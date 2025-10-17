Шнайдер переиграла обидчицу Мирры в Нинбо! А Александрова заполучила путёвку на Итоговый

День четвертьфиналов настал во всех турнирах, что проходят на этой неделе. Сегодня, 17 октября, борьба за путёвки в 1/2 финала завершилась и на женском «пятисотнике» в Нинбо – в ней поучаствовали Екатерина Александрова (№10) и Диана Шнайдер (№19). Россиянкам предстояло сразиться за то, чтобы встретиться друг с другом в следующей стадии.

Первой на корт вышла Екатерина Александрова, которая играла с Маккартни Кесслер (№33). Американка в этом сезоне не раз побеждала россиянок – в том числе Людмилу Самсонову в Нинбо кругом ранее. А ещё Маккартни прибавила к концу года, так что теоретически могла создать Екатерине проблемы. К тому же девушки встречались на корте впервые.

По ходу турнира Александрова дала интервью, в котором подвела предварительные итоги сезона и объяснила свои последние успехи.

«Как мне хочется верить, стало больше стабильности на задней линии. Возможно, всё-таки не так много таких глупых, невынужденных ошибок. Хотя всё равно их ещё достаточно, есть над чем работать. Но мне хочется верить, что их всё-таки стало чуть меньше. Возможно, выбор ударов. Это исключительно заслуга Игоря [Андреева], потому что я так раньше никогда не делала (смеётся)», — сказала Александрова в разговоре с First&Red.

Матч с Кесслер начался для Александровой непросто: с нескольких невынужденных ошибок и отыгранных трёх брейк-пойнтов. К счастью, Екатерина с этим справилась – и сразу всё стало складываться чуть проще.

Американке помешали собственные нервы: в начале партии она понемногу стала переговариваться с судьёй на вышке и начала злиться. В итоге отдала одну свою подачу, вторую и позволила Александровой выйти вперёд со счётом 5:1. Правда, тут же возникли трудности и у Екатерины – она в этой мини-партии отыгралась с 0:40, спасла четыре брейк-пойнта, однако на пятом оформила двойную – дебютную в матче.

В итоге россиянке пришлось потратить ещё немного времени, чтобы закрыть сет за 52 минуты – 6:3.

Екатерина Александрова Фото: VCG via Getty Images

Второй сет хоть и завершился с тем же счётом, что и первый, однако сложился для Александровой чуть попроще. Екатерина старалась играть первым номером, из-за чего временами допускала невынужденные ошибки и начинала переговариваться со своим боксом, но в остальном у неё был солидный запас как по игре, так и по счёту.

В результате с двумя брейками, итоговым счётом 6:3, 6:3 и за 1 час 39 минут Александрова одержала победу и вышла в полуфинал Нинбо! Это позволило Екатерине обеспечить себе попадание на Итоговый турнир в качестве запасной. Под каким именно номером россиянка отправится в Эр-Рияд – пока неизвестно.

Последним запуском в Нинбо сыграла Диана Шнайдер (№19). Ей в соперницы по четвертьфиналу досталась Чжу Линь (№219). Китаянка очень комфортно чувствует себя дома: до встречи с Дианой она переиграла Эмму Радукану (3:6, 6:4, 6:1) и первую сеяную Мирру Андрееву (4:6, 6:3, 6:2). А ведь МиДи могли пересечься в четвертьфинале…

Но и Шнайдер соревнования Нинбо тоже уже сейчас можно записать в актив. Именно здесь россиянка наконец-то прервала неприятную серию из трёх поражений. До поединка с Чжу Линь Диана переиграла Ван Сиюй (7:5, 6:3) и Каролину Мухову (2:6, 6:1, 6:2).

Шнайдер и Чжу, кстати, дважды уже играли друг с другом. Сначала – на старте турнира в Наньчане в сезоне-2023, год спустя – в финале Хуахина. Оба поединка остались за россиянкой.

А вот новую встречу с ней Шнайдер начала непросто – уж слишком собранной оказалась китайская теннисистка. Крайне рваным был и ритм партии: обе ошибались, Диана нервничала, переговаривалась со своим тренером Сашей Бажином. Определяющим в этой партии стал третий гейм, в котором россиянка оформила три двойные подряд! После всё повалилось из рук.

Чжу Линь помогла именно психологическая стойкость. Даже несмотря на то что один раз удержать брейк в первой партии ей не удалось, она всё равно сохраняла эмоциональное равновесие. Стартовый сет завершился в пользу Чжу за 35 минут – 6:2.

Чжу Линь Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Второй сет Шнайдер начала многообещающе: с выигранной под ноль своей подачи и раннего брейка. Только вот в третьем гейме Чжу стала оказывать чуть больше сопротивления, вновь немного выбила Диану из равновесия и оформила обратный брейк. Правда, россиянка тут же вернулась в нейтральное состояние, снова взяла подачу соперницы и вышла вперёд – но, даже несмотря на это, периодически продолжала переживать и быть недовольной своей игрой.

К счастью, суетливость не помешала Шнайдер забрать второй сет за 35 минут – 6:3.

К решающей партии Шнайдер отпустило, а вот Чжу, напротив, сильно сковало. Китаянка стала много ошибаться по длине, а россиянка наладила форхенд и начала играть гораздо точнее прежнего. После брейка Дианы в третьем гейме не осталось сомнений, что матч останется за ней.

При счёте 1:4 Чжу взяла медицинский тайм-аут и для оказания помощи ушла в подтрибунное помещение: что-то в районе поясницы тревожило 31-летнюю спортсменку. Вернувшись на корт, китаянка продолжила матч, но совершить камбэк не смогла – после двух трёхсетовиков на старте турнира у неё просто не осталось сил. Диана одержала победу за 1 час 48 минут – 2:6, 6:3, 6:1.

Эта победа позволила Шнайдер впервые с августа выйти в полуфинал на турнире уровне WTA и в лайв-рейтинге подняться на 18-ю строчку. Дальше Диана сразится с Екатериной Александровой. Их поединок состоится завтра, 18 октября.

