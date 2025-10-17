«10-е место в конце года — было бы хорошо». Медведев — после выхода в полуфинал в Алма-Ате

Даниил Медведев после непростого первого матча на турнире ATP-250 в Алма-Ате одолел следующего соперника Фабиана Марожана гораздо более уверенно. Россиянин рад, что включился в борьбу за более высокое место в Чемпионской гонке, но впереди ещё много работы. После выхода в третий подряд полуфинал Медведев ответил на вопросы зарубежных и казахстанских СМИ, а потом поговорил и с корреспондентом «Чемпионата».

— Даниил, вы сегодня хорошо подавали. Что-то изменилось в подходе к подаче с того момента, как начали тренироваться под руководством Томаса Юханссона?

— Конечно, но тут нет никакой магии. Нет такого, что они сказали мне одну вещь, и я такой «Вау, они сделали мою подачу лучше!» Вообще, сейчас я играю лучше. А когда играешь лучше, то знаешь, что твой первый удар после подачи тоже лучше. И тогда меньше нервничаешь на своей подаче. А вот если не чувствуешь себя хорошо, то иногда начинаешь думать: «А что, если мяч вернётся, что я делаю?» То есть это всё в совокупности. И, безусловно, сейчас мне высота помогает (Алма-Ата находится на высоте 800 м над уровнем моря. — Прим. «Чемпионата»), потому что наверняка можно заметить в каждом матче, когда подача точная, но даже не совсем сильная, её очень трудно отбить. Так что вы не должны подавать на полную силу – в сравнении с турниром в Шанхае, например. И, конечно, когда вы не бьёте в полную силу, то можете попасть бо́льшим количеством мячей. И это случилось в нашем матче, потому что он тоже попадал на уровне 75%.

— Из турнира уже вылетели высокие номера посева — Карен Хачанов и Флавио Коболли. Что вы можете сказать об уровне соревнований тут? Насколько осторожно готовитесь к следующим дням?

— Думаю, тут несколько причин. Во-первых, это конец сезона. Некоторые парни, возможно, устали. У кого-то, возможно, какие-то боли в разных частях тела. Да, мы все попробуем играть. Можем взять обезболивающее и играть. Но в таком случае уже не будем играть на 100%. Соперник может сыграть лучше — такое тоже может случиться. Особенно, как я говорил, здесь, из-за высоты корт тут довольно быстрый. Поэтому Карен, например, вчера не позволил своему сопернику добраться даже до брейк-пойнта в первых двух сетах. Но он отдал одну подачу в третьем, и игра на этом закончилась. Это случается, и вы всегда чувствуете, что у вас есть шанс. Но как мы видели в Шанхае, это не всегда самое важное. Я знаю, что если играю хорошо, то у меня есть шанс выиграть этот турнир. И это то, что я буду стараться делать в следующих матчах.

— Что думаете о вашем следующем сопернике Джеймсе Дакворте?

— Я его знаю. Он может очень хорошо играть. Мы встречались раньше только один раз, и я выиграл. Однако это было очень давно — в 2021 году. Он сегодня, я смотрел, очень круто обыграл Коболли. Значит, он здесь в форме. Если смогу подавать, показывать хороший теннис, то шансы будут. Постараюсь это сделать.

— Почему вы выбрали ник medwed33? 33 — это какое-то счастливое число?

— Просто любимое число, да. История слишком длинная и не особо интересная. Но в итоге, да, 33 — моё любимое число. Я этот ник делал, когда создал аккаунт в соцсети, когда вообще был никому не нужен. И потом обычно многие меняют. Какой-нибудь условный «Даниил-точка-Медведев-тире-офишиал» или что-нибудь подобное. Я подумал: «Зачем мне это надо? Мне нравится мой никнейм». И его оставил.

— Сегодня у вас 300-я победа на харде. А что вы помните о первой победе в ATP-туре?

— Первую победу прекрасно помню. Это был турнир в Хертогенбосхе [в 2016 году]. Я, кстати, туда возвращаюсь очень часто. А победил тогда Орасио Себальоса. По-моему, 6:4, 6:1 (на самом деле — 6:3, 6:1. — Прим. «Чемпионата»). И я помню, что он со мной даже разговаривал, когда уже закончил одиночную карьеру. Он, кстати, до сих пор очень круто играет в паре. И как-то случайно у нас с ним зашла речь, и он говорит, что помнит, как приехал туда, а я тогда стоял где-то 270-м. И он говорит, что приехал, а сам на траве вроде не особо любил играть. Говорит, смотрит, что с квалифаером играет. Думает, нормально, достался кто-то непонятный. А я его обыграл легко. Но я-то потом хорошо заиграл. Так что были крутые ощущения. Кстати, потом следом был обидный матч с Маннарино, с которым мы потом сыграли ещё очень много раз. И было много подобных матчей, однако были и хорошие. Поэтому, в принципе, я много что помню про свою карьеру, и у меня хорошие воспоминания.

— 125 недель назад вы выиграли последний титул на уровне ATP – в Риме. Вы чувствуете, что пора уже эту тему закрывать?

— Ну, это как бы всегда 50 на 50. Потому что, допустим, в прошлом году я играл в финале в Австралии, в финале в Индиан-Уэллсе, в полуфинале в Майами. То есть, если бы в тот момент, когда был, скажем так, на коне, я бы где-то вдруг сыграл АТР-250, я бы его забрал. То есть для меня нет такого, что сейчас где-то прямо гонюсь за титулами. Я прежде всего гонюсь за хорошей игрой, хорошим уровнем тенниса. И сейчас его как раз набираю. И, соответственно, знаю, что, когда набираю этот уровень, то победы могут прийти, в принципе, в любом формате турнира. Сейчас в Шанхае было очень недалеко до этого. Поэтому я не думаю, что у меня есть какое-то давление по этому поводу. Опять же, если это будет «Мастерс» или «Большой шлем», то будет здорово. Но давления нет. Если это мне поможет в игре здесь, то буду очень рад.

— Ваши матчи пока попадают только в утреннюю программу. В вечернем слоте вы до сих пор ещё не были. Не мешает ли это в том смысле, что по европейскому времени это довольно рано? И не сбивает ли вас с толку то, что в это время ещё не так много болельщиков на трибуны приходит, как вечером?

— Мне кажется, что всё равно было много народа. Я, конечно, не видел этот стадион, где, скажем, каждое место забито, но всё равно очень много народа, поддержка тут классная. Это вопрос всегда очень активный — много нюансов: на турнирах они учитывают, играет человек пару или не играет, что там у него на следующий день, и так далее. Единственное, наверное, сегодня больше ATP настаивала на том, чтобы я играл вторым, а не третьим. Это немного странно, потому что они бы совершенно спокойно могли поставить матч, который идёт за нами, вторым. А Муте играет в семь. Но тут нет сильной разницы, если бы он играл, допустим, в 23 часа. Было, конечно, неожиданно, что такое расписание. Но, в принципе, это не так важно. Я рад, что победил. И вообще, мне неважно, в какое время играть. Главное, что не в 11 утра. В 11 очень не люблю играть. Для меня главное, что не в 11, а остальное не слишком важно.

После пресс-конференции Даниил уделил время корреспонденту «Чемпионата» и ответил на несколько вопросов для нашего издания.

— Даниил, хоть матч и продлился чуть более часа, была в нём пара таких ключевых моментов. Эти сетболы соперника при 5:4 в первом сете. И тройной матчбол в самом конце, когда ты растерял преимущество с 40:0, но сумел победить. Как ты настраивался на эти ключевые моменты?

— Да, на матчболах такое бывает. При 40:0 я немножко промазал вторую. Подумал ещё: «Зачем мне её просто подавать?» Рискнул и там совсем немножко промазал. На 40:15 пошёл к сетке, мог сыграть чуть-чуть лучше. То есть в каждом розыгрыше можно объяснить какую-то логику. Рад, что при «ровно» сумел собраться и совсем кстати для меня тут выпадают два эйса. Так что тут получилось всё вообще супер, идеально. И то же самое было при 4:5 в конце первого сета. Такие важные, ключевые моменты бывают в каждом матче — и в твою сторону, и в чужую. И как только у тебя появляется брейк-пойнт, его нужно стараться реализовывать. То же самое касается и его. У него был в этом матче, в принципе, наверное, вот этот единственный гейм, не считая, опять же, заключительного, где была хоть вообще какая-то борьба на моей подаче.

Все остальные геймы я шёл легко. Да, было, конечно, что он пару раз угадал, куда я подам первую, и хорошо принял. Однако я рад, что смог просто бороться за эти мячи, особенно на 30:40. Сам отлично сыграл. Я немножко оказался в защите, но повезло, он как бы меня не дожал. Бывает. Рад, что смог победить двух сетах.

— Чувствуешь, что набираешь обороты? Ты говорил вчера про первый матч, что как будто бы тяжело у тебя шло. Можно сказать, что ко второму матчу ты чуть-чуть набрал обороты и включился в эту борьбу за хорошее место в Чемпионской гонке?

— Я не думаю, что прям включился, потому что там надо, если не ошибаюсь, играть хотя бы в финале «Берси». Это, конечно, всегда возможно, но это в каком-то смысле не может быть целью, потому что это слишком большое давление. То есть, конечно, понятное дело, я играю в каждом турнире. И даже несмотря на то что у меня давно нет титулов, я играю, чтобы победить. Будь то Шанхай, Пекин, Ханчжоу или сейчас Алма-Ата. И если я смогу сделать вот что-то сумасшедшее в Вене и потом в «Берси», то это будет круто! Если я каким-то образом, каким-то чудом залечу в Турин. Но такой цели у меня именно сейчас нет. Цель сейчас — постараться набрать побольше очков. Может быть, кто его знает, зацепиться, допустим, за 11-е место или какое-то 10-е место в конце сезона. Это уже было бы очень хорошо. Если будет лучше, то вообще супер. А по матчу, да, действительно, сегодня он получился лучше, чем вчера. И по самочувствию я себя ощущал лучше. Поэтому надеюсь, что завтра будет ещё лучше.

— Тебя уже спрашивали про Six Kings Slam. Про мотивацию, почему поехал не туда, а сюда, в Алма-Ату. Там в финале снова оказались всё те же ребята: Синнер и Алькарас. Можешь объяснить, за счёт чего они в последние два сезона обыгрывают всех именно в решающий момент, на важных турнирах? Что нужно другим делать, чтобы с ними конкурировать?

— Ну, если говорить лёгким языком, они лучше. Ладно, по подаче ещё, может быть, где-то можно посоревноваться с ними. И то Синнер, допустим, подаёт очень классно. А принимают они как раз просто нереально. Я помню, когда играл с Алькарасом на Уимблдоне, он мне сначала проиграл. А второй матч я играл круто. Но куда ни подашь, везде проблемы. Если слева ещё как-то просто в длину принимает, то справа в любой момент может навылет принять, причём с первой подачи. То же самое в розыгрыше. Они совершенно по-разному играют, однако в любой момент вдруг откуда-то укороченная прилетит. И вообще, они мало ошибаются, сильнее бьют, чем все остальные.

В принципе, наверное, они быстрее бегают. Но там есть какой-нибудь де Минор, который может по скорости с ними поспорить. А у них есть всё в комплексе. То есть, наверное, каждый удар у них на уровне топ-5 в туре. Ну и попробуй их обыграть! Это очень тяжело, но иногда у некоторых получается.

— И что нужно в матчах с ними делать?

— Нужно играть на уровне топ-5 в каждом ударе, причём именно в этом конкретном матче. Так, в принципе, сейчас и происходит. Когда люди, которые фавориты, проигрывают, это значит, что фаворит выдал не лучший матч. Иначе бы он, скорее всего, выиграл бы. Ну а тот, который не фаворит, значит, сыграл немножко лучше своих возможностей. И это нужно стараться делать. Нужно подавать лучше, чем обычно. Справа-слева пробивать лучше, чем обычно, и так далее.