думаете, что вы не сможете это сделать?

— Вообще-то нет. Я бы был очень счастлив, если бы попал в Турин. Но я бы не расстроился, если нет. Сезон был тяжёлый, сезон не был хороший, поэтому, если я не буду в Турине, я буду счастлив. Я возьму большой отпуск, потому что первый раз за шесть лет не буду там. Так что я могу взять больший отдых и всё равно при этом у меня будет длинная предсезонка. Я буду наслаждаться временем со своей семьёй. Наверное, поеду куда-то, где тепло, — буду наслаждаться морем, чего нельзя делать в течение сезона. Так что это точно не накладывает на меня давление. А если я как-то смогу сыграть в невероятный теннис и попасть туда, то поеду туда. А если нет, то буду счастлив, что я не буду там.

— Вы сказали, что это был первый раз в вашей взрослой карьере, когда вы решили выбрать новую команду. Как вы решились выбрать новую команду?

— Я звонил многим тренерам или бывшим игрокам, потому что это действительно первый раз, когда я мог поговорить с людьми, спросить их мнение о моей игре. Возможно, что они видят, что я могу улучшить, и, конечно, мы должны были быть на одной волне. Потому что у меня в голове то, что я считаю хорошим для меня, и если кто-то полностью на противоположной стороне… Иногда это может быть хорошо: узнать другое мнение. Но если это полностью противоположное, то это не будет работать. Некоторые люди не были доступны или не смогли это сделать в данный момент, поэтому с ними не было разговора. Некоторые люди разговаривали, и, например, Томас [Юханссон] и Рохан [Гётцке] разговаривали. Всё пошло хорошо, потому что Рохан не может много путешествовать, а Томас может путешествовать почти всё время. Так что, как говорят, они немного компенсируют друг друга. У них отличные отношения, и пока всё работает хорошо. Посмотрим, как это продолжится.

— Ты уже играл до этого с Уолтоном — на «Мастерсе» в Цинциннати. Можешь ли сравнить эти два матча? За счёт чего ты его переиграл сегодня и что он пытался сделать?

— Мне на самом деле тяжело сравнить условия. Всё-таки они совсем другие — тут закрытый хард, он быстрее. То есть подача лучше летит. Понятное дело, в Цинциннати я был далеко не в своей лучшей форме, но каждый теннисный матч — это борьба. То есть я всё равно боролся. У меня там были возможности выиграть. Но это не умаляет его заслуги. Потому что у меня тоже, может быть, 100 матчей было в карьере, где мой соперник был не на пике своей формы, поэтому бывает всякое.

Сегодня, как раз таки за счёт этой уверенности, которую я смог набрать в Шанхае и в Пекине, я смог победить. Потому что матч был близкий. И первый сет, в принципе, был близкий, второй — тоже. Тай-брейк я смог физически настроить на борьбу. Я себя не чувствовал на 100% после Шанхая, но смог. Бил где-то нужные удары, в нужные моменты, нужные приёмы подачи делал. Этого как раз-таки не хватило в Цинциннати.

— Как раз у Уолтона было пять брейк-пойнтов, чтобы сделать счёт 5:1 в 2-м сете. В этот момент было похоже, что, как в FIFA, ты играешь и понимаешь, что надо поднимать уровень, и просто идёшь вперёд. Как часто у тебя бывают такие моменты?

— Такие моменты есть в любом матче. Другой вопрос, что если, опять же, сравнивать с Цинциннати, там тоже были моменты. Я прямо как сейчас помню, я выиграл первый сет — он был тяжёлый. А во втором у меня был гейм, по-моему, с тремя брейк-пойнтами, или двумя, чтобы попытаться приблизить завершение матча. Ну, это ещё не матчбол был, но стало бы гораздо ближе к этому. И я их не смог реализовать. Так что эти моменты бывают в каждом матче. И в каждом матче тебе хочется, чтобы ты их выиграл. И вот сегодня было 5:5 во втором сете, были тяжёлые розыгрыши для него, чтобы он отыграл эти три брейк-пойнта. И он смог это сделать. Опять же, я бы рад был, если бы уже в этот момент я выиграл эти очки и смог бы завершить матч на 7:5, а не 7:6. Но это бывает. Поэтому в каждом матче есть такие абсолютно ключевые моменты. И чем больше ты сможешь их в свою пользу склонить, тем больше шансов, что ты выиграешь весь матч.

— В начале второго сета, если я не ошибаюсь, вы, скажем так, громко эмоционально выразились о происходящем. Как и за счёт чего вам удалось всё-таки справиться с этими эмоциями? Мешали ли они вам или, наоборот, высказавшись громко, вы этот момент перешагнули и пошли дальше?

— Ну вообще, на самом деле, я углубляться в детали не буду, потому что это слишком, скажем так, то, что внутри меня. Но я очень нервничал в этом матче, что, наверное, не слишком свойственно мне. То есть, понятное дело, все люди нервничают в каждом матче. У тебя брейк-пойнт, ты чуть больше нервничаешь. Но в этом матче на мне было большое давление, которое я немножко как бы сам на себя нагнал. Причинами, о которых не буду говорить, но, в принципе, допустим, даже то, что это, опять же, турнир, который ближе всего, если можно так сказать, к домашнему.

То есть это тоже уже какое-то давление. Люди смотрят, болеют, кричат по-русски. Я, во-первых, конечно, недоволен тем, что громко разговаривал в начале второго сета, потому что мы немножко привыкаем играть за границей 365 дней в году, и надеюсь, что в следующих матчах смогу себя больше сдерживать. Но я рад, что, опять же, при 1:4 я смог немножко переключить внимание и сказать себе: «Окей, 1:4, тяжело, но ещё можно выиграть этот сет. Нужно постараться просто очко за очком играть». И в итоге так и получилось.

— Вопрос про ваши кондиции в целом. Были ли какие-то проблемы после Китая и сейчас в Казахстане? Сейчас как в целом себя чувствуете и можно ли говорить, что к финалу будет ещё лучше?

— К оказанному давлению на себя я бы добавил тему физического состояния перед турниром. После китайского турне тело требовало восстановления. А хочется сыграть турнир хорошо, потому что, может, перед каким-то другим турниром я бы, допустим, был физически не готов и решил передохнуть. А тут я очень хотел выступить. И ты тогда играешь по принципу: «Будет как будет». И наоборот, ты можешь так просидеть, ожидая, когда будешь готов, и пересидеть. А тут мне действительно хотелось сыграть хорошо. Поэтому, опять же, я рад, что получилось победить. А если сравнивать первый сет и второй сет, то в конце я уже намного лучше двигался, намного лучше себя чувствовал. Поэтому надеюсь, что завтра буду чувствовать себя ещё лучше. Каждый матч тяжёлый, но если я смогу играть лучше и лучше, то все шансы будут.

— «Даня — пуля! Лучше Ливерпуля!» — кричали сегодня болельщики. А с каким футбольным клубом себя сегодняшнего ты сравниваешь?

— Сложно сказать, ну, может быть, по отыгранным брейк-пойнтам в партии, которая могла ускользнуть, возможно как раз с «Ливерпулем» времён первых лет Клоппа — он ещё не играл идеально, но вырывал победы в концовке. Примерно так и ощущалось сегодня.

— Чувствовалось, что зал тебя больше поддерживает. Периодически казалось, что у зрителей эмоции зашкаливают и это даже тебе мешает — кричали между подачами и между розыгрышами. Замечал ли ты это? Мешало ли?

— Да нет. Мне кажется, наоборот, это помогало. Во время матча обычно, конечно, не слишком думаешь о таких моментах. Твои мысли обычно о том, сыграть ли ему под лево или под право, с какой силой укоротить, куда подать. Но, опять же, вполне возможно, что во втором сете эта поддержка как раз и помогла. Потому что на 1:4 был очень длинный гейм. Люди уже, по-моему, не знали, чего ожидать. Да даже если люди против тебя, то надо стараться брать эту энергию и превращать её в позитивную для себя. Но всё равно намного лучше, когда тебя поддерживает весь стадион, поэтому было классно! Я это очень ценю.

— Следующий соперник — Фабиан Марожан. Ты уже играл с ним на US Open — 2024. Что из того матча помнишь, чем опасен этот соперник?

— Да, я играл с ним только один раз, и, в принципе, получается уже довольно давно. То есть всё равно уже прошло больше года, поэтому нельзя сказать, что этот матч какое-то огромное значение имеет. Мы, в принципе, тренировались с ним — один раз точно, может, даже больше. Кроме этого, он очень хороший игрок, у него очень хорошая статистика с соперниками из топ-10, потому что у него самого очень высокий уровень. То есть он может очень хорошо играть, и поэтому я знаю, что с ним нужно показывать лучший теннис и стараться его обыграть.