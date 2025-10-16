Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена

Последним запуском в Алма-Ате в четверг, 16 октября, сыграл Карен Хачанов (№10) – первый сеяный и действующий чемпион турнира. Его соперником во втором круге стал Ян-Леннард Штруфф (№98). Ранее парни играли друг с другом четырежды, и лишь один раз, на «Мастерсе» в Париже шесть лет назад, немец смог одержать победу (7:6. 3:6, 7:5).

За всё время Карен и Ян-Леннард не провели друг с другом ни одного двухсетового матча. Последний их поединок состоялся в сезоне-2022 в Гамбурге. Тогда россиянин спас два матчбола и всё же завершил встречу в свою пользу (3:6, 6:3, 7:6).

В Казахстане в этом году Хачанов не только защищает титул и 250 очков, но и продолжает сражаться за попадание на Итоговый. Вот что Карен сказал на этот счёт корреспонденту «Чемпионата» перед стартом турнира в Алма-Ате.

«Конечно, слежу. Но тут вопрос всегда реально в игре. Больше всего — в ней. Если есть игра, есть уровень, то ты можешь рассчитывать на какие-то дальние стадии. Цели стоят, они остаются. Я это говорил. Я и в рейтинге вернулся в десятку и хотел закончить год в десятке плюс попробовать попасть на Итоговый «Мастерс». Конечно, в голове это есть. А дальше уже вопрос — насколько сильно ты себя этим загружаешь. Одно дело — цель, и ты к ней стараешься идти. А другое дело, когда ты с ума сходишь и не находишь себе места, потому что очень хочешь этого достичь», — признался россиянин.

Встречу со Штруффом Хачанов начал крайне убедительно, с раннего брейка, который пронёс через всю партию. Карен был в меру активен, но по большей части действовал надёжно. Временами приходилось обороняться: Ян-Леннард с завидной регулярностью шёл к сетке и заставлял россиянина сидеть на задней линии. Но вот что сыграло против немца, так это обилие невынужденных ошибок при этих самых выходах вперёд.

При счёте 3:5 Штруфф спас два сетбола Хачанова, но сделать обратный брейк так и не смог. Карен сразу подал на первую партию, которая продлилась 36 минут. По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам россиянин набрал 10/5, немец – 9/15.

Во втором сете Штруфф воспрял, продолжил выходить к сетке, но стал значительно реже ошибаться. Хачанов же не нашёл противоядия, засиживался на задней, начинал нервничать из-за того, что ничего не может поделать против атак соперника.

В итоге за всю партию Карен лишь однажды добрался до брейк-пойнта, но им не воспользовался. Так что решать всё пришлось на тай-брейке. И если Медведев несколькими часами ранее на тае не оставил сопернику ни шанса, то Хачанов злился, уступал 1:4, но искал выходы. Два сетбола россиянин спас, а вот на третьем побороться не сумел. Дело перешло в решающую партию.

По статистике расклады тоже поменялись. За второй сет Хачанов по активно выигранным розыгрышам и невынужденным ошибкам набрал 18/14, а Штруфф – 21/13. И, кстати, это ещё один трёхсетовый матч в противостоянии Карена и Ян-Леннарда.

Ян-Леннард Штруфф Фото: Toru Hanai/Getty Images for ITF

Переживания не отпустили Хачанова к третьей партии, из-за чего он сразу же проиграл свою подачу и весь сет играл под давлением статуса догоняющего. И выбраться из-под этого прессинга не смог. Штруфф тем временем просто шикарно подавал, так же поразительно принимал и из раза в раз ходил к сетке.

При 3:5 Хачанов отыгрался с 0-40, при счёте «ровно» вёл классную атаку, выбежал к сетке, но грубо ошибся с драйва по длине, а после этого четвёртый матчбол спасти не смог. Штруфф за 2 часа 19 минут одолел действующего чемпиона турнира (4:6, 7:6, 6:3).

В рейтинге Хачанов после четвёртого поражения кряду потеряет 240 очков и место в десятке лучших теннисистов мира. А Штруфф после первого успеха против игрока из топ-10 за два года станет самым возрастным четвертьфиналистом в истории турнира в Казахстане и дальше сыграет с Корентеном Муте.

