А по выходам в 1/2 финала на этом покрытии в 2025 году Даниил сравнялся с Карлосом Алькарасом.

Медведев снова в полуфинале — теперь в Алма-Ате! Выиграл уже 300 матчей на харде с 2018-го

Сегодня, 17 октября, на турнире ATP-250 в Алма-Ате проходили четвертьфинальные матчи. 14-я ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, встречался с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном, 52-м в мирового рейтинге. Марожан в первых двух встречах на турнире не отдал ни сета, обыграв Луку Нарди и Брэндона Накашиму. А Медведев, начавший борьбу со второго круга, оказался сильнее Адама Уолтона — 7:5, 7:6 (7:0).

Ранее Медведев уже играл с Марожаном. В матче второго круга US Open 2024 года россиянин победил в трёх партиях — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Перед новой встречей с Фабианом Даниил вспомнил тот поединок. «Да, играл с ним только один раз, в принципе, получается, уже довольно давно. То есть всё равно уже прошло больше года, поэтому нельзя сказать, что тот матч какое-то огромное значение имеет.

Мы тренировались с ним — один раз точно, возможно, даже больше. Кроме того, он очень хороший игрок, у него очень хорошая статистика с соперниками из топ-10, потому что у него самого очень высокий уровень. То есть он может очень хорошо играть, поэтому знаю, что с ним нужно показывать лучший теннис и стараться его обыграть», – ответил Даниил на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

В начале матча у теннисистов почти не было проблем в своих геймах. Нельзя сказать, что они как-то особенно мощно подавали, но на приёме тем не менее не смогли ничего показать. Небольшое преимущество было у Марожана, который на старте поединка чаще попадал первым мячом (потом баланс качнулся в другую сторону) и первые два своих гейма взял под ноль. А Медведев в четвёртом гейме избежал неприятностей, несмотря на скользкий счёт (30:30).

Долгих розыгрышей было мало (а по-настоящему долгие и вовсе отсутствовали), и игроки, как тогда казалось, полным ходом шли к тай-брейку. Венгерский теннисист запомнился ещё и тем, что нередко укорачивал и выходил к сетке значительно успешнее россиянина. В девятом гейме Даниил мог нарушить ход игры, воспользовавшись ошибками Фабиана, но тот отыгрался с 0:30 и не дал сопернику сделать брейк. А в 10-м гейме уже Медведев трижды был в шаге от поражения в сете, однако отыграл все три сетбола, в том числе двойной, и всё же додавил неуступчивого Марожана — 5:5.

Упустив свои шансы, Фабиан расклеился, а Медведеву только это и надо было. В последних двух геймах Даниил, закончивший сет с пятью эйсами в активе, отдал лишь одно очко. Сначала он сделал брейк, а потом под ноль подал на партию. 7:5 всего за 39 минут — очень быстро для 12 геймов.

Второй сет сложился не в пример спокойнее. Залогом этого стал брейк, который Медведев сделал в первом же гейме. Как и в первой партии, россиянин здорово подавал, а в пятом гейме ещё раз взял подачу соперника — тот так и не сумел перестроиться — и повёл со счётом 4:1. При 5:2 Даниил вышел на тройной матчбол, вдруг забуксовал и подарил сопернику «ровно», однако с четвёртой попытки оформил выход в полуфинал — 7:5, 6:2 за 1 час 7 минут.

Медведев в третий раз подряд вышел в 1/2 финала — после Пекина и Шанхая. Этот полуфинал станет для него 62-м на уровне тура. Кроме того, Даниил в пятый раз в сезоне сыграет на харде на этой стадии — такой же результат у Карлоса Алькараса.

Также стоит отметить, что с сезона-2018 Медведев выиграл уже 300-й матч на харде (при 98 поражениях). По этому показателю он безоговорочный лидер. У Андрея Рублёва за последние восемь сезонов 236 побед на харде (при 124 поражениях), у Александра Зверева — 235 (и 93 поражения). А в списке действующих игроков, чаще всех выходивших в 1/2 финала на харде, Даниил делит теперь второе место с Гаэлем Монфисом (по 51). У Новака Джоковича 126 полуфиналов на харде в карьере.

В полуфинале Даниил Медведев сразится с Джеймсом Даквортом, 138-й ракеткой мира. Австралийский квалифаер в 1/4 финала неожиданно обыграл третьего сеяного Флавио Коболли — 6:3, 6:2.

Турнир в Алма-Ате завершится 19 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».