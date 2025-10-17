Паолини обошла Мирру в гонке, но судьба путёвок в Эр-Рияд ещё не ясна. Изучаем расклады

На турнире WTA-500 в Нинбо прошли четвертьфиналы с участием двух претенденток на Итоговый чемпионат – Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной. Напомним, с ними борется Мирра Андреева, но на данный момент только заочно. Россиянка проиграла Чжу Линь в стартовом матче в Нинбо, однако ещё может получить уайлд-кард на один из турниров на следующей неделе – WTA-500 в Токио или WTA-250 в Гуанчжоу. Изначально заявку на выступления там Мирра не подавала, поэтому сыграть без уайлд-кард она не сможет.

Собственно говоря, сейчас именно эта самая возможность получения Андреевой специального приглашения от организаторов остаётся единственным фактором, не позволяющим Паолини официально оформить путёвку на Итоговый в Эр-Рияд. Одержав волевую победу над Белиндой Бенчич в длившемся больше трёх часов четвертьфинальном сражении в Нинбо, Жасмин набрала 4325 очков в Чемпионской гонке WTA, опередив Мирру на пять очков. Если Андреева нигде не сыграет на следующей неделе, то Паолини точно останется в топ-8 – в таком случае шансы обогнать итальянку, идущую сейчас седьмой в гонке, есть только у Рыбакиной.

Перед этим четвертьфиналом Жасмин так прокомментировала борьбу за Эр-Рияд: «Стараюсь сосредотачиваться только на корте и на следующем матче. Конечно, эта мысль есть у меня в голове, но пытаюсь отодвинуть её на второй план и оставаться сконцентрированной на теннисе и на том, что должна делать, чтобы показать свою лучшую игру. Будет тяжело, однако я здесь, чтобы попробовать квалифицироваться».

Жасмин Паолини Фото: Wang He/Getty Images

Елена ещё после US Open также называла выступлением на Итоговом чемпионате одной из своих целей. В Нинбо после нервной победы над Даяной Ястремской в стартовом поединке она буквально снесла с корта Айлу Томлянович, отдав ей всего два гейма – 6:2, 6:0 меньше чем за час. Это позволило Рыбакиной добавить очков в зачёт Чемпионской гонки – четвертьфинал ей ничего не давал, так как лишь замещал аналогичный результат на другом «пятисотнике» сезона. Если для Мирры Нинбо стал только 18-м сыгранным турниром в году, а Жасмин проводит тут свой 19-й старт, то у Елены это уже 21-е соревнование в сезоне. В зачёт гонки идут 18 турниров, поэтому часть очков Рыбакиной, можно сказать, не умещается в доступном количестве слотов.

«Не скажу, что чувствую давление. Конечно, было бы здорово отобраться. Но знаю, что для этого мне ещё нужно выиграть много матчей – не только здесь, но и на следующей неделе. Я просто стараюсь закончить сезон как можно лучше. Самое главное – оставаться здоровой. Сезон был очень длинным, не таким уж удачным для меня, однако я всё равно считаю, что он был довольно неплохой. Важно оставаться здоровой и быть готовой к следующему году», – сказала теннисистка после победы в матче с Томлянович.

Для наглядности давайте посмотрим на табличку с лайв-рейтингом гонки. Если в начале недели мы брали всех теннисисток из топ-10, то теперь сосредоточимся только на трёх девушках, ведущих борьбу за две путёвки в Эр-Рияд. В очках за 17-й лучший турнир сейчас тоже нет смысла, поскольку впереди всего одна неделя, идущая в зачёт гонки за попадание на Итоговый чемпионат – соответственно, заместить можно только один турнир, 18-й.

Положение в Чемпионской гонке WTA Live на 17 октября

№ Теннисистка Очки Турниров 18-й 7 Паолини 4325 19 10 8 М. Андреева 4320 18 1 9 Рыбакина 4000 21 150

В полуфинале Паолини и Рыбакина вышли друг на друга. Если Жасмин победит, то гарантирует себе путёвку вне зависимости от того, будет ли Мирра выступать на следующей неделе – при таком раскладе Елена потеряет шансы оказаться выше итальянки в Чемпионской гонке. В случае выхода Рыбакиной в финал у неё будет 4130 очков, а титул даст ей 4305. Однако из-за того что её 18-й результат – целых 150 очков (за United Cup), даже при победе в Нинбо Елене ещё нужно будет дойти в Токио как минимум до полуфинала (четвертьфинал даёт 108 очков, так что прибавки в рейтинге у Рыбакиной не будет). Если же Елена проиграет в полуфинале либо в финале в Нинбо, то в Токио её устроит только титул.