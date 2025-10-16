Странный турнир в Эр-Рияде. Игрокам бешено платят, но Синнера чуть не раздели на корте

На этой неделе в Эр-Рияде проходит выставочный турнир Six Kings Slam с участием Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Новака Джоковича, Тейлора Фрица, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

Победитель соревнований, которые продлятся всего три дня, получит огромный приз в размере $ 6 млн. Это больше, чем награда за титул любого из турниров «Большого шлема».

Даже вылетевшие на ранней стадии Зверев и Циципас не останутся обиженными в плане денег. Александр проиграл Фрицу (3:6, 4:6) в четвертьфинале. Матч продолжался 59 минут. Призовые немца за участие составили $ 1,5 млн. За каждую минуту на корте Зверев заработал $ 25 424, а в перерасчёте на секунду его гонорар составил $ 424.

Циципас продержался чуть дольше в противостоянии с Синнером (2:6, 3:6) – 1 час и 16 минут. Стефанос за каждую минуту на корте получил $ 19 736, за секунду – $ 329. Можно понять, почему занимающий 24-е место в рейтинге ATP грек согласился приехать в Саудовскую Аравию на замену травмированному британцу Джеку Дрейперу. Циципас несколько сдал на корте, но такие деньги ему и близко не светили даже за титул на проходящих сейчас турнирах категории 250 в Алма-Ате, Стокгольме или Брюсселе. Особенно в перерасчёте на один матч, не говоря уже о столь коротких единицах времени, как минута и секунда на корте.

Саудовская Аравия – страна со своеобразными обычаями. Здесь теннисистам платят много денег, но нужно быть готовым к различным странностям. Одна из таких случилась со второй ракеткой мира Янником Синнером. После матча Янника с Циципасом на корт вышел болельщик и начал общаться с итальянцем. Фанат как ни в чём не бывало попросил у Синнера снять с себя фирменную олимпийку от бренда Nike и отдать ему.

Фанат в Саудовской Аравии попросил у Янника Синнера его форму Фото: Кадр из трансляции

Просьба выглядела дико, но Янник старался сдерживать себя. Теннисист приложил руку к сердцу и объяснил, что не может отдать любимую вещь, после чего наконец-то подоспела охрана и увела фаната с корта.

Турнир Six Kings Slam организован правительством Саудовской Аравии. Он является частью Эр-Риядского сезона — масштабной программы спортивных и культурных мероприятий, демонстрирующих растущую роль Саудовской Аравии в мировом спорте. Всеми процессами занимается Главное управление по организации развлечений Саудовской Аравии (GEA) под руководством Турки Аль-Шейха. Он отлично зарекомендовал себя в боксе, а к теннису пока лишь привыкает. Можно не сомневаться, что топ-теннисисты на первых порах простят ему некоторые фейлы с организацией. Ради таких крупных призовых можно перетерпеть некоторые неудобства.