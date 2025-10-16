Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?

Мирра Андреева в Нинбо потерпела уже третье поражение подряд, не справившись с Чжу Линь, которую меньше месяца назад легко (6:2, 6:2) победила на старте турнира в Пекине. В столице Китая 18-летняя россиянка в итоге проиграла Сонай Картал в четвёртом круге, в Ухане на старте уступила Лауре Зигемунд, а теперь сразу вылетела и из турнира в Нинбо. Все три поражения были в трёх сетах, но легче от этого точно не становится.

Пока что Мирра остаётся седьмой в Чемпионской гонке, однако если ещё недавно её квалификация на Итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде казалась делом решённым, то сейчас появились вопросы. По сути, Андреевой остаётся надеяться на осечки преследовательниц: Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной. Итальянка, посеянная здесь под вторым номером (Мирра была первой сеяной), вышла в четвертьфинал, обыграв Веронику Кудерметову – 6:2, 7:5. Там она встретится с Белиндой Бенчич, получившей день отдыха после длившегося 3,5 часа поединка с Юлией Стародубцевой.

Если швейцарская теннисистка не сможет остановить Паолини, то Жасмин сразу обгонит Мирру в Гонке, пусть и всего на пять очков. При этом Андреева, в отличие от Паолини и Рыбакиной, не заявлена на «пятисотник» в Токио, который пройдёт на следующей неделе. Конечно, Мирра может попросить туда уайлд-кард, и вряд ли организаторы японского турнира ей откажут. Однако вопрос в том, насколько россиянка в своём нынешнем состоянии готова играть ещё и в Токио – не столько физически, сколько психологически, эмоционально.

Что касается Рыбакиной, то ей выход в четвертьфинал, случившийся благодаря трёхсетовой победе над Даяной Ястремской, никакой прибавки к рейтингу не дал. Мы уже рассказывали, что в зачёт идут только 18 турниров за сезон (не считая Итогового). Для Елены это 21-й турнир в году, и её 18-й результат – 108 очков. Как раз столько стоит четвертьфинал на WTA-500, поэтому на данный момент ничего не изменилось. А вот если выступающая за Казахстан уроженка Москвы выйдет в полуфинал, то добавит 87 очков – тогда у неё станет ровно 4000 баллов. Биться за это Елена будет с австралийкой Айлой Томлянович.

Если Рыбакина станет финалисткой Нинбо, то наберёт 4130 очков. Титул же вплотную приблизит её к Мирре – у Елены тогда будет 4305 очков, а у Андреевой их 4320. Впрочем, в случае победы здесь Рыбакиной ещё будет нужно выйти как минимум в полуфинал Токио – там придётся «вытеснять» уже 150 очков за United Cup, а полуфинал даёт 195. При этом комбинации из двух проигранных финалов Елене не хватит, то есть ей обязательно нужно взять за эти две недели как минимум один титул, чтобы опередить Мирру. Если же Паолини уступит Бенчич, то два финала могут позволить Рыбакиной обогнать её – в случае провала Жасмин в Токио, конечно же. И, понятно, в этих раскладах мы исходим из того, что Андреева не будет выступать в Японии и останется при своих нынешних 4320 очках.

Елена Рыбакина Фото: Wang He/Getty Images

Таким образом, Мирре нужно в первую очередь следить за выступлениями Елены. Поражение Рыбакиной от Томлянович гарантирует Андреевой путёвку в Эр-Рияд, поскольку Елена тогда ничего не добавит в Нинбо, а одного лишь титула Токио без такой прибавки ей не хватит. Если же Елена остановится в полуфинале или финале китайского турнира, то в Японии ей будет нужен титул.

Словом, представительницу Казахстана устроит только связка «полуфинал + трофей» на этих двух турнирах, либо ещё более успешное выступление. Отметим также, что в рейтинге 52 недель Андреева по итогам Нинбо опустится как минимум на две строчки, то есть на восьмую позицию. Впереди неё точно окажутся Мэдисон Киз и Жасмин Паолини. Рыбакина же обгонит её в этом рейтинге в случае выхода в финал Нинбо.